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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJio Unlimited Data Plan : Jio का छोटा रिचार्ज, डेटा की बड़ी आजादी! 24 घंटे चलेगा अनलिमिटेड 5G

Jio Unlimited Data Plan : Jio का छोटा रिचार्ज, डेटा की बड़ी आजादी! 24 घंटे चलेगा अनलिमिटेड 5G

Jio Unlimited Data Plan : Jio यूजर्स के लिए सिर्फ 15 रुपये में 24 घंटे अनलिमिटेड 5G डेटा पाने का मौका है. जानिए इस सस्ते रिचार्ज की वैलिडिटी, फायदे और इसे इस्तेमाल करने की जरूरी शर्तें.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 05 Nov 2026 06:34 PM (IST)
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  • उपयोग के लिए 5G स्मार्टफोन और जियो ट्रू 5G नेटवर्क होना अनिवार्य है.

Jio Unlimited Data Plan : आज के डिजिटल दौर में कई ऐसे काम हैं, जिनमें मोबाइल डेटा की खपत काफी ज्यादा होती है. कभी घंटों तक वीडियो स्ट्रीमिंग करनी होती है, तो कभी कोई बड़ी फाइल डाउनलोड या अपलोड करनी पड़ती है. ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे काम भी काफी डेटा यूज करते हैं. ऐसे में कई बार रोजाना मिलने वाला डेटा खत्म हो जाता है और यूजर्स को अतिरिक्त रिचार्ज की जरूरत पड़ती है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए Reliance Jio ने भारतीय यूजर्स के लिए एक नया डेटा पैक पेश किया है. इसकी खास बात यह है कि महज 15 रुपये खर्च करके यूजर्स को 24 घंटे के लिए अनलिमिटेड हाई-स्पीड 5G डेटा यूज करने का मौका मिलेगा. तो आइए जानते हैं कि Jio का 15 रुपये वाला प्लान क्या है

Jio का 15 रुपये वाला प्लान क्या है?

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Jio के इस नए डेटा पैक की कीमत 15 रुपये रखी गई है. इसमें यूजर्स को 24 घंटे यानी पूरे एक दिन के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता है. इस पैक की खासियत यह है कि इसमें दूसरे सामान्य डेटा ऐड-ऑन पैक की तरह यूज करने के लिए डेटा की कोई तय सीमा नहीं दी गई है. यूजर्स इसकी वैलिडिटी के दौरान अनलिमिटेड 5G डेटा का यूज कर सकते हैं. यह उन लोगों के लिए पेश किया गया है, जिन्हें सीमित समय के लिए ज्यादा इंटरनेट की जरूरत पड़ती है.

कहां मिलेगा Jio का नया 5G पैक?

Jio का 15 रुपये वाला अनलिमिटेड 5G डेटा पैक देश के सभी टेलीकॉम सर्किल में उपलब्ध है. यूजर्स इसे MyJio ऐप और Jio की आधिकारिक वेबसाइट Jio.com से रिचार्ज कर सकते हैं. इसके अलावा Reliance Retail स्टोर, जनरल ट्रेड पॉइंट ऑफ सेल, थर्ड-पार्टी रिचार्ज प्लेटफॉर्म और कंपनी की एंटरप्राइज वेबसाइट के जरिए भी यह पैक लिया जा सकता है.

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वीडियो स्ट्रीमिंग से गेमिंग तक कर सकेंगे ये काम

इस पैक के जरिए यूजर्स हाई-डेफिनिशन और 4K वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं. इसके अलावा लाइव स्पोर्ट्स देखने और मल्टीप्लेयर मोबाइल गेम खेलने के लिए भी हाई-स्पीड इंटरनेट का यूज किया जा सकता है. अगर किसी को बड़ी फाइलें अपलोड करनी हैं या स्मार्टफोन का डेटा क्लाउड स्टोरेज पर बैकअप करना है, तो भी यह पैक काम आ सकता है. इतना ही नहीं, बड़े गेम डाउनलोड करने वाले यूजर्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं. 5G स्मार्टफोन में मोबाइल हॉटस्पॉट की सुविधा के जरिए लैपटॉप और टैबलेट को इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है. इससे रिमोट वर्क, इंटरनेट ब्राउजिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे काम भी किए जा सकते हैं.

इन यूजर्स को मिलेगा अनलिमिटेड 5G का फायदा

इस पैक का फायदा उठाने के लिए यूजर्स के पास 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन होना जरूरी है. इसके साथ ही उनकी लोकेशन पर Jio का True 5G नेटवर्क भी उपलब्ध होना चाहिए. इन दोनों शर्तों के पूरा होने पर ही सब्सक्राइबर्स 15 रुपये वाले इस पैक के तहत अनलिमिटेड 5G डेटा यूज कर सकेंगे.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 05 Nov 2026 06:34 PM (IST)
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