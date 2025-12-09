हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंद आईफोन को भी किया जा सकता है ट्रैक, बड़े काम आएगी यह ट्रिक, ऐसे करें ऑन

बंद आईफोन को भी किया जा सकता है ट्रैक, बड़े काम आएगी यह ट्रिक, ऐसे करें ऑन

आईफोन को बंद होने पर भी ट्रैक किया जा सकता है. यह फीचर खोए हुए फोन को खोजने में बड़ा काम आता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह फीचर कैसे काम करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Dec 2025 08:13 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

क्या आप जानते हैं कि आईफोन को स्विच ऑफ होने के बाद भी ट्रैक किया जा सकता है? यह एक शानदार सिक्योरिटी फीचर है, जिसकी मदद से गुम या खोए हुए आईफोन को ट्रैक किया जा सकता है. आईफोन 11 के बाद से लॉन्च हुए सभी आईफोन में यह फीचर मिलता है. अगर आप आईफोन यूजर हैं तो इस फीचर को ऑन रखें. इसकी मदद से आप फोन चोरी होने की टेंशन से कुछ हद तक बच सकते हैं. आइए जान लें कि यह फीचर कैसे काम करता है. 

कैसे काम करता है फीचर?

आईफोन 11 के बाद लॉन्च हुए सभी मॉडल में ऐप्पल ने कम पावर वाले ब्लूटूथ कंपोनेंट लगाए हैं. फोन बंद होने पर भी ये लगातार काम करते रहते हैं. जब आईफोन में फाइंड माई फीचर ऑन होता है तो आपके स्विच ऑफ हुए आईफोन के आसपास वाले ऐप्पल डिवाइस उसकी लोकेशन डिटेक्ट कर इसे आईक्लाउड पर भेज देते हैं. यह प्रोसेस पूरी तरह से एनक्रिप्टेड है और किसी को इसका पता नहीं चलता.

कैसे करें एक्टिवेट?

बाकी फीचर की तरह इसका फायदा उठाने के लिए इसे एक्टिवेट रखना जरूरी है. इसके लिए अपने आईफोन की सेटिंग में जाकर अपनी ऐप्पल आईडी ओपन करें. नीचे स्क्रॉल करने पर आपको फाइंड माई का ऑप्शन नजर आ जाएगा. इस पर टैप कर फाइंड माई आईफोन पर जाएं. यहां पर फाइंड माई आईफोन, फाइंड माई नेटवर्क और सेंड लास्ट लोकेशन को ऑन कर दें. इसके बाद स्विच ऑफ होने पर भी आपके डिवाइस को ट्रैक करना आसान हो जाता है.

बड़े काम का है यह फीचर

यह फीचर ऑन होने पर किसी भी दूसरे ऐप्पल डिवाइस की मदद से गुम या खोए हुए आईफोन का पता लगाया जा सकता है. अगर आप आईफोन कहीं रखकर भूल गए हैं और यह साइलेंट है तो फाइंड माई में जाकर इस पर साउंड भी प्ले की जा सकती है. आईफोन चोरी होने पर आप इसकी लास्ट लोकेशन देख सकते हैं और इसका लोस्ट मोड एडिशनल प्रोटेक्शन देता है. यह आईफोन को लॉक कर देता है और डिस्प्ले पर कॉन्टैक्ट इंफोर्मेशन भी दिखा सकता है. 

स्टारलिंक इंडिया ने अनाउंस नहीं किए प्राइस, कंपनी ने कहा- वेबसाइट में दिक्कत के कारण टेस्ट डेटा हुआ पब्लिक

Published at : 09 Dec 2025 08:13 AM (IST)
Tags :
IPhone Apple TECH NEWS Find My
Embed widget