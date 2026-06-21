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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी80% तक खराब हो चुकी iPhone की बैटरी? बेचने से पहले जान लें कितनी होगी फोन की Resale Value

80% तक खराब हो चुकी iPhone की बैटरी? बेचने से पहले जान लें कितनी होगी फोन की Resale Value

iPhone Resale Value: Apple के अनुसार, जब किसी iPhone की बैटरी अपनी असली क्षमता के 80% से नीचे पहुंच जाती है तो उसे काफी हद तक घिसा हुआ माना जाता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 21 Jun 2026 12:19 PM (IST)
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  • iPhone की बैटरी हेल्थ रीसेल वैल्यू पर असर डालती है।
  • 80% से कम बैटरी परफॉर्मेंस घटती और चार्जिंग बढ़ती है।
  • कम बैटरी हेल्थ से फोन की कीमत 10-25% घट सकती है।
  • बेहतर कीमत के लिए बैटरी बदलवाना फायदेमंद हो सकता है।

iPhone Resale Value: अगर आप 2026 में अपना iPhone बेचने या एक्सचेंज करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ फोन का मॉडल या उसकी कंडिशन ही मायने नहीं रखती. फोन खरीदने से पहले अब लोग सबसे ज्यादा बैटरी हेल्थ पर नजर डालते हैं. आजकल भारत समेत दुनिया के कई स्मार्टफोन बाजारों में iPhone की Battery Health उसकी रीसेल वैल्यू तय करने में बड़ी भूमिका निभा रही है.

अब अगर आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ 80% से कम है तो डिवाइस की रीसेल वैल्यू काफी हद तक कम हो सकती है. आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसका आपके iPhone की कीमत पर कितना असर पड़ सकता है.

क्यों जरूरी है 80% Battery Health का आंकड़ा?

Apple के अनुसार, जब किसी iPhone की बैटरी अपनी असली क्षमता के 80% से नीचे पहुंच जाती है तो उसे काफी हद तक घिसा हुआ माना जाता है. इस स्थिति में यूजर्स को कई तरह की समस्याएं महसूस हो सकती हैं जैसे बैटरी जल्दी खत्म होना, बार-बार चार्जिंग की जरूरत पड़ना, लंबे समय तक इस्तेमाल में कम परफॉर्मेंस देना और अचानक फोन बंद होने से बचाने के लिए सिस्टम द्वारा परफॉर्मेंस लिमिटेड करना.

यही वजह है कि सेकेंड-हैंड फोन खरीदने वाले लोग 80% Battery Health को एक जरूरी मानक मानते हैं. 80 प्रतिशत से ऊपर की बैटरी वाले iPhone आमतौर पर बेहतर स्थिति में माने जाते हैं जबकि इससे नीचे जाने पर खरीदारों की चिंता बढ़ जाती है.

कितनी घट सकती है iPhone की Resale Value?

मोबाइल रीसेल मार्केट और ट्रेड-इन प्लेटफॉर्म्स के अनुमान के मुताबिक, 80% से कम बैटरी हेल्थ वाले iPhone की कीमत समान मॉडल के मुकाबले 10% से 25% तक कम हो सकती है.

उदाहरण के लिए, अगर किसी iPhone की बाजार में कीमत 25,000 रुपये है और उसकी बैटरी हेल्थ 85% से अधिक है तो वही डिवाइस 80% से कम बैटरी हेल्थ होने पर केवल 19,000 से 22,000 रुपये तक में बिक सकता है. हालांकि फाइनल रेट कई और चीजों पर भी निर्भर करता है जैसे

  • iPhone का मॉडल
  • स्टोरेज वेरिएंट
  • फोन की फिजिकल कंडीशन
  • बाजार में मौजूदा मांग

क्या बेचने से पहले बैटरी बदलवाना सही रहेगा?

इसका जवाब आपके iPhone के मॉडल और उसकी मौजूदा बाजार कीमत पर निर्भर करता है. कई मामलों में बैटरी बदलवाने से फोन की रीसेल वैल्यू में सुधार देखा जाता है खासकर फेमश मॉडल जैसे iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 और iPhone 16 के लिए. अगर आपका फोन अभी भी अच्छी स्थिति में है और आप बेहतर कीमत पाना चाहते हैं तो बैटरी रिप्लेसमेंट करवा लेना एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है.

iPhone बेचने से पहले जरूर करें यह जांच

अगर आप जल्द ही नया iPhone खरीदने या पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करने वाले हैं तो सबसे पहले Battery Health जरूर चेक करें. यह एक ऐसा फैक्टर है जो दिखाई नहीं देता लेकिन आपके फाइनल रेट पर काफी असर डाल सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 21 Jun 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
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