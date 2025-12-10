आईफोन यूजर्स को मिलेंगे नए फीचर्स, जल्द रिलीज होने वाली है iOS 26.2 अपडेट, ऐसे करें इंस्टॉल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







iOS 26.2 Update: आईफोन यूजर्स के लिए जल्द ही नई अपडेट आने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल अगले कुछ घंटों में iOS 26.2 को रिलीज कर सकती है. कंपनी पहले ही बीटा टेस्टर के लिए इसका रिलीज कैंडिडेट (RC) वर्जन रोल आउट कर चुकी है, जिसका मतलब है कि इसे जल्द ही सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा. इस अपडेट में आईफोन यूजर्स को कई नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है. आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं.

iOS 26.2 में क्या नया होगा?

iOS 26.2 अपडेट डिजाइन में कई बदलाव लाने के साथ नए फीचर्स भी लेकर आ रही है. इसमें सबसे बड़ा एडिशन लॉक स्क्रीन पर लिक्विड ग्लास स्लाइडर के तौर पर देखने को मिलेगा. इसकी मदद से यूजर क्लॉक की ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट कर पाएंगे. इसके अलावा यूरोपीय देशों के यूजर के लिए एयरपॉड्स पर लाइव ट्रांसलेशन का फीचर भी जोड़ा जा रहा है. साथ ही प्रोडक्टिविटी को बड़ा बूस्ट मिलेगा और रिमाइंडर ऐप में अब अलार्म सपोर्ट जोड़ा जा रहा है. ऐप्पल कार प्ले में भी इसके जरिए नए फीचर जोड़े जा रहे हैं.

ऐप्पल सर्विसेस में मिलेंगी ये अपग्रेड

अपकमिंग अपडेट में म्यूजिक और पॉडकास्ट जैसी ऐप्पल की सर्विसेस में भी अपग्रेड मिलेगी. iOS 26.2 अपडेट के बाद ऐप्पल म्यूजिक में ऑफलाइन लिरिक्स मिलेंगे और यूजर बिना इंटरनेट एक्सेस के भी गाने के साथ गुनगुना सकेंगे. इसके अलावा ऐप्पल पॉडकास्ट में एआई जनरेटेड चैप्टर और ऐप्पल न्यूज में नया लेआउट मिलेगा. साथ ही नई अपडेट में सिक्योरिटी अलर्ट और एयरड्रॉप सिक्योरिटी को बेहतर किया गया है.

कैसे करें अपडेट?

आईफोन में अपडेट इंस्टॉल करने का तरीका बेहद आसान है. इसके लिए सेटिंग में जाकर जनरल पर जाएं और सॉफ्टवेयर अपडेट पर टैप करें. अगर यहां आपको अपडेट नजर आती है तो इसे इंस्टॉल कर लें. बता दें कि ऐप्पल ने सितंबर में iOS 26 अपडेट को लॉन्च किया था और इसमें लगातार सुधार करते हुए नए फीचर एड किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें-

बच्चों के लिए खतरनाक है सोशल मीडिया, नई स्टडी में सामने आए ये बड़े खतरे उड़ा देंगे आपकी नींद