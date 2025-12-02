Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल में मशीन लर्निंग और एआई स्ट्रैटजी के सीनियस वाइस प्रेसिडेंट John Giannandrea ने अपना पद छोड़ दिया है. वो अगले साल रिटायर हो रहे हैं और तब तक एडवाइजर की भूमिका में रहेंगे. ऐप्पल ने उनकी जगह Amar Subramanya को नियुक्त किया है, जो कंपनी में एआई स्ट्रैटजी से जुड़ा कामकाज देखेंगे. भारतीय मूल के अमर पहले माइक्रोसॉफ्ट और गूगल डीपमाइंड में काम कर चुके हैं. बता दें कि 2024 में ऐप्पल इंटेलीजेंस डिवीजन की शुरुआत के बाद लीडरशिप लेवल पर यह पहला बड़ा चेंज है.

एआई में पिछड़ रही है ऐप्पल

ऐप्पल लीडरशिप में यह बदलाव ऐसे समय पर हुआ है, जब कंपनी एआई एडवांसमेंट को लेकर बाकी कंपनियों से काफी पीछे है. कंपनी न तो अपने डिवाइस में बड़े एआई फीचर दे पाई है और वह सिरी को भी एआई से लैस करने में संघर्ष कर रही है. अब अमर पर यह बड़ी जिम्मेदारी आई है. अपने पद पर रहते हुए अमर ऐप्पल के सॉफ्टवेयर चीफ Craig Federighi को रिपोर्ट करेंगे. Craig भी ऐप्पल में एआई को लेकर अहम भूमिका निभा रहे हैं. ऐप्पल में फाउंडेशन मॉडल, एआई रिसर्च और सेफ्टी पर काम कर रही टीमें अब अमर को रिपोर्ट करेंगी.

कौन हैं Amar Subramanya?

एआई एक्सपर्ट अमर माइक्रोसॉफ्ट से ऐप्पल में आ रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट में वो एआई के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका निभा रहे थे. इससे पहले उन्होंने 16 साल तक गूगल में काम किया था. गूगल में वो जेमिनी असिस्टेंट की इंजीनियरिंग के हेड थे. उनकी नियुक्ति को लेकर ऐप्पल का कहना है कि एआई और मशीन लर्निंग और रिसर्च को प्रोडक्ट और फीचर में इंटीग्रेट करने की उनकी एक्सपर्टीज ऐप्पल के इनोवेशन और ऐप्पल इंटेलीजेंस के आने वाले फीचर्स में अहम भूमिका निभाएगी. कंपनी ने कहा कि अमर की एक्सपर्टीज से एआई टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट जनरेशन को गाइडेंस मिलेगी.

