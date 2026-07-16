Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom IRCTC ने अपनी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च किया।

कैप्चा हटाकर टिकट बुकिंग प्रक्रिया अब बहुत सरल होगी।

प्रति मिनट डेढ़ लाख टिकट, यात्री विवरण भी सुरक्षित रहेंगे।

बैकएंड क्षमता 5 गुना बढ़ी, सर्वर क्रैश नहीं होगा।

IRCTC New Website: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च हो गया है. इसकी मदद से पब्लिक रिलीज से पहले ही यात्री यह देख पाएंगे कि नए प्लेटफॉर्म पर उन्हें क्या-क्या नए फीचर्स मिलने वाले हैं. नई वेबसाइट के बीटा वर्जन को IRCTC की मौजूदा वेबसाइट के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता है. बीटा वर्जन से मिले फीडबैक के आधार पर जरूरी सुधार कर वेबसाइट को पब्लिक के लिए लॉन्च किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स में कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 अगस्त के आसपास नई वेबसाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा. बीटा वर्जन में न तो कैप्चा का झंझट रहेगा और कैपेबिलिटी बढ़ने के कारण हर मिनट डेढ़ लाख टिकटें बुक हो सकेंगी.

बीटा वर्जन में क्या मिला है?

रेल मंत्रालय का कहना है कि बीटा वेबसाइट में टिकट बुकिंग प्रोसेस को सरल बनाने पर ध्यान दिया गया है. नए डिजाइन में एक साफ-सुथरा लेआउट दिया गया है. इसकी मदद से टिकट बुकिंग जल्दी और आसान होगी. सबसे बड़े बदलाव के तौर पर रेलवे ने गैर-जरूरी कैप्चा, पॉप-अप्स और फ्लैशिंग ग्राफिक्स को हटा दिया है. इनके कारण टिकट बुक करना एक झंझट भरा काम लगता था. अब इन्हें हटाते हुए रेलवे एक स्मूद एक्सपीरियंस देना चाहती है. आप ब्राउजर में https://www.irctc.co.in/eticket/train-search को सर्च कर बीटा वर्जन को एक्सेस कर सकते हैं.

यात्रियों को होगा यह फायदा

नई वेबसाइट आने के बाद टिकट बुकिंग की प्रोसेस आसान और छोटी हो जाएगी. इस कारण टिकट जल्दी बुक हो पाएगी. तत्काल बुकिंग में यह चीज और भी काम की हो जाएगी, जहां हर सेकंड मायने रखती है. नई वेबसाइट की एक और भी खासियत है. इसमें पैसेंजर डिटेल्स सेव रहेंगी, जिससे हर बार टिकट बुक करते हुए फिर से डिटेल्स नहीं देनी पड़ेगी. भारतीय रेल में फ्रीक्वेंट ट्रैवल करने वाले लोगों के यह फीचर सिरदर्दी और समय दोनों को बचाएगा.

हर मिनट बुक हो सकेगी एक लाख से ज्यादा टिकटें

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए प्लेटफॉर्म पर हर मिनट 1.5 लाख टिकट बुक हो सकेंगी. मौजूदा सिस्टम की क्षमता 32,000 टिकट ही है. इसी कारण कई बार तत्काल बुकिंग शुरू होते ही सर्वर क्रैश हो जाता है और लोगों को टिकट बुक करने में बड़ी दिक्कत आती है. नए प्लेटफॉर्म के आने के बाद इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है. इसी तरह पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के बैकएंड को भी बेहतर बनाया जा रहा है. यह हर मिनट मौजूदा 4 लाख की जगह 40 लाख से ज्यादा इंक्वायरी को हैंडल कर सकेगा. आसान भाषा में समझें तो रेलवे की नई वेबसाइट मौजूदा प्लेटफॉर्म की तुलना में 5 गुना ट्रैकिफ को हैंडल करने के लिए बनाई गई है. इससे उम्मीद की जा रही है कि सर्वर क्रैश नहीं होगा और लोग समय पर टिकट बुक कर पाएंगे.

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