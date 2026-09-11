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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone Duo के कवर की कीमत ने चौंकाया, इतने में आता है Android फोन

iPhone Duo के कवर की कीमत ने चौंकाया, इतने में आता है Android फोन

Apple ने iPhone Duo के साथ एक खास Folio कवर भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत इतनी है कि उस बजट में एक अच्छा Android फोन खरीदा जा सकता है. जानिए iPhone Duo Folio कवर की कीमत क्या है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Sep 2026 07:27 PM (IST)
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Apple ने अपना पहला फोल्डेबल iPhone Duo लॉन्च कर दिया है. इसे कंपनी ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ पेश किया है. लंबे समय से जिस फोल्डेबल iPhone का इंतजार किया जा रहा था, उसके सामने आने के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत की हो रही है. भारत में iPhone Duo की शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये है, लेकिन बात सिर्फ फोन की कीमत तक सीमित नहीं है. Apple ने के पहले फोल्डेबल iPhone के साथ एक खास Folio कवर भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत इतनी है कि उस बजट में एक अच्छा Android फोन खरीदा जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि इस कवर की कीमत कितनी है. 

iPhone Duo Folio कवर की कीमत कितनी है?

Apple ने इस कवर को iPhone Duo Folio नाम दिया है. इसकी कीमत 14,900 रुपए रखी गई है. कवर में बिल्ट-इन किकस्टैंड दिया गया है, जिससे फोन को अलग-अलग एंगल पर खड़ा किया जा सकता है. इसका इस्तेमाल वीडियो देखने, पढ़ने या FaceTime कॉल के दौरान किया जा सकता है. यह कवर दो कलर ऑप्शन Taupe और Navy Blue में मिलेगा. Apple के मुताबिक iPhone Duo Folio की बिक्री 16 अक्टूबर से शुरू होगी. 

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कैसा है iPhone Duo?

iPhone Duo Apple का पहला फोल्डेबल iPhone है, जिसे कंपनी ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ लॉन्च किया है. फोन को बंद करने पर 5.4 इंच की आउटर डिस्प्ले मिलती है, जबकि खोलने पर 7.6 इंच की इनर डिस्प्ले सामने आती है. इसमें Apple का नया A20 Pro चिपसेट दिया गया है.

फोन की दोनों डिस्प्ले ProMotion, Always-On और 3,000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती हैं. इसमें 48MP Fusion प्राइमरी और 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है. सेल्फी के लिए 12MP सेंसर मिलता है. इसके अलावा फोल्डेबल डिजाइन के साथ Duo Preview और Split View जैसे मल्टीटास्किंग फीचर्स भी मिलते हैं. 

3 लाख से शुरू है iPhone Duo

भारत में iPhone Duo की शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपए है. 256GB मॉडल की कीमत 2,99,900 रुपए , 512GB की₹3,24,900 रुपए , 1TB की 3,74,900 रुपए  और 2TB मॉडल की कीमत 4,49,900 रुपए है. फोन Star White और Night Sky कलर में आता है. अगर बेस मॉडल के साथ 14,900 का Folio कवर जोड़ दिया जाए, तो कुल कीमत 3,14,800 रुपए हो जाती है. अमेरिका में इसकी शुरुआती कीमत 1,999 डॉलर यानी करीब 1.90 लाख रुपए है. 
 
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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 11 Sep 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
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