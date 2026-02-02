हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bluetooth चुपचाप खा रहा है बैटरी? जानिए कितना ड्रेन होता है पावर और कैसे बचाएं फोन का चार्ज

Bluetooth: आज के समय में Bluetooth स्मार्टफोन का एक आम फीचर बन चुका है. वायरलेस ईयरफोन, स्मार्टवॉच, कार सिस्टम या फाइल शेयरिंग हर जगह Bluetooth का इस्तेमाल होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 02 Feb 2026 09:59 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bluetooth: आज के समय में Bluetooth स्मार्टफोन का एक आम फीचर बन चुका है. वायरलेस ईयरफोन, स्मार्टवॉच, कार सिस्टम या फाइल शेयरिंग हर जगह Bluetooth का इस्तेमाल होता है. इसी वजह से कई लोग इसे पूरे दिन ऑन रखते हैं. लेकिन मन में सवाल रहता है कि क्या Bluetooth सच में फोन की बैटरी तेजी से खत्म करता है या यह सिर्फ एक गलतफहमी है.

क्या Bluetooth सच में बैटरी खाता है?

आधुनिक स्मार्टफोन्स में Bluetooth पहले की तुलना में काफी पावर-एफिशिएंट हो गया है. इसकी वजह है Bluetooth Low Energy यानी BLE टेक्नोलॉजी जो बहुत कम बिजली में काम करती है. अगर आपके फोन में Bluetooth ऑन है लेकिन किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं है तो यह बैकग्राउंड में लगभग न के बराबर बैटरी इस्तेमाल करता है.

आमतौर पर पूरा दिन Bluetooth चालू रहने पर कुल बैटरी का सिर्फ 1 से 3 प्रतिशत ही खर्च होता है. यानी केवल Bluetooth की वजह से फोन जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता. हां, बहुत पुराने स्मार्टफोन्स में हार्डवेयर पुराना होने के कारण बैटरी खपत थोड़ी ज्यादा हो सकती है.

इस्तेमाल के दौरान कितनी बैटरी होती है खर्च?

जब Bluetooth किसी डिवाइस से कनेक्ट होता है जैसे वायरलेस ईयरबड्स, स्मार्टवॉच या कार सिस्टम—तो बैटरी की खपत थोड़ी बढ़ जाती है. म्यूजिक स्ट्रीमिंग या कॉल के दौरान लगातार डेटा ट्रांसफर होता रहता है. ऐसे में एक घंटे तक Bluetooth ईयरफोन से गाने सुनने पर करीब 4 से 6 प्रतिशत बैटरी खर्च हो सकती है.

हालांकि, यह आंकड़ा फोन के मॉडल और Bluetooth वर्जन पर निर्भर करता है. फिर भी, सामान्य तौर पर Bluetooth की बैटरी खपत Wi-Fi या मोबाइल डेटा से कम ही होती है.

Bluetooth इस्तेमाल करते समय बैटरी बचाने के आसान तरीके

Bluetooth ज्यादा बैटरी नहीं खाता लेकिन कुछ छोटी आदतें अपनाकर आप बैटरी और बेहतर तरीके से बचा सकते हैं. जब Bluetooth की जरूरत न हो तो उसे बंद कर देना समझदारी है. ऐसे डिवाइस जो अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं उन्हें डिस्कनेक्ट रखें.

फोन और Bluetooth एक्सेसरीज़ को हमेशा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पर रखें, क्योंकि नए अपडेट पावर एफिशिएंसी को बेहतर बनाते हैं. साथ ही, Bluetooth Low Energy सपोर्ट करने वाले नए डिवाइस इस्तेमाल करने से भी बैटरी की खपत कम होती है.

लंबे समय तक म्यूजिक स्ट्रीमिंग या कॉल करने पर बैटरी ज्यादा खर्च हो सकती है इसलिए जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें. फोन की बैटरी सेटिंग्स में जाकर आप यह भी देख सकते हैं कि Bluetooth कितना पावर इस्तेमाल कर रहा है जिससे बैटरी मैनेज करना आसान हो जाता है.

Published at : 02 Feb 2026 09:58 AM (IST)
