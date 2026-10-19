Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडExplained: कैसे अनिल पंडित बना लॉरेंस बिश्नोई गैंग का 'खास हैंडलर'? कलां गांव से कैलिफोर्निया जा पहुंचा

Explained: कैसे अनिल पंडित बना लॉरेंस बिश्नोई गैंग का 'खास हैंडलर'? कलां गांव से कैलिफोर्निया जा पहुंचा

अनिल पंडित पानीपत, सोनीपत और करनाल के कारोबारियों को फोन करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 'प्रोटेक्शन मनी' की मांग करता है. ऐसे 10 से 12 मामलों में वांटेड है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 19 Oct 2026 03:50 PM (IST)
Preferred Sources

टाइगर श्रॉफ की कार पर जुहू में हुई फायरिंग के बाद जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, वो है अनिल पंडित. यह वही शख्स है जिसने ऑडियो मैसेज भेजकर हमले की जिम्मेदारी ली और खुद को लॉरेंस बिश्नोई का 'छोटा भाई' बताया. सवाल यह है कि पानीपत के राई कलां गांव का यह युवा, जिसका 2023 तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, अचानक अमेरिका बैठकर भारत में शूटरों को गोली चलवाने वाला 'खास हैंडलर' कैसे बन गया? 

यह कहानी विदेश में बैठे एक ऐसे नेटवर्क की है, जो एन्क्रिप्टेड ऐप्स से भारत में हाई-प्रोफाइल वारदातों को अंजाम दे रहा है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक, पंडित अब हरियाणा में जबरन वसूली के 12 से ज्यादा मामलों में वांटेड है.

पहले ये समझो: शुरुआत कहां से हुई?

अनिल पंडित मूल रूप से हरियाणा के पानीपत जिले के राई कलां गांव का रहने वाला है. पुलिस रिकॉर्ड कहते हैं कि 2023 में भारत छोड़ने से पहले उसका कोई 'खास आपराधिक रिकॉर्ड' नहीं था. यानी वह पेशेवर अपराधी नहीं था. वह पहले कनाडा गया और वहीं उसकी मुलाकात रणदीप मलिक नाम के एक गैंगस्टर से हुई, जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा हुआ था. यहीं से पंडित की जिंदगी का रुख बदला.

रणदीप मलिक के संपर्क में आने के बाद वह अमेरिका के कैलिफोर्निया पहुंचा और वहां से बिश्नोई गिरोह के लिए काम करना शुरू कर दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब आठ महीने पहले उसने रणदीप मलिक की जगह ली और गिरोह का भरोसेमंद ऑपरेटर बन गया.

'हैंडलर' बनने का मतलब क्या है?

यहां 'हैंडलर' शब्द को समझना जरूरी है. इसका मतलब यह नहीं कि पंडित खुद गोली चलाता है. पंडित का काम विदेश से बैठकर भारत में शूटरों को चुनना, उन्हें टारगेट बताना, हथियार और पैसे का इंतजाम करना और वारदात के बाद जिम्मेदारी का ऐलान करना है.

इंडियन एक्सप्रेस की जांच के मुताबिक, पंडित सिग्नल ऐप के जरिए सभी किराए के शूटरों से बात करता है और उन्हें भेजता है. वह खुद कैलिफोर्निया में बैठा रहता है, जबकि भारत में एक 'लोकल मॉड्यूल' रेकी, हथियार जुटाने और हमले की फाइनल प्लानिंग करता है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि वह विदेश से ही जबरन वसूली की कॉल करवाता है और सेलिब्रिटीज, कारोबारियों को डराने के लिए हमले करवाता है.

अनिल पंडित ने नेटवर्क कैसे बढ़ाया?

पंडित का नाम पिछले कुछ महीनों में तीन बड़ी वारदातों में सामने आया है. यही उसके 'हैंडलर' बनने की कहानी बताता है:

  • गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग: दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में स्थित '24HS फिटनेस' जिम के बाहर दो बाइक सवारों ने फायरिंग की. यह जिम पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा से जुड़ा है. जांच में पता चला कि पंडित ही वह शख्स था जिसने हमलावरों से संपर्क किया और हमले से पहले पूरी प्लानिंग कोऑर्डिनेट की. दिल्ली पुलिस ने इस केस में उसके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया है.
  • दिलेर खरकिया की गाड़ी पर फायरिंग: भिवानी में सिंगर दिलेर खरकिया की गाड़ी पर हुई गोलीबारी को पुलिस ने जबरन वसूली की मांग पूरी न होने पर दी गई 'चेतावनी' माना. इस केस में भी पंडित का नाम सामने आया. कथित शूटर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और सोनीपत एसटीएफ ने मिलकर पकड़ा.
  • टाइगर श्रॉफ पर हमला: जुहू में हुई इस फायरिंग के तुरंत बाद पंडित ने एक ऑडियो क्लिप जारी की, जिसमें उसने हमले की जिम्मेदारी ली और सलमान खान को चेतावनी दी कि जब तक वह लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज से माफी नहीं मांगेगा, गिरोह पीछा नहीं छोड़ेगा. कोटा पुलिस ने इस केस में तीन आरोपियों को ट्रेन से पकड़ा और जांच में सामने आया कि पंडित का इन आरोपियों से सीधा संपर्क था.

इन तीनों केसों में एक बात कॉमन है कि पंडित का नाम हमेशा 'कोऑर्डिनेटर' के तौर पर आता है, कभी 'शूटर' के तौर पर नहीं. वह विदेश में बैठकर ऑपरेशन चलाता है और भारत में उसके लोकल मॉड्यूल के लोग असल वारदात को अंजाम देते हैं.

पैसा और दहशत: हैंडलर की 'कीमत'

पंडित सिर्फ हमले नहीं करवाता, बल्कि जबरन वसूली का पूरा नेटवर्क चलाता है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, वह पानीपत, सोनीपत और करनाल के कारोबारियों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर फोन करके 'प्रोटेक्शन मनी' की मांग करता है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि वह ऐसे 10 से 12 मामलों में वांटेड है. सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी का ऐलान करना भी उसकी रणनीति का हिस्सा है. इससे टारगेट के मन में डर पैदा होता है और गिरोह का 'रौब' बना रहता है.

नतीजा: यह 'देशभक्ति' नहीं, सिर्फ मुनाफे का धंधा

अनिल पंडित की कहानी यह बताती है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह अब पहले जैसा नहीं रहा. पहले शूटर गैंग का पक्का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब विदेश में बैठे 'हैंडलर' भारत में किराए के शूटरों से काम करवाते हैं. पंडित ने 2023 में भारत छोड़ा, कनाडा होते हुए अमेरिका पहुंचा और सिर्फ दो साल के अंदर 12 से ज्यादा जबरन वसूली के मामलों में वांटेड हो गया.

पंडित का केस यह भी दिखाता है कि विदेशी जमीन से भारत में अपराध चलाना अब गिरोहों के लिए नया हथियार बन गया है. पंडित उस हथियार का सबसे चर्चित चेहरा है. पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण को जांच का अहम हिस्सा मान रही है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff Lawrence Bishnoi Explainer CRIME TRENDING CRIME NEWS SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
वरुण धवन ने घर पर किया कन्या पूजन, छोटी बच्चियों से घिरे दिखें एक्टर, शेयर की तस्वीर
वरुण धवन ने घर पर किया कन्या पूजन, छोटी बच्चियों से घिरे दिखें एक्टर
बॉलीवुड
Tiger Shroff Firing News LIVE: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में 3 आरोपी अरेस्ट, नेपाल भागने की थी तैयारी, CM देवेंद्र बोले- राजस्थान पुलिस ने की मदद
लाइव: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में 3 आरोपी अरेस्ट, नेपाल भागने की थी तैयारी, CM देवेंद्र बोले- राजस्थान पुलिस ने की मदद
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ और सलमान खान का क्या है नाता? जैकी श्रॉफ से जुड़ा है पुराना कनेक्शन
टाइगर श्रॉफ और सलमान खान का क्या है रिश्ता? जैकी श्रॉफ से जुड़ा है पुराना याराना
बॉलीवुड
रवि दुबे से सुनीता आहूजा तक, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद एक्टर्स ने किया रिएक्ट, बोले- ईश्वर ने उनकी रक्षा की
रवि दुबे से सुनीता आहूजा तक, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद एक्टर्स ने किया रिएक्ट, बोले- ईश्वर ने उनकी रक्षा की
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
इंडिया
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..,, बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है...
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..., बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है
इंडिया
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर कोटा से गिरफ्तार, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कोटा से गिरफ्तार हुए तीनों शूटर, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
विश्व
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget