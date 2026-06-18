नए आईफोन देंगे जेब को झटका? ऐप्पल सीईओ टिम कुक ने दी यह वॉर्निंग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom टिम कुक ने आईफोन की कीमतें बढ़ने की पुष्टि की।

स्टोरेज, मेमोरी चिप की कीमतें बेतहाशा बढ़ीं।

iPhone, iPad खरीदने के लिए अब अधिक कीमत देनी होगी।

iPhone Price Hike: बीते कुछ महीनों से मोबाइल फोन के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं. सैमसंग और शाओमी समेत कई कंपनियां अपने स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ा चुकी हैं. अभी तक ऐसा लग रहा था कि ऐप्पल प्राइस हाइक से बच सकती है और iPhone 18 और iPhone 18 Pro मॉडल्स को पिछले साल लॉन्च हुए आईफोन की कीमतों पर ही बाजार में उतारेगी, लेकिन अब टिम कुक ने खुद इन उम्मीदों को धाराशायी कर दिया है. ऐप्पल सीईओ ने कहा कि स्टोरेज और मेमोरी चिप की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जिसके चलते आईफोन के दामों में बढ़ोतरी को टाला नहीं जा सकता.

आईफोन की कीमतों को लेकर कुक ने कही यह बात

एक इंटरव्यू में कुक ने कहा कि प्राइस हाइक को रोका नहीं जा सकता. अभी तक हम अपनी ऊपर आ रहे बोझ को संभाल रहे थे और ग्राहकों को इससे बचाने की कोशिश में थे, लेकिन अब स्थिति को संभाला नहीं जा सकता. हालांकि, कुक ने अपने बयान में आईफोन 18 मॉडल का जिक्र नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि आईफोन के साथ-साथ आईपैड पर भी बढ़ती कीमतों का असर पड़ेगा और ग्राहकों को इन्हें खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना होगा.

कितने महंगे हो सकते हैं नए आईफोन?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल का अपना मौजूदा प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखने के लिए iPhone 18 Pro की कीमत में लगभग 25,000-30,000 रुपये का इजाफा करना पड़ेगा. ऐप्पल आईफोन की कीमतें स्टोरेज के हिसाब से डिसाइड करती है. iPhone 17 Pro के एक मॉडल में 12GB रैम के लिए ऐप्पल ने 39 डॉलर (लगभग 3700 रुपये) दिए थे, लेकिन 18 Pro मॉडल में इतनी ही रैम के लिए उसे लगभग 14,000 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. बेस मॉडल की बात करें तो स्टोरेज प्राइस 13 डॉलर (लगभग 1228 रुपये) से बढ़कर 51 डॉलर (लगभग 4820 रुपये) हो सकते हैं.

कितनी बढ़ गई ऐप्पल की लागत?

ऐप्पल को iPhone 17 Pro के पार्ट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 530 डॉलर (लगभग 50,000 रुपये) खर्च करने पड़े थे. अब मेमोरी चिप्स की कीमतें बढ़ने के कारण कंपनी को iPhone 18 Pro मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग लागत 726 डॉलर (लगभग 69,000 रुपये) आएगी. इसके अलावा ऐप्पल नए आईफोन में अपग्रेडेड कैमरा सिस्टम भी देगी, जिससे कीमत थोड़ी और ऊपर जा सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 17 Pro मॉडल पर ऐप्पल का मार्जिन 47 प्रतिशत था. इस हिसाब से लागत, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और ऐप्पल की प्राइसिंग स्ट्रैटजी देखते हुए iPhone 18 Pro की कीमत अमेरिका में 1399 डॉलर (लगभग 1,32,244) रुपये रह सकती है. भारत में टैक्स और बाकी चीजें मिलाने के बाद यह कीमत और ऊपर जाएगी.

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