हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनए लॉन्च हुए इस आईफोन को नहीं मिल रहे ग्राहक, ऐप्पल ने कर लिया यह फैसला

नए लॉन्च हुए इस आईफोन को नहीं मिल रहे ग्राहक, ऐप्पल ने कर लिया यह फैसला

ऐप्पल ने इस साल आईफोन 17 सीरीज में आईफोन एयर मॉडल को भी लॉन्च किया था. अब तक का सबसे पतला यह आईफोन उम्मीदों के मुताबिक नहीं बिक रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 Oct 2025 08:44 AM (IST)
Preferred Sources

ऐप्पल ने इस साल आईफोन 17 सीरीज में अल्ट्रा-थिन आईफोन एयर लाकर एक नया प्रयोग किया था. कंपनी को इससे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन यह उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है. 17 सीरीज के बाकी मॉडल्स की तुलना में इसकी बिक्री काफी कम है. इसके चलते कंपनी इसका प्रोडक्शन कम करने का विचार कर रही है. उम्मीद से कम डिमांड को देखते हुए कंपनी इसकी करीब 10 लाख यूनिट्स कम बनाएगी. आइए इस बारे में डिटेल से जानते हैं.

आईफोन 6 से 19 प्रतिशत पतला है आईफोन एयर

आईफोन एयर ऐप्पल का अब तक का सबसे पतला मॉडल है और इसकी मोटाई केवल 5.6mm है. इसकी मोटाई 2014 में लॉन्च हुए कंपनी के इससे पहले के सबसे पतले मॉडल आईफोन 6 की तुलना में 19 प्रतिशत कम है. इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.6 इंच का प्रोमोशन टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले दिया गया है. इसके रियर में 48MP का सिंगल कैमरा और फ्रंट में 18MP का सिंगल सेंटर स्टेज लेंस दिया गया है. ऐप्पल ने इसे प्रो मॉडल्स वाले A19 Pro चिपसेट से लैस किया है. भारत में आईफोन एयर की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये रखी गई है.

उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही बिक्री

आईफोन एयर की बिक्री कंपनी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो रही है. जानकारों का कहना है कि लोग आईफोन एयर को ट्राई करने की बजाय उन आईफोन मॉडल्स को खरीद रहे हैं, जिन्हें वो पहले से यूज कर रहे हैं. दूसरी तरफ इस बार ऐप्पल ने सीरीज के बेस मॉडल आईफोन 17 को भी शानदार अपग्रेड्स दी हैं और इसकी रिकॉर्ड बिक्री हो रही है. अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड आदि देशों में आईफोन 17 के लिए ग्राहकों को 2-3 हफ्तों का इंतजार करना पड़ रहा है. इसके चलते कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया है और अब करीब 20 लाख यूनिट्स और बनाई जाएंगी. 

ये भी पढ़ें-

क्या पहले फोल्डेबल आईफोन के लिए करना पड़ेगा और लंबा इंतजार? इस वजह से अगले साल लॉन्च टाल सकती है ऐप्पल

Published at : 20 Oct 2025 08:44 AM (IST)
Tags :
IPhone Apple TECH NEWS IPhone Air
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya Deepotsav: अयोध्या में दीपोत्सव पर बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीयों से जगमग हुई रामनगरी
अयोध्या में दीपोत्सव पर बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीयों से जगमग हुई रामनगरी
क्रिकेट
Women's World Cup points table: 3 टीमें कंफर्म... इंग्लैंड से हारने के बाद विश्व कप से बाहर हो गई टीम इंडिया? देखें अंक तालिका
3 टीमें कंफर्म... इंग्लैंड से हारने के बाद विश्व कप से बाहर हो गई टीम इंडिया? देखें अंक तालिका में कौन सी टीम कहां
बॉलीवुड
Thamma First Review: कैसी है 'थामा'? फिल्म क्रिटिक ने 4 स्टार देते हुए बता दिया परफेक्ट
फर्स्ट रिव्यू: कैसी है 'थामा'? फिल्म क्रिटिक ने 4 स्टार देते हुए बता दिया परफेक्ट
Advertisement

वीडियोज

मंत्र के डरावने खेल में खूनी प्रपंच
Deepawali News: पटाखे के लिए लगी लंबी कतार, कई घंटे तक लाइन में लगे रहे लोग | ABP News
Bihar Election 2025: विपक्षी एकता के कितने दिन शेष? Romana Isar Khan | Congress | RJD
Sandeep Chaudhary: राशन से तौबा, सिलेंडर से तौबा...सरकार का ये रवैया होगा ? Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 'मुस्लिम फैक्टर', क्या बिगाड़ सकती है NDA-BJP का खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya Deepotsav: अयोध्या में दीपोत्सव पर बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीयों से जगमग हुई रामनगरी
अयोध्या में दीपोत्सव पर बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीयों से जगमग हुई रामनगरी
क्रिकेट
Women's World Cup points table: 3 टीमें कंफर्म... इंग्लैंड से हारने के बाद विश्व कप से बाहर हो गई टीम इंडिया? देखें अंक तालिका
3 टीमें कंफर्म... इंग्लैंड से हारने के बाद विश्व कप से बाहर हो गई टीम इंडिया? देखें अंक तालिका में कौन सी टीम कहां
बॉलीवुड
Thamma First Review: कैसी है 'थामा'? फिल्म क्रिटिक ने 4 स्टार देते हुए बता दिया परफेक्ट
फर्स्ट रिव्यू: कैसी है 'थामा'? फिल्म क्रिटिक ने 4 स्टार देते हुए बता दिया परफेक्ट
विश्व
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
बिहार
तेज प्रताप यादव पर FIR दर्ज, नामांकन के बाद चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप
तेज प्रताप यादव पर FIR दर्ज, नामांकन के बाद चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप
शिक्षा
दिल्ली के इस कॉलेज से पढ़ी हैं श्रीलंका की प्रधानमंत्री, जानें यहां कैसे होता है एडमिशन?
दिल्ली के इस कॉलेज से पढ़ी हैं श्रीलंका की प्रधानमंत्री, जानें यहां कैसे होता है एडमिशन?
जनरल नॉलेज
Stamp System: दुनिया में पहली बार कब और कहां शुरू हुआ था स्टाम्प सिस्टम, भारत में कैसे शुरू हुई यह व्यवस्था?
दुनिया में पहली बार कब और कहां शुरू हुआ था स्टाम्प सिस्टम, भारत में कैसे शुरू हुई यह व्यवस्था?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget