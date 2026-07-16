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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीना कैप्चा का झंझट, न क्रैश होने का डर, IRCTC की नई वेबसाइट पर हर मिनट बुक हो सकेंगी 1.5 लाख टिकटें

ना कैप्चा का झंझट, न क्रैश होने का डर, IRCTC की नई वेबसाइट पर हर मिनट बुक हो सकेंगी 1.5 लाख टिकटें

IRCTC New Website: IRCTC की नई वेबसाइट के बीटा वर्जन को लाइव कर दिया गया है. यह मौजूदा प्लेटफॉर्म की तुलना में 5 गुना अधिक ट्रैफिक हैंडल कर सकती है. अगले महीने वेबसाइट का पब्लिक लॉन्च कर दिया जाएगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 16 Jul 2026 09:45 AM (IST)
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  • IRCTC ने अपनी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च किया।
  • कैप्चा हटाकर टिकट बुकिंग प्रक्रिया अब बहुत सरल होगी।
  • प्रति मिनट डेढ़ लाख टिकट, यात्री विवरण भी सुरक्षित रहेंगे।
  • बैकएंड क्षमता 5 गुना बढ़ी, सर्वर क्रैश नहीं होगा।

IRCTC New Website: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च हो गया है. इसकी मदद से पब्लिक रिलीज से पहले ही यात्री यह देख पाएंगे कि नए प्लेटफॉर्म पर उन्हें क्या-क्या नए फीचर्स मिलने वाले हैं. नई वेबसाइट के बीटा वर्जन को IRCTC की मौजूदा वेबसाइट के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता है. बीटा वर्जन से मिले फीडबैक के आधार पर जरूरी सुधार कर वेबसाइट को पब्लिक के लिए लॉन्च किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स में कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 अगस्त के आसपास नई वेबसाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा. बीटा वर्जन में न तो कैप्चा का झंझट रहेगा और कैपेबिलिटी बढ़ने के कारण हर मिनट डेढ़ लाख टिकटें बुक हो सकेंगी.

बीटा वर्जन में क्या मिला है?

रेल मंत्रालय का कहना है कि बीटा वेबसाइट में टिकट बुकिंग प्रोसेस को सरल बनाने पर ध्यान दिया गया है. नए डिजाइन में एक साफ-सुथरा लेआउट दिया गया है. इसकी मदद से टिकट बुकिंग जल्दी और आसान होगी. सबसे बड़े बदलाव के तौर पर रेलवे ने गैर-जरूरी कैप्चा, पॉप-अप्स और फ्लैशिंग ग्राफिक्स को हटा दिया है. इनके कारण टिकट बुक करना एक झंझट भरा काम लगता था. अब इन्हें हटाते हुए रेलवे एक स्मूद एक्सपीरियंस देना चाहती है. आप ब्राउजर में https://www.irctc.co.in/eticket/train-search को सर्च कर बीटा वर्जन को एक्सेस कर सकते हैं.

यात्रियों को होगा यह फायदा

नई वेबसाइट आने के बाद टिकट बुकिंग की प्रोसेस आसान और छोटी हो जाएगी. इस कारण टिकट जल्दी बुक हो पाएगी. तत्काल बुकिंग में यह चीज और भी काम की हो जाएगी, जहां हर सेकंड मायने रखती है. नई वेबसाइट की एक और भी खासियत है. इसमें पैसेंजर डिटेल्स सेव रहेंगी, जिससे हर बार टिकट बुक करते हुए फिर से डिटेल्स नहीं देनी पड़ेगी. भारतीय रेल में फ्रीक्वेंट ट्रैवल करने वाले लोगों के यह फीचर सिरदर्दी और समय दोनों को बचाएगा. 

हर मिनट बुक हो सकेगी एक लाख से ज्यादा टिकटें

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए प्लेटफॉर्म पर हर मिनट 1.5 लाख टिकट बुक हो सकेंगी. मौजूदा सिस्टम की क्षमता 32,000 टिकट ही है. इसी कारण कई बार तत्काल बुकिंग शुरू होते ही सर्वर क्रैश हो जाता है और लोगों को टिकट बुक करने में बड़ी दिक्कत आती है. नए प्लेटफॉर्म के आने के बाद इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है. इसी तरह पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के बैकएंड को भी बेहतर बनाया जा रहा है. यह हर मिनट मौजूदा 4 लाख की जगह 40 लाख से ज्यादा इंक्वायरी को हैंडल कर सकेगा. आसान भाषा में समझें तो रेलवे की नई वेबसाइट मौजूदा प्लेटफॉर्म की तुलना में 5 गुना ट्रैकिफ को हैंडल करने के लिए बनाई गई है. इससे उम्मीद की जा रही है कि सर्वर क्रैश नहीं होगा और लोग समय पर टिकट बुक कर पाएंगे. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 16 Jul 2026 09:44 AM (IST)
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IRCTC New Website IRCTC TECH NEWS
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