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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI से लेकर न्यू टेक तक, BRICS में बनेगी Tech Strategy

AI से लेकर न्यू टेक तक, BRICS में बनेगी Tech Strategy

BRICS Summit 2026 में इस बार सिर्फ ट्रेड और निवेश की चर्चा नहीं हो रही, बल्कि AI, सेमीकंडक्टर, डिजिटल सर्विसेज और स्टार्टअप जैसे टेक सेक्टर्स भी एजेंडे में हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Sep 2026 03:02 PM (IST)
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  • भारत सेमीकंडक्टर मिशन साझा कर, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा.

दुनिया की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है और इसी के साथ टेक्नोलॉजी भी ग्लोबल सहयोग का बड़ा हिस्सा बनती जा रही है. नई दिल्ली में हो रहे BRICS Summit 2026 में ट्रेड और निवेश के साथ AI, सेमीकंडक्टर, डिजिटल सर्विसेज और स्टार्टअप जैसे टेक सेक्टर्स पर भी खास फोकस देखने को मिल रहा है. भारत की BRICS अध्यक्षता में इन क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. ऐसे में यह समिट सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साथ मिलकर आगे बढ़ने की दिशा भी तय कर रहा है.  

AI और डिजिटल सर्विसेज पर बढ़ेगा सहयोग

जितिन प्रसाद ने AI और डिजिटल सर्विसेज को BRICS देशों के लिए नए अवसरों वाला सेक्टर बताया. उन्होंने कहा कि सदस्य देशों को एक-दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए और ट्रेड साथ ही सर्विसेज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है. डिजिटल सर्विसेज में नए मौके पैदा हो रहे हैं और AI के क्षेत्र में मिलकर काम करने से इसका फायदा उठाया जा सकता है. उन्होंने AI को ग्लोबल साउथ के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी बताया. 

BRICS में Tech Strategy 

BRICS में Tech Strategy बनाने के लिए सदस्य देश AI, सेमीकंडक्टर, डिजिटल सर्विसेज, डेटा सेंटर और स्टार्टअप जैसे टेक क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर काम करेंगे. इसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को शेयर करने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और सदस्य देशों के बीच नई टेक पहल को जोड़ने पर जोर रहेगा. भारत अपनी BRICS अध्यक्षता में AI और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों को खास प्राथमिकता दे रहा है, जिससे सदस्य देश मिलकर टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी में आगे बढ़ सकें.

BRICS में सेमीकंडक्टर भी एजेंडा

BRICS Summit में सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी जरूरी माना गया है. भारत इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और Semiconductor Mission 2.0 की शुरुआत कर चुका है. भारत ने BRICS सदस्य देशों को इस सेक्टर में साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है. भारत अपनी सेमीकंडक्टर पहल को BRICS के सभी सदस्य देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है. 

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स्टार्टअप और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्टअप और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चर्चा के केंद्र में हैं. भारत ने Digital Public Infrastructure को बढ़ावा देने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं. वहीं भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान BRICS Incubator Network और BRICS Startup Innovation Fund जैसे प्रस्ताव भी संभावित नतीजों में शामिल हैं. इनका उद्देश्य स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए सहयोग का रास्ता मजबूत करना है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 11 Sep 2026 03:02 PM (IST)
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Technology BRICS BRICS Summit 2026 BRICS Summit
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