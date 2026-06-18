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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनए आईफोन देंगे जेब को झटका? ऐप्पल सीईओ टिम कुक ने दी यह वॉर्निंग

नए आईफोन देंगे जेब को झटका? ऐप्पल सीईओ टिम कुक ने दी यह वॉर्निंग

iPhone Price Hike: अभी तक आईफोन के दामों में इजाफे से बचती आई ऐप्पल के लिए राह मुश्किल हो गई है. बढ़ती लागत को देखते हुए कंपनी ने दाम बढ़ाने के संकेत दिए हैं.

Reported By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 18 Jun 2026 10:47 AM (IST)
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  • टिम कुक ने आईफोन की कीमतें बढ़ने की पुष्टि की।
  • स्टोरेज, मेमोरी चिप की कीमतें बेतहाशा बढ़ीं।
  • iPhone, iPad खरीदने के लिए अब अधिक कीमत देनी होगी।

iPhone Price Hike: बीते कुछ महीनों से मोबाइल फोन के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं. सैमसंग और शाओमी समेत कई कंपनियां अपने स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ा चुकी हैं. अभी तक ऐसा लग रहा था कि ऐप्पल प्राइस हाइक से बच सकती है और iPhone 18 और iPhone 18 Pro मॉडल्स को पिछले साल लॉन्च हुए आईफोन की कीमतों पर ही बाजार में उतारेगी, लेकिन अब टिम कुक ने खुद इन उम्मीदों को धाराशायी कर दिया है. ऐप्पल सीईओ ने कहा कि स्टोरेज और मेमोरी चिप की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जिसके चलते आईफोन के दामों में बढ़ोतरी को टाला नहीं जा सकता.

आईफोन की कीमतों को लेकर कुक ने कही यह बात

एक इंटरव्यू में कुक ने कहा कि प्राइस हाइक को रोका नहीं जा सकता. अभी तक हम अपनी ऊपर आ रहे बोझ को संभाल रहे थे और ग्राहकों को इससे बचाने की कोशिश में थे, लेकिन अब स्थिति को संभाला नहीं जा सकता. हालांकि, कुक ने अपने बयान में आईफोन 18 मॉडल का जिक्र नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि आईफोन के साथ-साथ आईपैड पर भी बढ़ती कीमतों का असर पड़ेगा और ग्राहकों को इन्हें खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना होगा.

कितने महंगे हो सकते हैं नए आईफोन?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल का अपना मौजूदा प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखने के लिए iPhone 18 Pro की कीमत में लगभग 25,000-30,000 रुपये का इजाफा करना पड़ेगा. ऐप्पल आईफोन की कीमतें स्टोरेज के हिसाब से डिसाइड करती है. iPhone 17 Pro के एक मॉडल में 12GB रैम के लिए ऐप्पल ने 39 डॉलर (लगभग 3700 रुपये) दिए थे, लेकिन 18 Pro मॉडल में इतनी ही रैम के लिए उसे लगभग 14,000 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. बेस मॉडल की बात करें तो स्टोरेज प्राइस 13 डॉलर (लगभग 1228 रुपये) से बढ़कर 51 डॉलर (लगभग 4820 रुपये) हो सकते हैं.

कितनी बढ़ गई ऐप्पल की लागत?

ऐप्पल को iPhone 17 Pro के पार्ट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 530 डॉलर (लगभग 50,000 रुपये) खर्च करने पड़े थे. अब मेमोरी चिप्स की कीमतें बढ़ने के कारण कंपनी को iPhone 18 Pro मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग लागत 726 डॉलर (लगभग 69,000 रुपये) आएगी. इसके अलावा ऐप्पल नए आईफोन में अपग्रेडेड कैमरा सिस्टम भी देगी, जिससे कीमत थोड़ी और ऊपर जा सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 17 Pro मॉडल पर ऐप्पल का मार्जिन 47 प्रतिशत था. इस हिसाब से लागत, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और ऐप्पल की प्राइसिंग स्ट्रैटजी देखते हुए iPhone 18 Pro की कीमत अमेरिका में 1399 डॉलर (लगभग 1,32,244) रुपये रह सकती है. भारत में टैक्स और बाकी चीजें मिलाने के बाद यह कीमत और ऊपर जाएगी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 18 Jun 2026 10:47 AM (IST)
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