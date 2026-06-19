हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीये क्या हुआ? iPhone 18 सीरीज के बाद iPhone 19 लाइनअप लॉन्च नहीं करेगी ऐप्पल, यह है कारण

ये क्या हुआ? iPhone 18 सीरीज के बाद iPhone 19 लाइनअप लॉन्च नहीं करेगी ऐप्पल, यह है कारण

iPhone Launch Schedule: इस साल iPhone 18 लाइनअप को लॉन्च करने वाली ऐप्पल अगले साल iPhone 19 सीरीज लॉन्च नहीं करेगी. इसे स्किप करते हुए सीधा iPhone 20 सीरीज को बाजार में उतारा जाएगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 19 Jun 2026 09:05 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • फिलहाल एप्पल आईफोन 18 प्रो मॉडल पर काम कर रही है।

iPhone Launch Schedule: पिछले साल आईफोन 17 सीरीज लॉन्च करने वाली ऐप्पल इस साल आईफोन 18 सीरीज लॉन्च करेगी, लेकिन अगले साल iPhone 19 लाइनअप को लॉन्च नहीं किया जाएगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि 2027 में आईफोन को 20 साल पूरे हो जाएंगे और कंपनी iPhone 19 सीरीज को स्किप करते हुए सीधा iPhone 20 लाइनअप लाएगी. इससे पहले 2017 में जब आईफोन के सफर को 10 साल पूरे हुए थे, तब कंपनी ने आईफोन 9 को लाने की बजाय iPhone X लॉन्च किया था. यही स्ट्रैटजी अगले साल अपनाई जाएगी.

iPhone 20 सीरीज के लिए खास तैयारी

अगले साल लॉन्च होने वाली iPhone 20 सीरीज के लिए ऐप्पल खास तैयारी कर रही है. iPhone 20 Pro और iPhone 20 Pro Max को इंटरनली  V73 और V74 नाम दिया गया है. इन मॉडल में 2nm प्रोसेस पर बने A21 Pro चिपसेट का यूज किया जा सकता है. लुक के मामले में इस सीरीज के आईफोन सबसे हटकर होंगे. सीरीज को दोनों मॉडल्स को ऑल-ग्लास यूनिबॉडी डिजाइन में उतारने के कयास चल रहे हैं. इन मॉडल में फेसआईडी और सेल्फी कैमरा को डिस्प्ले ग्लास के नीचे प्लेस किया जाएगा ताकि कोई कटआउट नजर न आए. इसी तरह डायनामिक आईलैंड की भी छुट्टी कर दी जाएगी और यूजर को फ्रंट से पूरा ग्लास नजर आएगा. कटआउट की तरह मैकेनिकल बटन को भी गायब किया जाएगा और इनकी जगह सॉलिड-स्टेट कैपेसिटिव हेप्टिक जोन बनाए जाएंगे. ये टच करने से काम करेंगे और इन्हें टच करने पर बटन प्रेस करने जैसा ही फील होगा. ऐप्पल लंबे समय से ऐसा आईफोन बनाने की कोशिश कर रही है और अगले साल आखिरकार ऐप्पल का ड्रीम आईफोन दुनिया को देखने के लिए मिल सकता है.

स्पेशल डिस्प्ले यूज कर सकती है ऐप्पल

कुछ दिन पहले सामने आई लीक में दावा किया गया था कि iPhone 20 में खास डिस्प्ले मिलेगा. इस सैमसंग तैयार करेगी और यह मौजूदा स्क्रीन की तुलना में अधिक ब्राइट और पतला होगा. कर्व्ड डिस्प्ले के कारण आईफोन को हाथ में पकड़ना आसान होगा और इसके किनारे भी ज्यादा नैचुरल लगेंगे. ऐसी भी रिपोर्ट है कि अगर ऐप्पल इस डिस्प्ले को यूज करती है तो सैमसंग भी 2028 में लॉन्च होने वाली Galaxy S28 लाइनअप में इसे यूज कर सकती है.

फिलहाल iPhone 18 Pro मॉडल्स पर चल रहा है काम

ऐप्पल इस साल सितंबर में iPhone 18 सीरीज के Pro मॉडल्स और अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को लॉन्च करेगी. फिलहाल इनका प्रोडक्शन चल रहा है. Pro मॉडल्स को नए चिपसेट, प्राइमरी कैमरा पर वेरिएबल अपर्चर, बड़ी बैटरी और नए कलर ऑप्शन समेत कई बड़ी अपग्रेड्स के साथ लॉन्च किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- नए आईफोन देंगे जेब को झटका? ऐप्पल सीईओ टिम कुक ने दी यह वॉर्निंग

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone 20 Series IPhone 20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
ये क्या हुआ? iPhone 18 सीरीज के बाद iPhone 19 लाइनअप लॉन्च नहीं करेगी ऐप्पल, यह है कारण
ये क्या हुआ? iPhone 18 सीरीज के बाद iPhone 19 लाइनअप लॉन्च नहीं करेगी ऐप्पल, यह है कारण
टेक्नोलॉजी
ChatGPT Market Share: ChatGPT का दबदबा बरकरार, लेकिन बढ़ी टक्कर… Gemini और Claude तेजी से छीन रहे हैं यूजर्स
ChatGPT का दबदबा बरकरार, लेकिन बढ़ी टक्कर… Gemini और Claude तेजी से छीन रहे हैं यूजर्स
टेक्नोलॉजी
iPhone यूजर्स को भी मिलेगी Android वाली मौज! iOS 27 में आएंगे ये धांसू फीचर्स
iPhone यूजर्स को भी मिलेगी Android वाली मौज! iOS 27 में आएंगे ये धांसू फीचर्स
टेक्नोलॉजी
नए आईफोन देंगे जेब को झटका? ऐप्पल सीईओ टिम कुक ने दी यह वॉर्निंग
नए आईफोन देंगे जेब को झटका? ऐप्पल सीईओ टिम कुक ने दी यह वॉर्निंग
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली का पारा पहुंच सकता है 42 डिग्री, बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
दिल्ली का पारा पहुंच सकता है 42 डिग्री, बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
विश्व
ABP Exclusive: पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, यूरोप में बैठकर दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
स्पोर्ट्स
ICC Women's T20 World Cup 2026: मंधाना के पास मिताली राज को पछाड़ने का सुनहरा मौका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बस इतने रन बनाते ही रच देंगी इतिहास
मंधाना के पास मिताली राज को पछाड़ने का सुनहरा मौका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बस इतने रन बनाते ही रच देंगी इतिहास
बॉलीवुड
बंपर ओपनिंग करेगी शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2'? एडवांस बुकिंग में ही कर डाली तगड़ी कमाई, जानें- कलेक्शन
बंपर ओपनिंग करेगी शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2'? एडवांस बुकिंग में ही कर डाली तगड़ी कमाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
जनरल नॉलेज
Kerala Temple: केरल की इस जमीन का टैक्स भरते हैं महाभारत के दुर्योधन, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
केरल की इस जमीन का टैक्स भरते हैं महाभारत के दुर्योधन, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
टेक्नोलॉजी
iPhone यूजर्स को भी मिलेगी Android वाली मौज! iOS 27 में आएंगे ये धांसू फीचर्स
iPhone यूजर्स को भी मिलेगी Android वाली मौज! iOS 27 में आएंगे ये धांसू फीचर्स
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget