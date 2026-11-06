ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीPhone Tips: चार्जर घर पर छूट गया? अपने फोन से ही ऐसे चार्ज करें दूसरा फोन

Phone Tips: चार्जर घर पर छूट गया? अपने फोन से ही ऐसे चार्ज करें दूसरा फोन

Phone Charging Tips: सफर में फोन की बैटरी खत्म हो रही है और चार्जर या पावरबैंक घर पर छूट गया आप एक फोन से दूसरा फोन आसानी से चार्ज कर सकते हैं. जान लें पूरी खबर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 06 Nov 2026 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी जरूरी काम से बाहर जाते हैं और जल्दबाजी में फोन का चार्जर या पावरबैंक घर पर ही भूल जाते हैं. अब अगर रास्ते में आपके फोन की बैटरी खत्म होने कगार पर आ जाए और आपको कोई जरूरी UPI पेमेंट करना हो या कैब बुक करनी हो तो अच्छी-खासी मुसीबत खड़ी हो जाती है. ऐसे वक्त में अगर आपके पास कोई दूसरा फोन है या आपके साथ चल रहे दोस्त के फोन में अच्छी-खासी बैटरी है. 

तो आपको किसी सॉकेट या चार्जर को ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आजकल के फोन इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वे खुद एक चलते-फिरते पावरबैंक का काम कर सकते हैं. आप एक फोन से दूसरे फोन में ठीक वैसे ही बैटरी ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे डेटा या फोटो शेयर करते हैं. चलिए आपको बताते है कैसे काम करती है यह प्रोसेस.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Laptop Buying Tips: लंबी बैटरी और स्मार्ट AI का कॉम्बो! 1 लाख के बजट में Dell-HP के नए लैपटॉप लॉन्च
लंबी बैटरी और स्मार्ट AI का कॉम्बो! 1 लाख के बजट में Dell-HP के नए लैपटॉप लॉन्च
टेक्नोलॉजी
YouTube Tamba App : फॉलोअर्स से प्राइवेट चैट तक, YouTube के नए ऐप Tamba में क्या होगा खास?
फॉलोअर्स से प्राइवेट चैट तक, YouTube के नए ऐप Tamba में क्या होगा खास?
टेक्नोलॉजी
Phone Safety Tips: फोन चोरी होने पर भी चोर नहीं कर पाएगा स्विच ऑफ, अभी ऑन करें यह सेटिंग
फोन चोरी होने पर भी चोर नहीं कर पाएगा स्विच ऑफ, अभी ऑन करें यह सेटिंग
टेक्नोलॉजी
Motorola Signature 27 Launch : 7 साल तक चलेगा Motorola का नया फोन? 7000mAh बैटरी के साथ लॉन्च
7 साल तक चलेगा Motorola का नया फोन? 7000mAh बैटरी के साथ लॉन्च

कैसे बनाएं फोन को पावरबैंक?

एक फोन से दूसरा फोन चार्ज करने की इस तकनीक को रिवर्स वायर्ड चार्जिंग कहा जाता है. जो आजकल 10-12 हजार रुपये वाले बजट फोन्स में भी आसानी से मिल जाती है. इसके लिए बस आपको एक ऐसी चार्जिंग केबल चाहिए जिसके दोनों तरफ टाइप-सी यानी Type-C to Type-C पिन हो. अगर आपके पास पुरानी यूएसबी वाली केबल है. तो आप पचास रुपये में मिलने वाले एक छोटे से ओटीजी एडाप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

जिस फोन में बैटरी ज्यादा है उसमें ओटीजी लगाकर केबल का पहला सिरा जोड़ें और दूसरा सिरा उस फोन में लगा दें जिसकी बैटरी खत्म हो रही है. जैसे ही आप दोनों फोन जोड़ेंगे स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉप-अप होगा. इस पर टैप करके USB प्रेफरेंस में जाएं और Charge Connected Device या Reverse Charging का ऑप्शन चुन लें. बस इतना करते ही ज्यादा बैटरी वाला फोन पवरबैंक बन जाएगा और दूसरे फोन में तुरंत चार्जिंग शुरू हो जाएगी. 


Phone Tips: चार्जर घर पर छूट गया? अपने फोन से ही ऐसे चार्ज करें दूसरा फोन

फोन के पीछे फोन रखकर भी हो जाएगी चार्जिंग

अगर आपके पास केबल भी नहीं है है तो भी काम आसान है. सैमसंग, एप्पल, वनप्लस और गूगल पिक्सल जैसे कई महंगे फोन्स में Reverse Wireless Charging या Power Share का फीचर मिलता है. इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर बैटरी सेक्शन में जाएं और वहां Wireless Power Sharing या Battery Share का टॉगल ऑन कर दें. 

कई फोन्स में यह बटन ऊपर से नीचे स्वाइप करने पर कंट्रोल सेंटर में भी मिल जाता है. इसे ऑन करने के बाद अपने फोन को स्क्रीन के बल उल्टा रखें और दूसरे फोन को उसकी पीठ से सटाकर ठीक बीचोबीच रख दें. बस ध्यान रहे कि जिस दूसरे फोन को आप चार्ज कर रहे हैं उसमें भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट होना चाहिए. दोनों फोन के बैक पैनल टच होते ही बिना किसी तार के बैटरी ट्रांसफर होने लगेगी.

