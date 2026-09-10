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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी9 सितंबर को लॉन्च हुआ iPhone, 18 सितंबर से क्यों बिकेगा? जानें वजह

9 सितंबर को लॉन्च हुआ iPhone, 18 सितंबर से क्यों बिकेगा? जानें वजह

9 सितंबर को Apple ने iPhone 18 Pro और Pro Max लॉन्च किए लेकिन बिक्री 18 सितंबर से शुरू होगी. 12 सितंबर से प्री-ऑर्डर लिए जाएंगे.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 10 Sep 2026 02:17 PM (IST)
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9 सितंबर को Apple ने अपने बड़े लॉन्च इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को पेश कर दिया है. लेकिन यहां एक सवाल लोगों के मन में है जब फोन 9 सितंबर को ही लॉन्च हो गया तो इसकी बिक्री 18 सितंबर से क्यों शुरू होगी? दरअसल, Apple के नए iPhone की लॉन्चिंग और बिक्री शुरू होने के बीच का ये अंतर कंपनी की तय की गई बिक्री प्लानिंग का हिस्सा होती है.

बिक्री 18 सितंबर से

आपको बता दें कि Apple ने 9 सितंबर 2026 को iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को दुनिया के सामने पेश किया है. कंपनी ने इस दौरान फोन के डिजाइन, कैमरा, A20 Pro चिप, बैटरी और नए AI फीचर्स की जानकारी दी. हालांकि, लॉन्च होने के तुरंत बाद फोन दुकानों पर उपलब्ध नहीं कराया गया. भारत में इन दोनों मॉडल्स की बिक्री 18 सितंबर से शुरू होगी.

इसका मतलब ये नहीं है कि 9 सितंबर को फोन सिर्फ दिखाया गया है. Apple ने इसकी बुकिंग और बिक्री के लिए अलग-अलग तारीख तय की हैं, जैसा कि वह अपने कई बड़े प्रोडक्ट लॉन्च में करता रहा है.

पहले प्री-ऑर्डर, फिर बिक्री

Apple ने भारत में iPhone 18 Pro और Pro Max के लिए प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू करने का ऐलान किया है. ग्राहक 12 सितंबर को शाम 5:30 बजे से फोन को प्री-बुक कर सकेंगे. इसके बाद 18 सितंबर से इसकी ऑफिशियल बिक्री शुरू होगी. यानी इस पूरे प्रोसेस को तीन हिस्सों में समझ सकते हैं 9 सितंबर को लॉन्च और फीचर्स की घोषणा, 12 सितंबर को प्री-ऑर्डर और 18 सितंबर को स्टोर और ऑनलाइन बिक्री.

यह भी पढ़ें: A20 Pro चिप से कितनी तेज होगी नई iPhone 18 Pro सीरीज? यूजर्स को क्या होगा फायदा

आखिर 9 दिन का गैप क्यों?

आपको बता दें कि लॉन्च और बिक्री के बीच कुछ दिनों का अंतर Apple को डिमांड का अनुमान लगाने, शुरुआती ऑर्डर जुटाने और डिलीवरी व रिटेल स्टॉक को मैनेज करने का समय देता है. खास तौर पर नए iPhone की शुरुआती मांग काफी ज्यादा होती है. प्री-ऑर्डर के जरिए कंपनी को ये समझने में मदद मिलती है कि किस मॉडल, स्टोरेज और रंग की कितनी मांग है.

इसके अलावा, इस दौरान Apple अपने ऑनलाइन स्टोर, Apple Store और रजिस्टर्ड रिटेल पार्टनर्स पर काफी स्टॉक पहुंचाने की तैयारी करता है. इससे बिक्री शुरू होते ही ग्राहकों को फोन उपलब्ध कराने में आसानी होती है.

इसलिए 9 सितंबर को लॉन्च और 18 सितंबर को बिक्री शुरू होने में कोई नई बात नहीं है. Apple पहले नए iPhone को आधिकारिक तौर पर पेश करता है, फिर कुछ दिनों तक प्री-ऑर्डर लेता है और उसके बाद फोन की बिक्री शुरू करता है. इस बार भी कंपनी ने इसी रणनीति को अपनाया है. अगर आप iPhone 18 Pro या Pro Max खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो 12 सितंबर से प्री-ऑर्डर कर सकते हैं और 18 सितंबर से फोन खरीद पाएंगे.

यह भी पढ़ें:

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 10 Sep 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS HINDI Iphone 18 Pro
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