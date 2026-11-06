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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'भारत को ज्यादा...', अमेरिकी चुनाव रिजल्ट पर खुलकर बोले शशि थरूर

'भारत को ज्यादा...', अमेरिकी चुनाव रिजल्ट पर खुलकर बोले शशि थरूर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे भारत-अमेरिका संबंधों पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा. कमान डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में ही रहेगी.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 10:21 AM (IST)
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अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी की हार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी लोकतंत्र के लिए असाधारण और ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने कहा कि चुनाव में प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में बहुमत गंवाने के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विदेश नीति के मामलों में पहले की तरह फैसले लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे. रूस से तेल खरीद पर प्रतिबंध, टैरिफ, ईरान युद्ध और यूक्रेन से जुड़े फैसलों पर चुनावी नतीजों का कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. 

हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव परिणामों से अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नस्लभेदी माहौल में कमी आएगी. वहीं, भारत में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर थरूर ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने फॉर्म-6 में बदलाव और फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग को बड़ी प्रशासनिक चूक बताते हुए मतदाताओं के अधिकार बहाल करने की मांग की.

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दोनों सदनों में हार को बताया असाधारण नतीजा
अमेरिकी मध्यावधि चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा कि आमतौर पर मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी को नुकसान होता है, लेकिन इस बार के नतीजे असाधारण हैं. रिपब्लिकन पार्टी ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में अपना बहुमत गंवा दिया है. टेक्सास में गवर्नर और सीनेटर पदों पर डेमोक्रेट उम्मीदवारों की जीत भी अप्रत्याशित रही. मिशिगन में मिस्र मूल के एक भारतीय दामाद का अमेरिका का पहला निर्वाचित मुस्लिम सीनेटर बनना भी उल्लेखनीय है. इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदायों के कई लोग गवर्नर, सीनेटर और प्रतिनिधि सभा के सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे हैं.

थरूर ने कहा कि तिरुवनंतपुरम की बेटी का लॉस एंजिलिस की मेयर बनना भी गर्व की बात है. अमेरिका के दो बड़े शहरों लॉस एंजिलिस और न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के मेयर चुने जाना वहां के लोकतंत्र की विविधता और जीवंतता को दिखाता है.

विदेश नीति में ट्रंप के पास रहेंगे व्यापक अधिकार
थरूर ने कहा कि अमेरिकी चुनाव के नतीजों से भारत-अमेरिका संबंधों में बड़े बदलाव की उम्मीद करना सही नहीं है. अमेरिकी संविधान राष्ट्रपति को विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय मामलों में व्यापक अधिकार देता है. कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद बजट और सरकारी खर्च को नियंत्रित कर सकती है. राष्ट्रपति किसी प्रस्ताव पर वीटो लगा सकते हैं, लेकिन संसद निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसे खारिज भी कर सकती है.

उन्होंने कहा कि बड़े सैन्य अभियान में होने वाले खर्च को संसद सीमित या नियंत्रित कर सकती है. हालांकि, विदेश नीति के दूसरे मामलों में राष्ट्रपति को काफी स्वतंत्रता है. किसी सैन्य कार्रवाई के शुरुआती 60 दिनों तक उन्हें कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत भी नहीं होती. ऐसे में रूस से तेल खरीद पर टैरिफ और प्रतिबंध, ईरान युद्ध या यूक्रेन को लेकर ट्रंप की नीतियों पर मध्यावधि चुनाव का सीधा असर नहीं पड़ेगा.

ट्रंप के लिए कानून बनाना और नियुक्तियां करना होगा मुश्किल
थरूर ने कहा कि दोनों सदनों में बहुमत गंवाने के बाद ट्रंप अब 'लेम डक प्रेसिडेंट' की स्थिति में आ गए हैं. इसका अर्थ है कि उनके लिए नए कानून पारित कराना मुश्किल होगा. अमेरिका में राजदूतों की नियुक्ति के लिए सीनेट की मंजूरी जरूरी होती है. सीनेट में डेमोक्रेट्स के नियंत्रण के कारण ट्रंप की पसंद के राजदूतों की नियुक्तियों में भी बाधा आ सकती है. हालांकि, विदेश नीति के मामलों में उनके अधिकार बने रहेंगे. इसलिए भारत को उसी ट्रंप प्रशासन के साथ काम करना होगा, जिसके साथ वह पहले से बातचीत करता रहा है.

भारतीयों के प्रति नस्लभेदी माहौल कम होने की उम्मीद
थरूर ने कहा कि चुनाव परिणामों का सकारात्मक असर अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों पर पड़ सकता है. चुनाव प्रचार के दौरान मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) आंदोलन से जुड़े कुछ रिपब्लिकन नेताओं के बयानों में नस्लभेदी सोच दिखाई दी. भारतीयों को अमेरिका छोड़कर भारत लौटने तक की बातें कही गईं. उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव नतीजों के बाद ऐसी सोच को झटका लगेगा और भारतीयों के प्रति माहौल बेहतर होगा. अमेरिकी प्रशासन में भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाले प्रभावशाली लोगों की मौजूदगी भी भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है.

फॉर्म-6 में बदलाव को बताया चुनाव आयोग की बड़ी गलती
एसआईआर के दौरान फॉर्म-6 को घोषणा पत्र से अलग करने के फैसले पर थरूर ने चुनाव आयोग की आलोचना की. उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में कई प्रशासनिक और प्रक्रियागत गड़बड़ियां हुईं. कुछ फैसलों पर आयोग के दो अन्य चुनाव आयुक्तों ने भी आपत्ति जताई थी. उनके मुताबिक, फॉर्म-6 में नया घोषणा पत्र जोड़ना नियमों और कानूनों के अनुरूप नहीं था.

थरूर ने आरोप लगाया कि फॉर्म-7 के हजारों आवेदन एक साथ भरने की अनुमति दी गई. पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में इनके आधार पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए और केवल संदेह के आधार पर लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित किया गया.

11.3 करोड़ नाम हटाने पर उठाए सवाल
थरूर ने कहा कि विपक्ष केवल ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं चाहता था, बल्कि एसआईआर के तहत लिए गए गलत फैसलों को वापस लेने और प्रभावित नागरिकों के मतदान अधिकार बहाल करने की मांग भी कर रहा था. उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची से 11.3 करोड़ नाम हटाए गए हैं. उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में विपक्ष की आपत्तियां सही साबित हो रही हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राहुल गांधी को एसआईआर पर बहस की चुनौती दिए जाने के संदर्भ में थरूर ने कहा कि संसद का सत्रावसान अभी नहीं हुआ है. यदि संसद दोबारा बैठती है तो राहुल गांधी की बहस की पेशकश अब भी कायम है.

यह भी पढ़िएः चुनाव आयोग में जिम्मेदारियों का नया बंटवारा, सीमा खन्ना अब पवन शर्मा के जरिए भेजेंगी फाइलें

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आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 06 Nov 2026 10:21 AM (IST)
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