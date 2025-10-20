नए लॉन्च हुए इस आईफोन को नहीं मिल रहे ग्राहक, ऐप्पल ने कर लिया यह फैसला

ऐप्पल ने इस साल आईफोन 17 सीरीज में अल्ट्रा-थिन आईफोन एयर लाकर एक नया प्रयोग किया था. कंपनी को इससे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन यह उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है. 17 सीरीज के बाकी मॉडल्स की तुलना में इसकी बिक्री काफी कम है. इसके चलते कंपनी इसका प्रोडक्शन कम करने का विचार कर रही है. उम्मीद से कम डिमांड को देखते हुए कंपनी इसकी करीब 10 लाख यूनिट्स कम बनाएगी. आइए इस बारे में डिटेल से जानते हैं.

आईफोन 6 से 19 प्रतिशत पतला है आईफोन एयर

आईफोन एयर ऐप्पल का अब तक का सबसे पतला मॉडल है और इसकी मोटाई केवल 5.6mm है. इसकी मोटाई 2014 में लॉन्च हुए कंपनी के इससे पहले के सबसे पतले मॉडल आईफोन 6 की तुलना में 19 प्रतिशत कम है. इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.6 इंच का प्रोमोशन टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले दिया गया है. इसके रियर में 48MP का सिंगल कैमरा और फ्रंट में 18MP का सिंगल सेंटर स्टेज लेंस दिया गया है. ऐप्पल ने इसे प्रो मॉडल्स वाले A19 Pro चिपसेट से लैस किया है. भारत में आईफोन एयर की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये रखी गई है.

उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही बिक्री

आईफोन एयर की बिक्री कंपनी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो रही है. जानकारों का कहना है कि लोग आईफोन एयर को ट्राई करने की बजाय उन आईफोन मॉडल्स को खरीद रहे हैं, जिन्हें वो पहले से यूज कर रहे हैं. दूसरी तरफ इस बार ऐप्पल ने सीरीज के बेस मॉडल आईफोन 17 को भी शानदार अपग्रेड्स दी हैं और इसकी रिकॉर्ड बिक्री हो रही है. अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड आदि देशों में आईफोन 17 के लिए ग्राहकों को 2-3 हफ्तों का इंतजार करना पड़ रहा है. इसके चलते कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया है और अब करीब 20 लाख यूनिट्स और बनाई जाएंगी.

