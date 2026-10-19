दिल्ली: जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर संदिग्ध को CISF ने दबोचा, देखें Video
इस संदिग्ध यात्री के अंडरगारमेंट के सिले हुए हिस्से में अज्ञात अर्धठोस पदार्थ मिला है. यात्री ने खुद को कुआलालंपुर में रहने वाला NRI बताया है.
दिल्ली मेट्रो में CISF ने एक संदिग्ध शख्स को पकड़ा है जो कि बैग चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था. जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर बैगेज चेकिंग के दौरान इस शख्स के बैग में एक्स-रे मशीन में दिखी संदिग्ध घनी वस्तु दिखी थी. वहीं जांच के दौरान यात्री ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद CISF जवानों ने पीछा कर एग्जिट गेट के पास पकड़ लिया.
यात्री के अंडरगारमेंट के सिले हुए हिस्से में अज्ञात अर्धठोस पदार्थ मिला है. यात्री ने खुद को कुआलालंपुर में रहने वाला NRI बताया है. CISF ने यात्री और उसके सामान को आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है.
CISF’s Swift Response: Suspicious Person Apprehended While Attempting to Escape at Metro Station! Alert CISF personnel at Jama Masjid Metro Station of DMRC sprang into action when a passenger attempted to flee after a suspicious, dense object appeared on the XBIS screen during baggage screening. Demonstrating quick reflexes and effective coordination, CISF personnel immediately pursued and apprehended the fleeing passenger near the exit gate. Further examination of his belongings revealed an unidentified semi-solid substance concealed in a stitched portion of his undergarment. The passenger, who claimed to be an NRI residing in Kuala Lumpur, along with his belongings, was handed over to the police for further investigation. The swift action and alertness of CISF personnel highlight their prompt response and commitment to ensuring metro security. #CISF #MetroSecurity #Vigilance #QuickResponse @HMOIndia @PIB_India @CISF_Delhimetro— CISF (@CISFHQrs) October 19, 2026
वहीं बरामद पदार्थ की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस शख्स का क्या मकसद था और ये क्या कोई तस्करी नेटवर्क से जुड़ा है.
वहीं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मेट्रो स्टेशन पर हड़कंप सा मच गया. कुछ देर तो वहां मौजूद लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर वहां क्या हुआ है.