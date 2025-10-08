फेस्टिव सीजन का असर, देश में 5 प्रतिशत बढ़ गई स्मार्टफोन्स की बिक्री, यह कंपनी सबसे आगे

इस साल फेस्टिव सीजन के दौरान स्मार्टफोन कंपनियों की चांदी हो गई है. 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में तेजी देखी गई और बिक्री में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 5 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. बढ़ी हुई बिक्री के पीछे फेस्टिव डिस्काउंट, बैंक ऑफर और no-cost EMI जैसे ऑप्शन की अहम भूमिका रही. इस बार ऑनलाइन के साथ-साथ लोगों ने ऑफलाइन स्टोर्स से भी खूब फोन खरीदे हैं.

इस कंपनी ने मारी बाजी

रिपोर्ट्स के अनुसार, 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच फोन बिक्री के मामले में सैमसंग ने बाजी मारते हुए 18 प्रतिशत मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया है. फ्लिपकार्ट और अमेजन के जरिए कंपनी के फोन्स की खूब बिक्री हुई. कंपनी के गैलेक्सी S24 और गैलेक्सी S24 अल्ट्रा लोगों ने खूब ऑर्डर किए. सेल के दौरान गैलेक्सी S24 की कीमत 64,999 से घटकर 40 हजार से भी कम हो गई थी, वहीं 97,999 रुपये की कीमत वाला S24 अल्ट्रा 71,999 रुपये में उपलब्ध था.

ऐप्पल दूसरे स्थान पर

सैमसंग के बाद ऐप्पल इस मामले में दूसरे स्थान पर रही. पिछले साल की तुलना में ऐप्पल ने इस बार 6 प्रतिशत की अधिक बिक्री करते हुए 16 प्रतिशत मार्केट शेयर अपने नाम किया है. लगभग 11 दिनों की अवधि में ऐप्पल ने आईफोन 16 की 10 लाख यूनिट्स बेची है. सेल के दौरान पूरी आईफोन 16 सीरीज पर शानदार डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा था और इस सीरीज के प्रो और प्रो मैक्स मॉडल की भी खूब डिमांड रही.

वीवो ने दी ऐप्पल को टक्कर

iQOO समेत वीवो ने भी इन 11 दिनों में 16 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ खूब फोन बेचे हैं. सालाना आधार पर कंपनी की बिक्री में 60 प्रतिशत का उछाल आया है. ऑफलाइन स्टोर में वीवो की Y और V सीरीज की भारी डिमांड रही तो ऑनलाइन ग्राहकों ने टी-सीरीज के फोन को ज्यादा पसंद किया. ऑफलाइन सेल के मामले में वीवो सबसे आगे रही है.

