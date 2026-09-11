iPhone Duo के कवर की कीमत ने चौंकाया, इतने में आता है Android फोन

Apple ने अपना पहला फोल्डेबल iPhone Duo लॉन्च कर दिया है. इसे कंपनी ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ पेश किया है. लंबे समय से जिस फोल्डेबल iPhone का इंतजार किया जा रहा था, उसके सामने आने के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत की हो रही है. भारत में iPhone Duo की शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये है, लेकिन बात सिर्फ फोन की कीमत तक सीमित नहीं है. Apple ने के पहले फोल्डेबल iPhone के साथ एक खास Folio कवर भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत इतनी है कि उस बजट में एक अच्छा Android फोन खरीदा जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि इस कवर की कीमत कितनी है.

iPhone Duo Folio कवर की कीमत कितनी है?

Apple ने इस कवर को iPhone Duo Folio नाम दिया है. इसकी कीमत 14,900 रुपए रखी गई है. कवर में बिल्ट-इन किकस्टैंड दिया गया है, जिससे फोन को अलग-अलग एंगल पर खड़ा किया जा सकता है. इसका इस्तेमाल वीडियो देखने, पढ़ने या FaceTime कॉल के दौरान किया जा सकता है. यह कवर दो कलर ऑप्शन Taupe और Navy Blue में मिलेगा. Apple के मुताबिक iPhone Duo Folio की बिक्री 16 अक्टूबर से शुरू होगी.

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कैसा है iPhone Duo?

iPhone Duo Apple का पहला फोल्डेबल iPhone है, जिसे कंपनी ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ लॉन्च किया है. फोन को बंद करने पर 5.4 इंच की आउटर डिस्प्ले मिलती है, जबकि खोलने पर 7.6 इंच की इनर डिस्प्ले सामने आती है. इसमें Apple का नया A20 Pro चिपसेट दिया गया है.

फोन की दोनों डिस्प्ले ProMotion, Always-On और 3,000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती हैं. इसमें 48MP Fusion प्राइमरी और 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है. सेल्फी के लिए 12MP सेंसर मिलता है. इसके अलावा फोल्डेबल डिजाइन के साथ Duo Preview और Split View जैसे मल्टीटास्किंग फीचर्स भी मिलते हैं.

3 लाख से शुरू है iPhone Duo

भारत में iPhone Duo की शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपए है. 256GB मॉडल की कीमत 2,99,900 रुपए , 512GB की₹3,24,900 रुपए , 1TB की 3,74,900 रुपए और 2TB मॉडल की कीमत 4,49,900 रुपए है. फोन Star White और Night Sky कलर में आता है. अगर बेस मॉडल के साथ 14,900 का Folio कवर जोड़ दिया जाए, तो कुल कीमत 3,14,800 रुपए हो जाती है. अमेरिका में इसकी शुरुआती कीमत 1,999 डॉलर यानी करीब 1.90 लाख रुपए है.



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