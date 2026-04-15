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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअलर्ट! नए स्कैम से iPhone यूजर्स को किया जा रहा टारगेट, ईमेल पर मिल रही यह वॉर्निंग

अलर्ट! नए स्कैम से iPhone यूजर्स को किया जा रहा टारगेट, ईमेल पर मिल रही यह वॉर्निंग

iPhone iCloud Scam: इन दिनों एक नए स्कैम ने आईफोन यूजर्स की नींद उड़ा दी है. इसमें स्कैमर्स फर्जी ईमेल भेजकर यूजर्स का डेटा चुराने का प्रयास कर रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 15 Apr 2026 04:04 PM (IST)
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  • आईक्लाउड स्टोरेज फुल होने का फर्जी ईमेल आता है.
  • साइबर हमलावर डेटा डिलीट करने की धमकी देकर फंसाते हैं.
  • फर्जी लिंक पर क्लिक करने से डेटा चोरी होने का खतरा.
  • ईमेल की बजाय डिवाइस सेटिंग में स्टोरेज की जांच करें.

iPhone iCloud Scam: iPhone यूजर्स को इन दिनों एक नए स्कैम में टारगेट किया जा रहा है. साइबर अटैकर्स आईफोन यूजर्स के पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स और पर्सनल डेटा चोरी करने के लिए एक नया स्कैम चला रहे हैं. इसमें यूजर के पास एक फर्जी ईमेल भेजा जाता है. इसमें लिखा होता है कि आपकी iCloud स्टोरेज फुल हो गई है. अगर इसे अभी अपग्रेड नहीं किया गया तो फोटो-वीडियो और बैकअप फाइल्स समेत सारा डेटा डिलीट हो जाएगा. अगर कोई यूजर ईमेल पर भरोसा कर अपग्रेड करने के लिंक पर क्लिक कर देता है तो उसे फर्जी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर डेटा चुरा लिया जाता है. आइए जानते हैं कि iPhone iCloud Scam से कैसे बचा जा सकता है.

कैसे काम करता है iPhone iCloud Scam?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सबसे पहले यूजर के पास एक ईमेल आता है, जिसमें आईक्लाउड स्टोरेज फुल होने की बात लिखी होती है. कई ईमेल में डेटा डिलीट होने की 48 घंटे की डेडलाइन का भी जिक्र होता है. इसके नीचे अपग्रेड करने के लिए एक बटन या लिंक दिया जाता है. यह लिंक स्टोरेज अपग्रेड करने का न होकर फिशिंग वेबसाइट का होता है. जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करता है, उसे फिशिंग वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है. अगर कोई यूजर इस पर पेमेंट डिटेल्स डालता है तो उसके गलत हाथों में पड़ने का खतरा रहता है.

इन तरीकों से यूजर पर दबाव बना रहे स्कैमर्स

इस स्कैम में स्कैमर्स अलग-अलग तरीकों से लोगों पर दबाव बना रहे हैं ताकि वो फिशिंग वेबसाइट के लिंक पर क्लिक कर दें. इसके लिए उन्हें अकाउंट ब्लॉक करने से लेकर अगले कुछ घंटों में फोटो-वीडियो डिलीट करने की धमकी दी जाती है. इसके लिए स्कैमर बार-बार ईमेल भेजते हैं. जानकारों का कहना है कि ऐसा लोगों पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है ताकि वो जल्दी में अपना डेटा हैकर्स की वेबसाइट पर अपलोड कर दें. ऐसे ईमेल दिखने में एकदम असली जैसे होते हैं और इन पर ऐप्पल की ब्रांडिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है.

ऐप्पल यूजर्स को क्या करना चाहिए?

  • इस स्कैम से दुनियाभर के ऐप्पल यूजर्स को टारगेट किया जा रहा है. ऐसे स्कैम से बचने के लिए आपको किसी भी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति से आए ईमेल या मैसेज को ओपन नहीं करना चाहिए. साथ ही ऐसे किसी भी ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर न करें.
  • आप ईमेल पर भरोसा करने की बजाय डिवाइस सेटिंग में जाकर iCloud स्टोरेज देख सकते हैं. 
  • ऐप्पल की तरफ से कभी भी यूजर के पास बार-बार ईमेल भेजकर पेमेंट करने के लिए नहीं कहा जाता. इसलिए ऐसे ईमेल से सावधान रहें.

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Published at : 15 Apr 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
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