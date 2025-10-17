IRCTC की वेबसाइट और ऐप ठप, हजारों यात्री परेशान, नहीं बुक हो रहीं टिकटें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीIRCTC की वेबसाइट और ऐप ठप, हजारों यात्री परेशान, नहीं बुक हो रहीं टिकटें

IRCTC Down: त्योहारों के मौके पर अपने घर जा रहे यात्रियों को आज निराशा हाथ लगी है. सुबह से ही भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग वेबसाइट और ऐप ठप है.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Oct 2025 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

IRCTC Down: दिवाली और छठ के मौके पर अपने घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप काम नहीं कर रही हैं. इसके चलते कई यात्री अपनी टिकट बुक नहीं करवा पा रहे हैं. IRCTC की वेबसाइट आज सुबह 10 बजे से पहले ही ठप हो गई थी और यूजर्स को लॉग-इन करने में दिक्कत आ रही है. इसी तरह Rail One ऐप भी ठप है. 

वेबसाइट पर आ रहा यह एरर

IRCTC की वेबसाइट पर एरर आ रहा है. इसमें लिखा गया है कि सर्विस रिक्वेस्ट के कारण सर्वर टेंपरेरी तौर पर अनेबल है. दिवाली और छठ का त्योहार नजदीक होने के कारण तत्काल बुकिंग शुरू होते ही हजारों की संख्या में यात्री अपनी टिकट बुक करना चाहते थे, लेकिन वेबसाइट के काम न करने कारण उन्हें निराशा हाथ लगी. आउटेज पर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, इस वेबसाइट के डाउन होने की करीब 5000 रिपोर्ट्स हुई हैं. 

रेलवे का क्या कहना है?

रेलवे अधिकारियों ने IRCTC के डाउन होने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि तकनीकी कारणों से ऐसा हुआ है. उनका कहना है कि इस समस्या को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है और जल्द ही सामान्य सेवा बहाल कर दी जाएगी. 

सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी दिखा रहे यूजर्स

दूसरी तरफ टिकट बुक कर पाने में असमर्थ यात्री सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि हर दिन IRCTC सर्वर ऐसे डाउन होता है, जैसे यह 2G पर चल रहा है. आम यात्रियों के हाथ कुछ नहीं लगता, जबकि एजेंट्स और बुकिंग माफिया सेकंड्स में टिकट बुक कर लेते हैं. रेल मंत्रालय की आंखों के सामने दिनदहाड़े यह लूट कब तक चलती रहेगी. ट्रांसपेरेंसी की जगह नागरिकों को परेशान करने के लिए यह सिस्टम बनाया है. 

