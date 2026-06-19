ये क्या हुआ? iPhone 18 सीरीज के बाद iPhone 19 लाइनअप लॉन्च नहीं करेगी ऐप्पल, यह है कारण

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फिलहाल एप्पल आईफोन 18 प्रो मॉडल पर काम कर रही है।

iPhone Launch Schedule: पिछले साल आईफोन 17 सीरीज लॉन्च करने वाली ऐप्पल इस साल आईफोन 18 सीरीज लॉन्च करेगी, लेकिन अगले साल iPhone 19 लाइनअप को लॉन्च नहीं किया जाएगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि 2027 में आईफोन को 20 साल पूरे हो जाएंगे और कंपनी iPhone 19 सीरीज को स्किप करते हुए सीधा iPhone 20 लाइनअप लाएगी. इससे पहले 2017 में जब आईफोन के सफर को 10 साल पूरे हुए थे, तब कंपनी ने आईफोन 9 को लाने की बजाय iPhone X लॉन्च किया था. यही स्ट्रैटजी अगले साल अपनाई जाएगी.

iPhone 20 सीरीज के लिए खास तैयारी

अगले साल लॉन्च होने वाली iPhone 20 सीरीज के लिए ऐप्पल खास तैयारी कर रही है. iPhone 20 Pro और iPhone 20 Pro Max को इंटरनली V73 और V74 नाम दिया गया है. इन मॉडल में 2nm प्रोसेस पर बने A21 Pro चिपसेट का यूज किया जा सकता है. लुक के मामले में इस सीरीज के आईफोन सबसे हटकर होंगे. सीरीज को दोनों मॉडल्स को ऑल-ग्लास यूनिबॉडी डिजाइन में उतारने के कयास चल रहे हैं. इन मॉडल में फेसआईडी और सेल्फी कैमरा को डिस्प्ले ग्लास के नीचे प्लेस किया जाएगा ताकि कोई कटआउट नजर न आए. इसी तरह डायनामिक आईलैंड की भी छुट्टी कर दी जाएगी और यूजर को फ्रंट से पूरा ग्लास नजर आएगा. कटआउट की तरह मैकेनिकल बटन को भी गायब किया जाएगा और इनकी जगह सॉलिड-स्टेट कैपेसिटिव हेप्टिक जोन बनाए जाएंगे. ये टच करने से काम करेंगे और इन्हें टच करने पर बटन प्रेस करने जैसा ही फील होगा. ऐप्पल लंबे समय से ऐसा आईफोन बनाने की कोशिश कर रही है और अगले साल आखिरकार ऐप्पल का ड्रीम आईफोन दुनिया को देखने के लिए मिल सकता है.

स्पेशल डिस्प्ले यूज कर सकती है ऐप्पल

कुछ दिन पहले सामने आई लीक में दावा किया गया था कि iPhone 20 में खास डिस्प्ले मिलेगा. इस सैमसंग तैयार करेगी और यह मौजूदा स्क्रीन की तुलना में अधिक ब्राइट और पतला होगा. कर्व्ड डिस्प्ले के कारण आईफोन को हाथ में पकड़ना आसान होगा और इसके किनारे भी ज्यादा नैचुरल लगेंगे. ऐसी भी रिपोर्ट है कि अगर ऐप्पल इस डिस्प्ले को यूज करती है तो सैमसंग भी 2028 में लॉन्च होने वाली Galaxy S28 लाइनअप में इसे यूज कर सकती है.

फिलहाल iPhone 18 Pro मॉडल्स पर चल रहा है काम

ऐप्पल इस साल सितंबर में iPhone 18 सीरीज के Pro मॉडल्स और अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को लॉन्च करेगी. फिलहाल इनका प्रोडक्शन चल रहा है. Pro मॉडल्स को नए चिपसेट, प्राइमरी कैमरा पर वेरिएबल अपर्चर, बड़ी बैटरी और नए कलर ऑप्शन समेत कई बड़ी अपग्रेड्स के साथ लॉन्च किया जाएगा.

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