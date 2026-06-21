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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीFather’s Day 2026: ये स्मार्ट गैजेट्स बन सकते हैं पापा के सबसे पसंदीदा साथी, दूसरा वाला है बेहद शानदार

Father’s Day 2026: ये स्मार्ट गैजेट्स बन सकते हैं पापा के सबसे पसंदीदा साथी, दूसरा वाला है बेहद शानदार

Father’s Day 2026: आजकल स्मार्टवॉच सिर्फ समय देखने के लिए नहीं रह गए हैं. एडवांस स्मार्टवॉच लोगों की एक्टिविटी को भी ट्रैक करती है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 21 Jun 2026 06:52 AM (IST)
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  • फिटनेस बैंड, पावर बैंक भी अच्छे उपहार विकल्प हैं।

Father’s Day 2026: Father’s Day पर हर कोई अपने पिता को कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहता है जो सिर्फ खास ही नहीं बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी आसान बना दे. अगर आप भी इस बार पुराने गिफ्ट्स से हटकर कुछ बेहतरीन देने की सोच रहे हैं तो स्मार्ट गैजेट्स आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकते हैं. ये डिवाइस न सिर्फ तकनीक का अनुभव कराते हैं बल्कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और मनोरंजन में भी मदद करते हैं.

Smartwatch

आजकल स्मार्टवॉच सिर्फ समय देखने के लिए नहीं रह गए हैं. एडवांस स्मार्टवॉच लोगों की एक्टिविटी को भी ट्रैक करती है. यह हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, स्लीप ट्रैकिंग और डेली एक्टिविटी रिकॉर्ड जैसे फीचर्स भी उपलब्ध कराती हैं. यदि आपके पापा फिटनेस को लेकर सजग हैं या अपनी सेहत पर नजर रखना चाहते हैं तो स्मार्टवॉच उनके लिए एक शानदार डिवाइस साबित हो सकता है.

Smart Speaker

स्मार्ट स्पीकर आजकल लोगों को खूब पसंद आते हैं. स्मार्ट स्पीकर ने लोगों के कई कामों को आसान बनाया है जैसे आवाज देकर गाने चलाना, मौसम की जानकारी लेना, अलार्म सेट करना या स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल करना. तकनीक में रुचि रखने वाले पिताओं के लिए यह एक दिलचस्प और धांसू गिफ्ट हो सकता है.

Wireless Earbuds

लंबे सफर के दौरान ईयरबड्स लोगों के काफी काम आते हैं. ऐसे में अगर जो पिता अक्सर यात्रा करते हैं या फोन कॉल्स पर व्यस्त रहते हैं उनके लिए वायरलेस ईयरबड्स भी बेहतरीन डिवाइस साबित हो सकता है. इनकी मदद से बिना तारों के कॉलिंग, गाने सुनने और ऑनलाइन मीटिंग्स का आनंद लिया जा सकता है. लंबी बैटरी लाइफ और नॉइज कैंसिलेशन जैसे फीचर्स एक्सपीरिएंस को और बेहतर बनाते हैं.

Fitness Band

अगर आपके पापा नियमित रूप से वॉक या एक्सरसाइज करते हैं तो फिटनेस बैंड भी एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है. यह कदमों की गिनती, कैलोरी ट्रैकिंग और डेली एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखता है. इसकी मदद से वे अपनी फिटनेस प्रोग्रेस को आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं.

Portable Powerbank

आज के समय में स्मार्टफोन हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है. ऐसे में यात्रा के दौरान बैटरी खत्म होना परेशानी पैदा कर सकता है. एक अच्छी क्षमता वाला पावर बैंक पिताजी को कहीं भी और कभी भी अपने फोन को चार्ज रखने की सुविधा देगा.

Smart Reading Light

यदि आपके पापा किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो स्मार्ट रीडिंग लाइट भी एक बेहतरीन गिफ्ट हो सकती है. इसकी एडजस्टेबल ब्राइटनेस लंबे समय तक पढ़ने में काफी अच्छा महसूस कराती है.

यह भी पढ़ें: ChatGPT का बड़ा अपडेट! अब समय पर मिलेगा हर चीज का अलर्ट, जानिए कैसे काम करता है ये नया फीचर

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 21 Jun 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Father's Day 2026
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