Phone Tips: चार्जर घर पर छूट गया? अपने फोन से ही ऐसे चार्ज करें दूसरा फोन

यह भी पढ़ें: Poco का 25 हजार वाला फोन मिल रहा है 17 हजार में, बिल्कुल मिस न करें डील

दूसरे फोन को चार्ज करते वक्त इन बातों का जरूर रखें ध्यान

यह फीचर मुसीबत के समय काफी काम आता है लेकिन इसका इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सबसे पहली बात यह समझ लें कि फोन से फोन की चार्जिंग की स्पीड सामान्य चार्जर के मुकाबले काफी धीमी होती है. इसलिए इसका इस्तेमाल फोन को 100 परसेंट फुल चार्ज करने के लिए नहीं बल्कि इमरजेंसी में 15-20 प्रतिशत बैटरी पाने के लिए करें जिससे आपका रुका हुआ काम चल सके. 

इसके अलावा अगर आप वायरलेस तरीके से फोन चार्ज कर रहे हैंतो दोनों फोन्स के मोटे बैक कवर जरूर उतार दें, वरना कनेक्शन बार-बार टूटता रहेगा. कई स्मार्टफोन्स में सेफ्टी के लिए एक इन-बिल्ट लिमिट भी होती है यानी अगर बैटरी देने वाले फोन की खुद की चार्जिंग बीस या तीस प्रतिशत से नीचे गिर जाएगी. तो रिवर्स चार्जिंग अपने आप बंद हो जाएगी. तो साथ ही चार्जिंग के दौरान दोनों फोन्स थोड़े गर्म हो सकते हैं इसलिए इस वक्त उन पर हैवी गेमिंग करने से बचें.

यह भी पढ़ें: Phone Safety Tips: फोन चोरी होने पर भी चोर नहीं कर पाएगा स्विच ऑफ, अभी ऑन करें यह सेटिंग

 

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 06 Nov 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
Phone Charging TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Laptop Buying Tips: लंबी बैटरी और स्मार्ट AI का कॉम्बो! 1 लाख के बजट में Dell-HP के नए लैपटॉप लॉन्च
लंबी बैटरी और स्मार्ट AI का कॉम्बो! 1 लाख के बजट में Dell-HP के नए लैपटॉप लॉन्च
टेक्नोलॉजी
YouTube Tamba App : फॉलोअर्स से प्राइवेट चैट तक, YouTube के नए ऐप Tamba में क्या होगा खास?
फॉलोअर्स से प्राइवेट चैट तक, YouTube के नए ऐप Tamba में क्या होगा खास?
टेक्नोलॉजी
Phone Safety Tips: फोन चोरी होने पर भी चोर नहीं कर पाएगा स्विच ऑफ, अभी ऑन करें यह सेटिंग
फोन चोरी होने पर भी चोर नहीं कर पाएगा स्विच ऑफ, अभी ऑन करें यह सेटिंग
टेक्नोलॉजी
Motorola Signature 27 Launch : 7 साल तक चलेगा Motorola का नया फोन? 7000mAh बैटरी के साथ लॉन्च
7 साल तक चलेगा Motorola का नया फोन? 7000mAh बैटरी के साथ लॉन्च
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अमेरिका भाग जाएं ज्ञानेश कुमार', ट्रंप का नाम लेकर महुआ मोइत्रा की CEC को सलाह
'अमेरिका भाग जाएं ज्ञानेश कुमार', ट्रंप का नाम लेकर महुआ मोइत्रा की CEC को सलाह
पंजाब
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड: 22 दिन बाद खत्म हुआ विरोध, आज होगा पोस्टमार्टम
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड: 22 दिन बाद खत्म हुआ विरोध, आज होगा पोस्टमार्टम
विश्व
लॉस एंजिल्स में बड़ा उलटफेर, भारत में जन्म लेने वाली नित्या रमन बनीं नई मेयर
लॉस एंजिल्स में बड़ा उलटफेर, भारत में जन्म लेने वाली नित्या रमन बनीं नई मेयर
आईपीएल 2026
IPL में 40 करोड़ का 'ब्लैकमेल'? खिलाड़ियों की मांग से टीम मालिकों के उड़े होश
IPL में 40 करोड़ का 'ब्लैकमेल'? खिलाड़ियों की मांग से टीम मालिकों के उड़े होश
बॉलीवुड
1 करोड़ का रावण का सिंहासन, 1.5 करोड़ में शूर्पणखा का रथ, 150 से ज्यादा सेट्स पर बनी 'रामायण' की दुनिया
1 करोड़ का रावण का सिंहासन, 1.5 करोड़ में शूर्पणखा का रथ, 150 से ज्यादा सेट्स पर बनी 'रामायण' की दुनिया
मध्य प्रदेश
'हिंदुत्व' वाले बयान पर BJP ने दिग्विजय सिंह को घेरा, 'यात्राएं निकालकर ढोंग क्यों?'
'हिंदुत्व' वाले बयान पर BJP ने दिग्विजय सिंह को घेरा, 'यात्राएं निकालकर ढोंग क्यों?'
विश्व
ट्रंप नहीं, उनकी पत्नी मेलानिया ने कराया रूस-यूक्रेन सीजफायर, बोलीं- 'लिखित समझौते हुए'
ट्रंप नहीं, उनकी पत्नी मेलानिया ने कराया रूस-यूक्रेन सीजफायर, बोलीं- 'लिखित समझौते हुए'
जनरल नॉलेज
Google Maps: बिना बताए गूगल मैप्स कैसे पता कर लेता है ट्रैफिक जाम, कौन देता है जानकारी?
बिना बताए गूगल मैप्स कैसे पता कर लेता है ट्रैफिक जाम, कौन देता है जानकारी?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget