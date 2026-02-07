गजब हो गया! 50,000 रुपये से कम में मिल रहा है आईफोन 17, यहां चल रहा छप्परफाड़ ऑफर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Valentine's Day के मौके पर अगर आप अपने लवर को आईफोन 17 गिफ्ट करना चाहते हैं तो आपके पास बचत का शानदार मौका है. क्रोमा इस खास मौके पर सेल लेकर आई है, जिसमें आईफोन 17 पर भारी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है. बता दें कि यह फोन पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुआ था और अब इसे 50,000 से भी कम कीमत पर खरीदा जा सकता है. आइए, इस फोन के फीचर्स और डील के बारे में डिटेल से जानते हैं.

आईफोन 17 के स्पेसिफिकेशंस

आईफोन 17 को कई शानदार अपग्रेड्स के साथ लॉन्च किया गया था. प्रो मॉडल्स की तरह आईफोन 17 में भी प्रोमोशन टेक्नोलॉजी वाला 6.3 इंच का ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले दिया गया है. इसे एल्युमिनियम और ग्लास फिनिंग दी गई है और इसकी मोटाई 7.3mm है. यह आईफोन 48MP+12MP के डुअल रियर कैमरा सेटअप और फ्रंट में सेंटर स्टेज लेंस के साथ लॉन्च हुआ था. ऐप्पल की लेटेस्ट A19 चिप वाले इस फोन को 8GB रैम के साथ पेयर किया गया है. कंपनी का दावा है कि इसमें आईफोन 16 की तुलना में बड़ी बैटरी दी गई है. इस आईफोन की दुनियाभर में रिकॉर्डतोड़ बिक्री हुई है.

क्रोमा दे रही छप्परफाड़ डील

क्रोमा पर 6 फरवरी से शुरू हुई सेल में 82,900 रुपये की असली कीमत वाले आईफोन 17 को कुछ शर्तों के साथ 50,000 रुपये से भी कम में खरीदा जा सकता है. क्रोमा का कहना है कि ग्राहक एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराने फोन पर 23,500 रुपये तक की छूट, 8,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 2,000 रुपये का कैशबैक पा सकते हैं. अगर सारे ऑफर्स को मिला लिया जाए तो आईफोन 17 की कीमत 50,000 रुपये से भी कम रह जाती है.

ऐप्पल पर भी दे रही छूट

Valentine's Day के मौके पर ऐप्पल ने भी आईफोन 17 समेत अपने प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट का ऐलान किया है. इस ऑफर के तहत 99,900 रुपये की कीमत वाले MacBook Air M4 की खरीद पर ग्राहक 10,000 रुपये की बचत कर सकते हैं. इसी तरह आईफोन 17 सीरीज के मॉडल्स पर 5,000 रुपये और आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस पर 4,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है.

