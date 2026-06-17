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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीहर iPhone यूजर की बड़ी उलझन! Apple Maps बेहतर या Google Maps? जानें किसे इस्तेमाल करना आसान

हर iPhone यूजर की बड़ी उलझन! Apple Maps बेहतर या Google Maps? जानें किसे इस्तेमाल करना आसान

Apple Maps Vs Google Maps: Apple Maps को खास तौर पर iPhone, iPad और Mac डिवाइस के लिए तैयार किया गया है.

Reported By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 17 Jun 2026 06:06 PM (IST)
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  • प्राइवेसी के लिए एप्पल, वहीं सटीक जानकारी-फीचर हेतु गूगल।

Apple Maps Vs Google Maps: iPhone खरीदने के बाद कई यूजर्स के मन में एक सवाल जरूर आता है नेविगेशन के लिए Apple Maps इस्तेमाल करें या फिर Google Maps? दोनों ही ऐप आपको रास्ता दिखाने, ट्रैफिक की जानकारी देने और लोकेशन सर्च में मदद करते हैं लेकिन इनके फीचर्स और इस्तेमाल करने का तरीका काफी अलग है. अगर आप भी इस दुविधा में हैं तो आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन-सा मैप ऐप बेहतर साबित हो सकता है.

Apple Maps

Apple Maps को खास तौर पर iPhone, iPad और Mac डिवाइस के लिए तैयार किया गया है. यही वजह है कि यह Apple के इकोसिस्टम के साथ बेहद स्मूद तरीके से काम करता है. Siri की मदद से आप बिना फोन छुए नेविगेशन शुरू कर सकते हैं और Apple Watch पर भी दिशा-निर्देश आसानी से देख सकते हैं.

Apple Maps का इंटरफेस काफी बेहतरीन है जिससे नए यूजर्स को इसे इस्तेमाल करने में परेशानी नहीं होती. इसके अलावा यह बैटरी की खपत भी काफी कम करता है जो लंबे सफर के दौरान फायदेमंद साबित होता है.

Google Maps क्यों है दुनिया का सबसे फेमश ऑप्शन?

Google Maps की सबसे बड़ी ताकत इसका विशाल डेटा नेटवर्क है. दुनिया भर के करोड़ों लोग रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे ट्रैफिक, सड़क बंद होने, रूट बदलाव और स्थानीय जगहों की जानकारी लगातार अपडेट होती रहती हैं.

अगर आप किसी नए शहर में घूम रहे हैं और आपको नजदीकी होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप या एटीएम ढूंढना है तो Google Maps आमतौर पर ज्यादा सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है. यूजर रिव्यू, फोटो, बिजनेस टाइमिंग और भीड़ की जानकारी जैसे फीचर्स इसे और भी बेहतरीन बना देते हैं.

ट्रैफिक और रूटिंग में कौन आगे?

रोजाना यात्रा करने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक अपडेट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. इस मामले में Google Maps अक्सर ज्यादा सटीक माना जाता है क्योंकि इसके पास रियल-टाइम डेटा का बड़ा नेटवर्क मौजूद है. यह वैकल्पिक रास्ते भी जल्दी सुझा देता है.

हालांकि Apple Maps ने पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार किया है और अब यह भी ट्रैफिक तथा रूट सुझाव देने में पहले से कहीं बेहतर हो गया है. फिर भी कई क्षेत्रों में Google Maps की जानकारी ज्यादा बेहतर रहती है.

प्राइवेसी के मामले में Apple आगे

यदि आपकी प्राथमिकता डेटा सेफ्टी और प्राइवेसी है तो Apple Maps आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है. Apple लंबे समय से यूजर प्राइवेसी को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल करता रहा है. कंपनी कम से कम व्यक्तिगत डेटा स्टोर करने का दावा करती है.

दूसरी तरफ Google Maps बेहतर सेवाएं देने के लिए ज्यादा डेटा का इस्तेमाल करता है जिससे उसे ट्रैफिक और स्थान संबंधी जानकारी को और सटीक बनाने में मदद मिलती है.

आखिर किसे चुनें?

अगर आप Apple इकोसिस्टम का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, आसान इंटरफेस पसंद करते हैं और प्राइवेसी आपके लिए बहुत जरूरी है तो Apple Maps एक अच्छा विकल्प है. वहीं यदि आपको सबसे सटीक ट्रैफिक अपडेट, ज्यादा लोकेशन डेटा, शानदार रिव्यू और बेहतर सर्च रिजल्ट चाहिए तो Google Maps अभी भी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 17 Jun 2026 06:06 PM (IST)
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