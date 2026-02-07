ऐप्पल इसी महीने करेगी एक और धमाका, लॉन्च होगा सस्ता आईफोन, फीचर मिलेंगे महंगे वाले

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल के नए आईफोन का इंतजार इसी महीने खत्म हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी 19 फरवरी को iPhone 17e लॉन्च कर सकती है. यह आईफोन 17 सीरीज का किफायती एडिशन और iPhone 16e का सक्सेसर होगा. iPhone 16e को मिले कमजोर रिस्पॉन्स से सबक लेते हुए कंपनी iPhone 17e को कई बड़ी अपग्रेड के साथ लॉन्च कर सकती है. ऐप्पल ने अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन कई लीक्स में इसके फीचर्स की जानकारी सामने आ चुकी है.

iPhone 17e एक्सपेक्टेड फीचर्स

कयास लगाए जा रहे हैं कि यह आईफोन 6.1 इंच के OLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. कम कीमत के बावजूद कंपनी इसमें आईफोन 17 वाला A19 चिपसेट देगी, जो शानदार परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी देता है. इसमें डायनामिक आईलैंड मिलने की भी पूरी संभावना है. कैमरा की बात करें तो इसे रियर में 48MP के सिंगल कैमरा और फ्रंट में 18MP वाले सेंटर स्टेज सेंसर से लैस किया जा सकता है. ऐप्पल इसमें MagSafe सपोर्ट भी दे सकती है. यह बैक में मैग्नेट और मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा और इसमें 20 की 25W की चार्जिंग स्पीड मिलेगी.

कितनी रह सकती है कीमत?

e सीरीज में ऐप्पल किफायती आईफोन लाती है. उम्मीद की जा रही है कि बड़ी अपग्रेड्स के बाद भी इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी और इसे iPhone 16e की कीमत पर ही लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी शुरुआती कीमत 59,900 रुपये थी. ऐसे में यह फोन भी इसी कीमत के आसपास लॉन्च हो सकता है.

किससे होगा मुकाबला?

ऐप्पल के इस लेटेस्ट और सबसे सस्ते आईफोन का मुकाबला जल्द ही लॉन्च होने वाले Google Pixel 10a से होगा. Pixel 10a में 6.3 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा. इस फोन में Pixel 9a वाला Tensor G4 चिपसेट कंटिन्यू किया जा सकता है. इसके रियर में 48MP+13MP के कैमरा सेंसर होंगे और फ्रंट कैमरा में 12MP का लेंस दिया जा सकता है. इस फोन के 5,100mAh की बैटरी के साथ आने की उम्मीद है. इसे 49,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

