आजकल फोन का इस्तेमाल बढ़ गया है और ऐसे में बैटरी को पूरे दिन चला पाना काफी मुश्किल हो गया है. अगर किसी जरूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ जाए तो यह मुश्किल और बढ़ जाती है. इसे देखते हुए कंपनियां अब बड़ी बैटरी दे रही हैं, लेकिन फिर भी कई बार मुश्किल हो जाती है. अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो कई ऐसे तरीके हैं, जिनसे इस तरह की परेशानी से बचा जा सकता है. कुछ सेटिंग्स को ऑन कर आईफोन की बैटरी को लंबा चलाया जा सकता है.

एडेप्टिव पावर मोड को करें इनेबल

हाल ही में लॉन्च हुई आईफोन 17 सीरीज में यह फीचर डिफॉल्ट ऑन रहता है, लेकिन आईफोन 16 और आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल में इसे मैनुअली ऑन करना पड़ता है. बैटरी सेटिंग में जाकर पावर मोड पर टैप करें और यहां पर एडेप्टिव पावर को इनेबल कर दें. यह मोड परफॉर्मेंस को एडजस्ट करता है. यह स्क्रीन ब्राइटनेस को कम करने के साथ-साथ बैकग्राउंड एक्टिविटी को लिमिटेड कर देता है.

Low Power Mode

बैटरी को जल्दी डिस्चार्ज होने से रोकने के लिए यह बेहद काम का फीचर है. इसे इनेबल करने पर आईफोन केवल जरूरी टास्क करता है और बैकग्राउंड एक्टिविटीज बंद हो जाती है. आईफोन की बैटरी 20 प्रतिशत से कम होते ही यह अपने आप इनेबल हो जाता है. बैटरी सेटिंग में जाकर इसे पहले भी एक्टिवेट किया जा सकता है. इसके इनेबल होने पर बैटरी आइकन का रंग येलो हो जाता है.

स्क्रीन ब्राइटनेस को रखें कम

फोन की स्क्रीन के कारण बैटरी पर काफी असर पड़ता है. अब कंपनियां बड़े और ब्राइटर डिस्प्ले वाले फोन ला रही हैं, जिससे बैटरी की खपत जल्दी होती है. इसे रोकने के लिए स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम किया जा सकता है. आईफोन के स्लाइडर बार से स्क्रीन ब्राइटनेस को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है. अगर आपको आउटडोर नहीं जाना होता तो ऑटो ब्राइटनेस फीचर को बंद कर भी बैटरी बचाई जा सकती है.

