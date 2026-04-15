सस्ते में मिलेंगे गजब के फीचर्स,ये हैं 20,000 से कम कीमत वाले सबसे धाकड़ स्मार्टफोन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Oppo K14: 6.75 इंच डिस्प्ले, 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा.

Vivo T5x 5G: 6.76 इंच डिस्प्ले, 7200mAh बैटरी, 50MP कैमरा.

Samsung Galaxy A17: 6.7 इंच AMOLED, 50MP ट्रिपल कैमरा.

Motorola G96: 6.67 इंच 144Hz डिस्प्ले, 50MP सोनी सेंसर.

Best Smartphones Under 20K: अगर आप नया फोन खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 20,000 रुपये तक है तो आपके लिए कई ऑप्शन अवेलेबल हैं. इस सेगमेंट में कंपीटिशन तगड़ा है और आपको कई कंपनियों के कई मॉडल्स मिल जाएगा. इतने ऑप्शंस में सही फोन चुनना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है. इसलिए आज हम आपके लिए 20,000 रुपये से कम बजट वाले उन फोन्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑफर करते हैं. आइए Best Smartphones Under 20K की लिस्ट पर नजर डालते हैं.

ये हैं Best Smartphones Under 20K

Oppo K14 - इस फोन में 6.75 इंच डिस्प्ले दिया गया है. प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Dimensity 6300 चिपसेट मिल जाएगा. इसके रियर में 50MP का प्राइमरी कैमरा और फ्रंट में 8MP सेंसर लगा हुआ है. 7,000mAh की बैटरी वाला यह फोन उन लोगों के काम आ सकता है, जिन्हें बेसिक फंक्शन के साथ दमदार बैटरी चाहिए. फ्लिपकार्ट पर यह फोन 19,999 रुपये में लिस्टेड है.

Vivo T5x 5G - वीवो के इस फोन में 6.76 इंच का डिस्प्ले है, जो एंटरटेनमेंट और गेमिंग के लिए इमर्विस व्यूइंग देता है. यह फोन Dimensity 7400-Turbo ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से लैस है और इसमें 7200mAh का बैटरी पैक दिया गया है. इसके रियर में 50MP+2MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है. फ्रंट में यह फोन 32MP सेंसर के साथ आता है. अमेजन पर यह फोन 18,999 रुपये में लिस्टेड है.

Samsung Galaxy A17 - सैमसंग के इस फोन में 6.7 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है. इस फोन में Exynos 1330 प्रोसेसर दिया गया है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में 50MP + 5MP + 2MP वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 13MP का सेंसर लगा हुआ है. बैटरी के मामले में यह बाकी फोन से पीछे है. इसमें 5000 mAh का बैटरी पैक लगा हुआ है. फ्लिपकार्ट पर अभी यह फोन 19499 रुपये में लिस्टेड है और इस पर कैशबैक और बैंक ऑफर का फायदा भी उठाया जा सकता है.

Motorola G96 - मोटोरोला के इस फोन में 6.67 इंच का 3D कर्व्ड pOLED डिस्प्ले लगा हुआ है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. यह फोन Snapdragon 7s 2nd Gen प्रोसेसर के साथ आता है. कंपनी का दावा है कि इसके रियर में सेगमेंट का बेस्ट 50MP का सोनी सेंसर लगा हुआ है. यह फोन 5500mAh के बैटरी पैक के साथ लॉन्च हुआ था. अमेजन पर यह फोन 18,850 रुपये में लिस्टेड है.

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