एयरटैग जैसा नया वीयरेबल डिवाइस बना रही ऐप्पल, कैमरा समेत मिलेंगे ये धांसू फीचर्स, OpenAI के प्रोडक्ट को देगा टक्कर
आने वाले कुछ महीनों में एआई वीयरेबल सेगमेंट में तगड़ा कंपीटिशन देखने को मिल सकता है. ओपनएआई अपना पहला ऑडियो डिवाइस लॉन्च करेगी, जिसे टक्कर देने के लिए ऐप्पल भी नया प्रोडक्ट लाएगी.
ऐप्पल अगले साल एक नए वीयरेबल एआई डिवाइस को लॉन्च कर सकती है. एयरटैग के साइज वाला यह डिवाइस कंपनी का एक नया एक्सपेरिमेंट होगा, जिसके जरिए कंपनी एआई डिवाइस की मार्केट में अपनी जगह मजबूत करना चाहती है. यह डिवाइस एक पतला, सर्कुलर डिस्क की शेप का होगा, जो एल्युमिनियम और ग्लास फिनिशिंग के साथ आ सकता है. आइए जानते हैं कि इस डिवाइस को लेकर और क्या-क्या जानकारी सामने आई है.
कैमरा समेत होंगे ये फीचर्स
कॉम्पैक्ट साइज के बावजूद इस डिवाइस के फ्रंट में दो कैमरा होंगे. इनमें से एक स्टैंडर्ड और दूसरा वाइड-एंगल लेंस होगा. यह यूजर के सराउंडिंग की फोटो और वीडियो कैप्चर कर सकेगा. इसमें तीन माइक्रोफोन भी लगे होंगे, जो एम्बिएंट ऑडियो को पिक करेंगे. साथ ही इसमें बिल्ट-इन स्पीकर भी मिलेगा. डिवाइस के किनारों पर एक फिजिकल बटन लगी होगी और यह ऐप्पल वॉच की तरह मैग्नेटिक इंडक्टिव चार्जिंग सिस्टम से चार्ज होगा.
OpenAI को टक्कर देने का है इरादा
अभी यह डिवाइस शुरुआती स्टेज में है और ऐप्पल इसके जरिए ओपनएआई के पहले वीयरेबल डिवाइस को टक्कर देना चाहती है, जो इस साल की दूसरी छमाही में लॉन्च हो सकता है. हालांकि, अभी तक ऐप्पल डिवाइस के बारे में यह जानकारी नहीं मिली है कि यह स्टैंडअलोन प्रोडक्ट की तरह काम करेगा या एयरपॉड्स और स्मार्ट ग्लासेस आदि पर डिपेंड रहेगा.
OpenAI का कौन-सा प्रोडक्ट आएगा?
चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी OpenAI सितंबर तक अपना ऑडियो डिवाइस लॉन्च कर सकती है. इसका नाम स्वीटपी हो सकता है और यह ईयरफोन की शेप में आएगा. यह पूरी तरह वॉइस कमांड से चलेगा और इसमें चैटजीपीटी को इंटीग्रेट किया जाएगा. कुछ रिपोर्ट्स में इसे ईयरफोन की शेप में आने वाला कंप्यूटर भी बताया जा रहा है. यह भले ही ईयरफोन की शेप में आएगा, लेकिन इसमें स्मार्टफोन वाले कंपोनेंट यूज किए जाएंगे, जिससे इसकी कीमत भी ज्यादा रहेगी.
