हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीRedmi Note 15 Pro से लेकर OnePlus Nord CE 5 तक! ये हैं 30 हजार रुपये की रेंज में आने वाले बेस्ट गेमिंग फोन

Redmi Note 15 Pro से लेकर OnePlus Nord CE 5 तक! ये हैं 30 हजार रुपये की रेंज में आने वाले बेस्ट गेमिंग फोन

Best Gaming Phones: अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं लेकिन ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो अब बजट आपकी राह में रुकावट नहीं बनेगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 01 Feb 2026 07:54 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Best Gaming Phones: अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं लेकिन ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो अब बजट आपकी राह में रुकावट नहीं बनेगा. आज के समय में 30 हजार रुपये से कम कीमत में ऐसे कई स्मार्टफोन मौजूद हैं, जो पावरफुल प्रोसेसर, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और बड़ी बैटरी के साथ शानदार गेमिंग अनुभव देते हैं. आइए जानते हैं इस बजट में मिलने वाले कुछ बेहतरीन गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में.

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Nord CE 5 को खासतौर पर परफॉर्मेंस पसंद करने वालों के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें MediaTek Dimensity 8350 Apex चिपसेट दिया गया है, जो हैवी गेम्स को स्मूद तरीके से हैंडल करता है. फोन की 6.77 इंच की बड़ी डिस्प्ले फुल HD+ रिजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है जिससे गेमिंग के दौरान विजुअल्स बेहद फ्लूइड लगते हैं. इसकी 7100mAh की बैटरी लंबे गेमिंग सेशन में भी साथ निभाती है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसे जल्दी तैयार कर देता है.

Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro 5G उन यूजर्स के लिए शानदार ऑप्शन है जो गेमिंग के साथ शानदार डिस्प्ले भी चाहते हैं. इसमें Dimensity 7400-Ultra प्रोसेसर और पावरफुल GPU मिलता है. 6.83 इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट और बेहद ज्यादा ब्राइटनेस के साथ आती है जिससे आउटडोर गेमिंग भी मजेदार बन जाती है. बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग इसे लंबे समय तक गेम खेलने के लिए भरोसेमंद बनाते हैं.

iQoo Neo 10R

iQoo Neo 10R उन लोगों के लिए है जो फ्लैगशिप जैसी परफॉर्मेंस बजट में चाहते हैं. इसमें Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है जो टॉप-लेवल गेमिंग के लिए जाना जाता है. 144Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED डिस्प्ले बेहद स्मूद एक्सपीरियंस देती है. फोन में खास लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी मौजूद है जो लंबे गेमिंग सेशन में फोन को गर्म होने से बचाता है. बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग इसे और भी दमदार बनाते हैं.

Oppo F31 Pro 5G

Oppo F31 Pro 5G उन यूजर्स के लिए है जो स्टेबल परफॉर्मेंस और लंबी लाइफ चाहते हैं. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी गई है और बेहतर थर्मल मैनेजमेंट के लिए वेपर चेंबर कूलिंग मिलती है. इसकी 7000mAh की बड़ी बैटरी लंबे समय तक गेम खेलने की सुविधा देती है जबकि फास्ट चार्जिंग से बार-बार चार्ज करने की टेंशन नहीं रहती.

ये फोन भी हैं बढ़िया विकल्प

इनके अलावा Vivo T4 Pro, Realme 15T और Nothing का CMF Phone 2 Pro भी 30 हजार रुपये से कम बजट में अच्छे गेमिंग फोन माने जाते हैं. ये सभी डिवाइस परफॉर्मेंस, बैटरी और डिस्प्ले के मामले में संतुलित अनुभव देते हैं.

बजट में भी मिल सकता है गेमिंग का असली मजा

आज के समय में अच्छा गेमिंग फोन लेने के लिए भारी-भरकम बजट जरूरी नहीं है. 30 हजार रुपये से कम में मिलने वाले ये स्मार्टफोन्स साबित करते हैं कि सही प्रोसेसर, बढ़िया डिस्प्ले और मजबूत बैटरी के साथ बजट में भी बेहतरीन गेमिंग का मजा लिया जा सकता है.

चुपचाप बिल बढ़ा रहा है आपका टीवी! ये 5 सेटिंग्स बदलते ही बिजली का खर्च तुरंत हो जाएगा आधा

Published at : 01 Feb 2026 07:54 AM (IST)
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
