iPhone SE फर्स्ट जनरेशन हुआ ऐप्पल की विंटेज लिस्ट में शामिल, यूजर्स के लिए क्या है इसका मतलब?

ऐप्पल ने iPhone SE फर्स्ट जनरेशन को अपनी विंटेज प्रोडक्ट लिस्ट में शामिल कर लिया है. छोटे आकार वाला यह आईफोन काफी हिट साबित हुआ था और लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया था. अब यह फोन विंटेज लिस्ट में आ गया है. ऐप्पल आमतौर पर उन प्रोडक्ट्स को अपनी विंटेज लिस्ट में शामिल करती है, जिनकी बिक्री को 5 साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन बिक्री बंद होने को सात साल नहीं हुए हैं. आइए जानते हैं कि इससे यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा.

विंटेज लिस्ट में शामिल होने का ग्राहकों के लिए क्या मतलब?

अगर आप iPhone SE फर्स्ट जनरेशन यूज कर रहे हैं तो इस फैसले का आपके लिए बहुत महत्व है. विंटेज लिस्ट में शामिल प्रोडक्ट्स को ऐप्पल के ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर पर रिपेयर के लिए ले जाया जा सकता है. हालांकि, पार्ट्स उपलब्ध होने पर इस आईफोन को रिपेयर किया जाएगा. विंटेज लिस्ट वाले प्रोडक्ट के पार्ट्स के लिए ऐप्पल गारंटी नहीं लेती है. ऐसे में अगर इस आईफोन की बैटरी या स्क्रीन खराब हो जाती है तो कई जगह इसे रिपेयर किया जा सकता है और कई जगह यूजर्स को वापस भी लौटाया जा सकता है. इसकी रिपेयरिंग पार्ट्स की उपलब्धता पर निर्भर करेगी.

सात साल होने के बाद क्या होता है?

किसी डिवाइस की बिक्री बंद होने के सात साल बाद ऐप्पल उसके हार्डवेयर देना पूरी तरह बंद कर देती है. इसका मतलब है कि अगर आपके पास ऐसा डिवाइस है, जिसकी बिक्री बंद हुए सात साल से ज्यादा हो चुके हैं तो ऐप्पल की तरफ से आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं मिलेगी. न तो ऐप्पल के सर्विस सेंटर पर इसे रिपेयर किया जाएगा और न ही इसके नए पार्ट्स मिलेंगे. ऐसे में अगर पुराना डिवाइस खराब हो जाता है तो आप केवल थर्ड-पार्टी सर्विस सेंटर से ही इसे रिपेयर करवा पाएंगे.

