बच्चे का Instagram अकाउंट देख सकते हैं पैरेंट्स? क्या कहता है Meta

बच्चे सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और Instagram का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं? इसे लेकर हर माता-पिता की चिंता आम होती है. लेकिन अगर बात बच्चे के Instagram अकाउंट को सीधे खोलकर देखने की हो तो Meta की पॉलिसी यहां एक सीमा तय करती है. Instagram के मुताबिक माता-पिता अपने किशोर बच्चे के अकाउंट में सीधे लॉग-इन करके उसकी पूरी गतिविधियां नहीं देख सकते.

इसकी वजह यूजर्स की प्राइवेसी से जुड़े नियम हैं. प्लेटफॉर्म 13 साल या उससे अधिक उम्र के यूजर्स को उनके अकाउंट का राइट होल्डर मानता है. ऐसे में सिर्फ माता-पिता होने के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को उस अकाउंट का सीधा Access नहीं दिया जाता.

बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर कैसे रखें?

इसका मतलब यह नहीं है कि पैरेंट्स के पास कोई विकल्प ही नहीं है. Instagram में Supervision नाम का फीचर मौजूद है, जिसके जरिए माता-पिता अपने बच्चों के Teen Account की कुछ सेटिंग्स और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं. इस फीचर की मदद से पैरेंट्स यह समझ सकते हैं कि बच्चे के अकाउंट पर कौन-सी सुरक्षा सेटिंग्स लागू हैं. कुछ मामलों में अगर बच्चा किसी सुरक्षा सेटिंग को कम सुरक्षित बनाने की कोशिश करता है, तो पैरेंट्स उस बदलाव को मंजूर या अस्वीकार भी कर सकते हैं.

हर जगह एक जैसे नहीं हैं Parental Controls

Instagram की ओर से उपलब्ध अतिरिक्त supervision सुविधाएं हर देश में समान नहीं हैं. Meta के अनुसार, कुछ जगहों पर स्थानीय कानूनों के तहत माता-पिता को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं. यानी अगर किसी पैरेंट को लगता है कि बच्चे का Instagram इस्तेमाल उसकी उम्र के हिसाब से सुरक्षित नहीं है तो इसके लिए बच्चे का अकाउंट चेंक करना नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म के उपलब्ध parental supervision tools का इस्तेमाल करना है.

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बच्चों की प्राइवेसी भी है जरूरी

सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा और उनकी प्राइवेसी के बीच संतुलन बनाना अब बड़ी चुनौती है. माता-पिता बच्चों की ऑनलाइन एक्टिवीटी को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म को यूजर की पर्सनल जानकारी की सुरक्षा के नियमों का भी पालन करना होता है. ऐसे में Instagram ने ऐसा मॉडल अपनाया है जिसमें पैरेंट्स को बच्चे के अकाउंट की पूरी पर्सनल बातचीत या अकाउंट का सीधा Access देने के बजाय सुरक्षा और Supervision से जुड़े सीमित टूल्स उपलब्ध कराए जाते हैं.

कैसे करें यह सेटिंग?

Instagram पर Supervision शुरू करने के लिए पैरेंट और बच्चे, दोनों के Instagram अकाउंट की जरूरत होती है. सबसे पहले बच्चे के अकाउंट से Profile पर जाने के बाद Menu में जाएं. इसके बाद Settings and activity में जाने के बाद आप Supervision सेटअप को शुरु कर सकते हैं. इसके बाद बच्चे के अकाउंट से खुद को supervision invitation की रिक्वेस्ट भेजें. आप अपने Instagram अकाउंट से इस invitation को एक्सेप्ट करें. परमिशन मिलते ही दोनों अकाउंट Supervision से जुड़ जाते हैं और आपको उपलब्ध parental controls और सुरक्षा सेटिंग्स देखने का विकल्प मिल जाता है.

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