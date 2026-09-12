BRICS Summit 2026 LIVE: भारत के लिए रवाना हुए शी जिपनिंग, PM मोदी से करेंगे मुलाकात
BRICS Summit 2026 Delhi LIVE: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मीटिंग होगी.
LIVE
Background
ब्रिक्स समिट 2026 का भारत में आयोजन हो रहा है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स के लिए जल्द नई दिल्ली पहुंचेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग के बीच शनिवार (12 सितंबर) मीटिंग होगी. पीएम मोदी ने इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी. ब्रिक्स के लिहाज से आज का दिन का काफी अहम होने वाला है.
प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ शुक्रवार को द्विपक्षीय वार्ता की थी. पिछले दो सप्ताह के भीतर दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात थी. बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई. प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स से जुड़े कार्यक्रमों में ईरान की सक्रिय भागीदारी की सराहना की और कहा कि ब्रिक्स वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सहयोग, नवाचार और स्थिरता की भावना को मजबूत करने की क्षमता रखता है.
दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की ताजा परिस्थितियों पर भी चर्चा की. प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कहा कि सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए. उन्होंने क्षेत्र में स्थायी शांति, समुद्री व्यापार की सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया.
प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की. इस वर्ष दोनों नेताओं की यह दूसरी बैठक थी. दोनों नेताओं ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल विकास और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने भारत में पहली बार आयोजित इन्नोप्रोम इंडिया अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी का संयुक्त रूप से दौरा किया और इसे दोनों देशों के बीच व्यापार एवं औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया.
बैठक में पश्चिम एशिया और ब्लैक सी क्षेत्र की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ. प्रधानमंत्री ने दोहराया कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही सबसे प्रभावी मार्ग है तथा भारत शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है.
BRICS Summit 2026 LIVE: पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी से शाम 5.45 बजे मुलाकात करेंगे. इन दोनों के बीच द्विपक्षीय मीटिंग होगी.
#WATCH | भारत आ रहे हैं शी जिनपिंग, शाम 5:45 बजे PM मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता@_poojaLive | https://t.co/SMm0dUypVm#DelhiMeinDosti #DostiSeDiplomacy #DilliSeDosti #BRICSSummit #China #XiJinping #PMModi #ABPNews pic.twitter.com/OoBRjoWxlP— ABP News (@ABPNews) September 12, 2026
BRICS Summit 2026 LIVE: दिल्ली में तैनात की गई अतिरिक्त फोर्स
ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दो दिन दिल्ली की सुरक्षा के लिए आज से बेहद अहम माना जा रहा है. दिल्ली में भारत मंडपम के बाहर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. वहीं दिल्ली पुलिस की स्वाट टीमों को भी तैनात किया गया है. राजधानी दिल्ली में आज कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचने वाले हैं, जिसके मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है.