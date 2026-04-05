हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone Vs Android: 5 साल बाद किसकी रिसेल वैल्यू होती है सबसे ज्यादा, जानिए किसे खरीदने में है फायदा

iPhone Vs Android: 5 साल बाद किसकी रिसेल वैल्यू होती है सबसे ज्यादा, जानिए किसे खरीदने में है फायदा

iPhone Vs Android: iPhone आमतौर पर Android फोन के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करता है. iPhone की कीमत समय के साथ धीरे-धीरे गिरती है जबकि ज्यादातर Android फोन की वैल्यू तेजी से कम हो जाती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 05 Apr 2026 11:47 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone Vs Android: आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि एक बड़ा निवेश भी बन चुका है. खासकर जब आप 50,000 या 1 लाख रुपये तक का फोन खरीदते हैं तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि कुछ साल बाद उसकी कीमत कितनी बचेगी. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है Apple का iPhone बेहतर है या Android स्मार्टफोन?

रीसेल वैल्यू में कौन है आगे?

अगर बात रीसेल वैल्यू की करें तो iPhone आमतौर पर Android फोन के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करता है. iPhone की कीमत समय के साथ धीरे-धीरे गिरती है जबकि ज्यादातर Android फोन की वैल्यू तेजी से कम हो जाती है. उदाहरण के तौर पर, दो-तीन साल पुराने iPhone आज भी अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं जबकि उसी समय के कई Android डिवाइस आधी से भी कम कीमत पर पहुंच जाते हैं. इसका एक बड़ा कारण Apple की ब्रांड वैल्यू और उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड है.

फोन की उम्र और सॉफ्टवेयर अपडेट

लंबे समय तक चलने के मामले में भी iPhone को बढ़त मिलती है. Apple अपने डिवाइस को कई सालों तक सॉफ्टवेयर अपडेट देता है जिससे फोन लंबे समय तक नया जैसा महसूस होता है. वहीं Android फोन में यह स्थिति ब्रांड पर निर्भर करती है. कुछ कंपनियां 3-4 साल तक अपडेट देती हैं लेकिन कई डिवाइस जल्दी पुराने पड़ जाते हैं. यही वजह है कि iPhone लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी अपनी वैल्यू बनाए रखता है.

बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस का असर

महंगे स्मार्टफोन में बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस भी रीसेल वैल्यू पर असर डालते हैं. iPhone अपनी मजबूत डिजाइन और स्थिर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है जिससे यह लंबे समय तक अच्छा चलता है.

Android फोन में भी कई प्रीमियम विकल्प मौजूद हैं लेकिन हर मॉडल की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती. कुछ फोन जल्दी स्लो हो जाते हैं या उनकी बैटरी परफॉर्मेंस गिरने लगती है जिससे उनकी कीमत तेजी से घटती है.

Android फोन कब हो सकता है बेहतर विकल्प?

ऐसा नहीं है कि Android हमेशा पीछे रहता है. अगर आप कम बजट में ज्यादा फीचर्स चाहते हैं तो Android फोन एक बेहतर विकल्प हो सकता है. कई ब्रांड शानदार कैमरा, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स कम कीमत में देते हैं. लेकिन अगर आपका मकसद लंबे समय तक इस्तेमाल और बेहतर रीसेल वैल्यू है तो iPhone अक्सर ज्यादा फायदे का सौदा साबित होता है.

यह भी पढ़ें:

क्या होता है टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA)? जानिए क्यों सरकार इस नई टेक्नोलॉजी पर दे रही जोर

Published at : 05 Apr 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI IPhone Vs Android
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone Vs Android: 5 साल बाद किसकी रिसेल वैल्यू होती है सबसे ज्यादा, जानिए किसे खरीदने में है फायदा
iPhone Vs Android: 5 साल बाद किसकी रिसेल वैल्यू होती है सबसे ज्यादा, जानिए किसे खरीदने में है फायदा
टेक्नोलॉजी
AI को लेकर तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं मार्क जुकरबर्ग, तैयार कर रहे एक स्पेशल टीम
AI को लेकर तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं मार्क जुकरबर्ग, तैयार कर रहे एक स्पेशल टीम
टेक्नोलॉजी
Instagram Reels पर मिलियन में आएंगे व्यूज, बस इन बातों का रखना होगा ध्यान
Instagram Reels पर मिलियन में आएंगे व्यूज, बस इन बातों का रखना होगा ध्यान
टेक्नोलॉजी
गलत Email भेज दिया तो घबराएं नहीं, Gmail की यह ट्रिक सेकंडों में कर देगी Undo, जानें तरीका
गलत Email भेज दिया तो घबराएं नहीं, Gmail की यह ट्रिक सेकंडों में कर देगी Undo, जानें तरीका
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Iran- Israel War: पायलट के बदले होगी बड़ी सौदेबाजी? बुशहर के बाद करज बना जंग का मैदान ! | ABP News
Chitra Tripathi: ट्रंप की ये चूक बन गई सबसे बड़ी मुसीबत! | Iran US Israel Wa | Trump | Netanyahu
MP News: घर के बाहर बैठे लोगों पर कुत्ते का खूनी हमला, सीसीटीवी देख दहल जाएंगे आप। Indore CCTV
Sandeep Chaudhary: ईरान का इंतकाम...ट्रंप मांगे संघर्ष विराम ! | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: 'ईरान के टॉप कमांडर की मौत', युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, शेयर किया वीडियो
'ईरान के टॉप कमांडर की मौत', युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, शेयर किया वीडियो
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के अनूपपुर में चार मंजिला बिल्डिंग ढहने से दो लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
मध्य प्रदेश के अनूपपुर में चार मंजिला बिल्डिंग ढहने से दो लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
क्रिकेट
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
टेलीविजन
दिव्यांका त्रिपाठी की हुई गोद भराई, जुड़वा बच्चों की मां बनेंगी टीवी की इशिता? देखें वीडियो
दिव्यांका त्रिपाठी की हुई गोद भराई, जुड़वा बच्चों की मां बनेंगी टीवी की इशिता? देखें वीडियो
इंडिया
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
इंडिया
Assam Assembly Election: असम चुनाव से पहले CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा, बताया बीजेपी कितनी जीतेगी सीटें
असम चुनाव से पहले CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा, बताया बीजेपी कितनी जीतेगी सीटें
नौकरी
Agniveer MR Musician Recruitment 2026: म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो भारतीय नौसेना में मिल सकता है मौका, अग्निवीर MR का नोटिफिकेशन जारी
म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो भारतीय नौसेना में मिल सकता है मौका, अग्निवीर MR का नोटिफिकेशन जारी
हेल्थ
Insulin Resistance Liver Damage: आपके लिवर को भी 'पत्थर' बना रही डायबिटीज, हर 4 में से एक मरीज को है फाइब्रोसिस का खतरा
आपके लिवर को भी 'पत्थर' बना रही डायबिटीज, हर 4 में से एक मरीज को है फाइब्रोसिस का खतरा
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
ENT LIVE
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
ENT LIVE
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Embed widget