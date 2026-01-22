Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल पिछले कुछ सालों से आईफोन कैमरा को लगातार पावरफुल बनाते आ रही है और हर साल कुछ न कुछ नई कैपेबिलिटीज जोड़ी जाती हैं. अब ये कैमरा सिर्फ फोटो लेने के काम नहीं आते बल्कि आपके डेली रूटीन के कई काम भी कर सकते हैं. आईफोन कैमरा की मदद से आप चीजों और सामान को मेजर और किसी भी डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके अलावा आईफोन कैमरा आपके कई काम कर सकता है.

आईफोन कैमरा से लें किसी भी चीज का माप

ऑग्मेंटेड रिएलिटी का यूज कर आपका आईफोन कैमरा किसी भी सामान, जगह या चीज का माप ले सकता है. इसके लिए आईफोन में Measure ऐप मिलती है, जिसे यूज करना एकदम आसान है. इसके लिए ऐप ओपन कर व्यूफाइंडर में किसी भी जगह टैप कर एंकर प्वाइंट सेलेक्ट करें और फिर प्लस आइकन पर टैप कर कैमरा घूमाएं. इस तरह आप आसानी से मेजरमेंट ले सकते हैं.

कहीं से भी उठा सकते हैं टेक्स्ट

आईफोन कैमरा किसी भी बुक, साइनबोर्ड और डॉक्यूमेंट आदि से टेक्स्ट उठा सकता है. इसके लिए कैमरा ओपन करें और टेक्स्ट के पास ले जाएं. कुछ ही पलों में बॉटम राइट कॉर्नर पर राउंड टेक्स्ट आइकन दिख जाएगा. इस पर टैप करते ही टेक्स्ट कन्वर्जन बॉक्स दिखेगा, जिससे आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं. इसकी मदद से आप अपनी हैंडराइटिंग के नोट्स ले सकते हैं, किसी फोन नंबर को सेव कर सकते हैं या किसी बुक से पैरा उठाकर बिना टाइप किए उसे अपने दोस्तों के पास भेज सकते हैं.

डॉक्यूमेंट को करें PDF में कन्वर्ट

आईफोन कैमरा स्कैनर की तरह भी काम करता है. आप आईफोन से डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके लिए फाइल्स ऐप में जाकर थ्री-डॉट मेनू पर टैप करें. यहां आपको स्कैन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखेगा. इस ऑप्शन में जाकर आप किसी भी डॉक्यूमेंट की फोटो लेंगे तो इसे PDF में सेव करने का ऑप्शन आएगा.

