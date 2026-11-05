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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYouTube Tamba App : फॉलोअर्स से प्राइवेट चैट तक, YouTube के नए ऐप Tamba में क्या होगा खास?

YouTube Tamba App : फॉलोअर्स से प्राइवेट चैट तक, YouTube के नए ऐप Tamba में क्या होगा खास?

YouTube एक नए सोशल मीडिया ऐप Tamba पर काम कर रहा है, जिसमें फॉलोअर्स, प्राइवेट चैट और ग्रुप मैसेजिंग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. जानिए Tamba में क्या होगा खास और इसकी लॉन्चिंग कब हो सकती है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 05 Nov 2026 06:36 PM (IST)
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  • YouTube कोड में Tamba का लोगो और इंस्टाग्राम-जैसा डिजाइन.

YouTube Tamba App : सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ वीडियो देखना और पोस्ट शेयर करना ही काफी नहीं रह गया है. यूजर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर दोस्तों से जुड़ने, अपनी पसंद के लोगों को फॉलो करने और निजी बातचीत करने जैसे ऑप्शन भी चाहते हैं. इसी बदलते ट्रेंड के बीच YouTube एक नए ऐप पर काम करता नजर आ रहा है, जिसका नाम Tamba बताया जा रहा है. खास बात यह है कि इस ऐप में वीडियो के साथ-साथ सोशल नेटवर्किंग से जुड़े कई फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं, हालांकि Google ने अभी तक इस ऐप की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. तो आइए जानते हैं कि YouTube के नए ऐप Tamba में क्या खास होगा. 

YouTube के नए ऐप Tamba में क्या खास होगा? 

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YouTube का नया ऐप Tamba एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, जिसमें यूजर्स को प्रोफाइल बनाने, दूसरे लोगों को फॉलो करने, प्राइवेट मैसेज भेजने और ग्रुप चैट करने जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इसके अलावा इसमें फोटो और वीडियो शेयर करने, पोस्ट पर लाइक-कमेंट करने और वॉइस मैसेज के जरिए जवाब देने का ऑप्शन भी हो सकता है. खास बात यह है कि यूजर्स Tamba की चैट में ही YouTube Shorts वीडियो देख और शेयर कर सकेंगे. इसके इंटरफेस में होम, सर्च, कैमरा, इनबॉक्स और चैट जैसे ऑप्शन मिलने के संकेत हैं. 
 
YouTube ऐप के कोड में मिला Tamba का नाम

Tamba से जुड़ी जानकारी सबसे पहले Android Authority की रिपोर्ट में सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, YouTube के Android ऐप के एक वर्जन की जांच के दौरान इस नए प्रोजेक्ट के संकेत मिले. ऐप के कोड में Tamba नाम का लोगो और कई डिजाइन एलिमेंट्स मौजूद हैं. इसके लोगो में Tamba नाम के साथ एक खास तरह का ग्राफिक बना है, जिसके बीच में प्ले बटन जैसा निशान दिखाई देता है. इसके अलावा ऐप के कोड में करीब 38 अलग-अलग आइकन भी मिले हैं. इनका डिजाइन और नेविगेशन Instagram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की याद दिलाता है.

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फॉलो करने से लेकर ग्रुप चैट तक मिलेंगे कई फीचर्स

Tamba के कोड में इसके इंटरफेस से जुड़े कई खास संकेत मिले हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ऐप में होम, सर्च, कैमरा, इनबॉक्स, चैट और स्टिकर जैसे ऑप्शनों के लिए अलग-अलग आइकन दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें माइक्रोफोन, क्राउन, लॉक, सेव बुकमार्क और गेम कंट्रोलर जैसे आइकन भी शामिल हैं. ऐप का लोगो भी सामने आया है, जिसमें Tamba नाम के साथ प्ले बटन वाला एक खास ग्राफिक नजर आता है.

इसका डिजाइन Instagram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलता-जुलता हो सकता है. कोड में अलग ऑनबोर्डिंग और एक्टिविटी पेज के संकेत भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि Google इसके लिए अलग यूजर इंटरफेस तैयार कर सकता है. इस प्रोजेक्ट को Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए तैयार कर सकता है. इसमें अलग ऑनबोर्डिंग और एक्टिविटी पेज होने के संकेत भी मिले हैं.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 05 Nov 2026 06:36 PM (IST)
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