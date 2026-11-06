अमेरिका के मध्यावधि चुनाव (मिडटर्म इलेक्शन) में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के समर्थन वाले तीनों उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. इसके साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव में मिली जीत को तीनों उम्मीदवारों ने आम चुनाव में भी बरकरार रखा. तीनों अब अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य बनेंगे. इन नतीजों को ममदानी की राजनीति के बढ़ते प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है.

जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों में ब्रैड लैंडर, डारियालिजा अविला शेवेलियर और क्लेयर वाल्डेज शामिल हैं. इनकी जीत के साथ ममदानी का राजनीतिक प्रभाव न्यूयॉर्क के मेयर कार्यालय से निकलकर अमेरिकी संसद तक पहुंच गया है.

प्राइमरी चुनाव में दिग्गज नेताओं को दी थी चुनौती

तीनों उम्मीदवारों की जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के मजबूत क्षेत्रों में जीत हासिल नहीं की, बल्कि प्राइमरी चुनाव में स्थापित नेताओं और उनके पसंदीदा उम्मीदवारों को भी चुनौती दी थी. ब्रैड लैंडर ने न्यूयॉर्क के 10वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से जीत दर्ज की. उन्होंने जून में हुए डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में दो बार के सांसद डेनियल गोल्डमैन को हराया था. वहीं, डारियालिजा अविला शेवेलियर ने 13वें डिस्ट्रिक्ट में एड्रियानो एस्पाइयात को हराकर अपनी जगह बनाई. क्लेयर वाल्डेज ने 7वें डिस्ट्रिक्ट की खाली सीट पर जीत हासिल की. जून में प्राइमरी चुनाव के दौरान मिली इन तीनों जीत ने न्यूयॉर्क में ममदानी को डेमोक्रेटिक पार्टी के एक प्रभावशाली राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित किया था. अब मिडटर्म चुनाव के नतीजों ने उनके इस प्रभाव को और मजबूत किया है.

बर्नी सैंडर्स ने बताया प्रगतिशील राजनीति की बड़ी जीत

न्यूयॉर्क में मिली इन जीतों के अलावा पूरे अमेरिका में भी डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ी सफलता मिली है. खबर के मुताबिक, पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ माने जाने वाले टेक्सास, कंसास और साउथ कैरोलिना समेत कई राज्यों में जीत दर्ज कर सीनेट की कम से कम चार सीटें अपने खाते में कीं. इससे प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में उसका नियंत्रण हो गया.

सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने इन नतीजों को आधुनिक अमेरिकी इतिहास में प्रगतिशील राजनीति की सबसे बड़ी जीतों में से एक बताया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में अमेरिकियों ने कुलीनतंत्र के खिलाफ और कामकाजी वर्ग के हितों के पक्ष में अपना संदेश दिया है. सैंडर्स ने अपनी पोस्ट में ब्रैड लैंडर और क्लेयर वाल्डेज समेत कई नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी. उन्होंने सीनेट उम्मीदवार अब्दुल अल-सayed, पैगी फ्लानागन और ट्रॉय जैक्सन को भी शुभकामनाएं दीं.

इजरायल को अमेरिकी मदद के मुद्दे पर भी हुई थी बहस

ब्रैड लैंडर न्यूयॉर्क शहर के पूर्व नियंत्रक रह चुके हैं. डेनियल गोल्डमैन के खिलाफ उनके चुनाव प्रचार में मध्य पूर्व का युद्ध एक बड़ा मुद्दा रहा था. लैंडर ने इजरायल को अमेरिका की ओर से आगे सैन्य सहायता देने का विरोध किया था. वहीं, गोल्डमैन को अमेरिकन इजरायल पब्लिक अफेयर्स कमेटी (एआईपीएसी) समेत कई इजरायल समर्थक संगठनों का समर्थन मिला था.

दूसरी ओर, डारियालिजा अविला शेवेलियर ने चुनाव लड़ने से पहले कोई सार्वजनिक पद नहीं संभाला था. वह डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका की सदस्य हैं. कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनों के आयोजन में भी उनकी भूमिका रही थी. उन्होंने प्राइमरी चुनाव में एड्रियानो एस्पाइयात को हराया. वहीं, क्लेयर वाल्डेज ने नीडिया वेलाजक्वेज की खाली हुई सीट के लिए हुए चुनाव में एंटोनियो रेनोसो को हराया था. मिडटर्म चुनाव में उनकी जीत के साथ ममदानी के समर्थन वाले तीनों उम्मीदवारों की जीत पूरी हो गई.

जनवरी में कार्यभार संभालेंगे नए सांसद

नए सांसद जनवरी में अपना कार्यभार संभालेंगे. इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी दो साल होंगे. अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक पार्टी का नियंत्रण होने से वॉशिंगटन में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे. तीनों उम्मीदवारों की जीत पर ममदानी ने सोशल मीडिया पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'अमेरिका में फिर से सुबह हो गई है.'