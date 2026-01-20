कम नहीं हो रहा आईफोन 17 का क्रेज, चाइनीज कंपनियों को भी छोड़ा पीछे, जमकर हो रही बिक्री

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल के आईफोन 17 का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुए इस आईफोन ने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. चीन जैसे देश में भी इसकी जमकर बिक्री हो रही है, जहां कंपीटिशन बहुत तगड़ा है और चाइनीज कंपनियां अपने फोन में एक से बढ़कर एक फीचर्स ऑफर्स करती हैं. एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, आईफोन 17 समेत आईफोन 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स की भी चीन में खूब बिक्री हो रही है और इस सीरीज ने चाइनीज कंपनियों के पसीने छुड़वा दिए हैं.

आईफोन 17 चीन में सबसे आगे

हॉलीडे सीजन के दौरान चीन में आईफोन 17 की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है. काउंटरप्वाइंट रिसर्च के अनुसार, छुट्टियों वाली तिमाही में चीन में आईफोन 17 की शिपमेंट में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और इसने चाइनीज कंपनी Huawei को भी पीछे छोड़ दिया है, जो पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन कर रही है. एक तरफ जहां शाओमी, ऑनर और वीवो जैसी कंपनियों की बिक्री कम हो रही है, वहीं ऐप्पल और ओप्पो दो ही ऐसी कंपनियां हैं, जिनकी बिक्री में इजाफा देखने को मिला है. अगर ऐप्पल की बात करें तो यह बाकी कंपनियों से कहीं आगे है.

आईफोन एयर की बिक्री नहीं पकड़ पा रही जोर

ऐप्पल के लिए आईफोन 17 सीरीज सुपरहिट हुई है. इसके सहारे अमेरिकी टेक दिग्गज सैमसंग को पीछे छोडकर कई सालों बाद फिर से दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बन गई है. हालांकि, 17 सीरीज के साथ लॉन्च किए गए आईफोन एयर की बिक्री जोर नहीं पकड़ पा रही है. चीन समेत दुनियाभर के बाजारों में सबसे पतले आईफोन को ग्राहक नहीं मिल रहे हैं. लॉन्चिंग के समय चीन में इसे लोगों ने खूब पसंद किया था, लेकिन धीरे-धीरे इसकी सेल कम होती गई. औसत थर्मल कंट्रोल, साधारण कैमरा एक्सपीरियंस और छोटी बैटरी के कारण लोग इस आईफोन से दूर जा रहे हैं.

