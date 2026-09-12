iPhone 18 Pro के कौन से स्टोरेज वेरिएंट में ज्यादा फायदा, जानें किसमें ज्यादा वैल्यू?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बहुत अधिक फोटो-वीडियो के लिए 2TB महंगा, पर उपयोगी.

Apple ने इस बार iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को 256GB से लेकर 2TB तक के स्टोरेज ऑप्शनों में पेश किया है. Apple ने अपने नए Pro मॉडल को कई बड़े अपग्रेड के साथ लॉन्च किया है. इनमें नया 2nm A20 Pro चिप, बेहतर AI, नया Vapour Chamber कूलिंग सिस्टम, Variable Aperture कैमरा, छोटा Dynamic Island और बेहतर बैटरी लाइफ शामिल हैं. लेकिन अगर आपका फोकस स्टोरेज पर है, तो अलग-अलग वेरिएंट को समझना जरूरी हो जाता है. ऐसे में सवाल यह है कि किस वेरिएंट पर पैसा खर्च करना ज्यादा समझदारी होगी और कौन सा मॉडल जरूरत के हिसाब से बेहतर वैल्यू देता है. तो आइए जानते हैं कि iPhone 18 Pro के कौन से स्टोरेज वेरिएंट में ज्यादा फायदा और वैल्यू है.

iPhone 18 Pro में कितने स्टोरेज ऑप्शन?

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max दोनों 256GB, 512GB, 1TB और 2TB स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध हैं. भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपए और iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपए है. बेस मॉडल 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जबकि ज्यादा स्टोरेज की जरूरत वाले यूजर्स के पास 512GB, 1TB और 2TB का ऑप्शन मौजूद है.

256GB किसके लिए सही?

अगर फोन में बहुत ज्यादा फोटो और वीडियो स्टोर नहीं करने हैं और सामान्य इस्तेमाल के लिए iPhone 18 Pro लेना है, तो 256GB मॉडल बेस ऑप्शन है. वहीं, ज्यादा स्टोरेज चाहने वाले यूजर्स के लिए कंपनी ने 512GB से लेकर 2TB तक के ऑप्शन दिए हैं.

iPhone 18 Pro के कौन से स्टोरेज वेरिएंट में ज्यादा फायदा और वैल्यू है?

अगर ज्यादा स्टोरेज की जरूरत नहीं है तो बेस मॉडल ज्यादा फायदे और वैल्यू वाला हो सकता है. वहीं लंबे समय तक फोन रखने वालों के लिए 1TB एक बेहतर वैल्यू ऑप्शन हो सकता है, जबकि बहुत ज्यादा फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करने वाले पावर यूजर्स के लिए 2TB पर ज्यादा खर्च करना सही हो सकता है.

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1TB वेरिएंट में मिल सकती है ज्यादा वैल्यू

अगर आप iPhone 18 Pro को लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन 2TB मॉडल के लिए अतिरिक्त 75,000 रुपए खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो 1TB स्टोरेज बेहतर वैल्यू दे सकता है. इसमें बेस मॉडल की तुलना में ज्यादा स्टोरेज मिलता है, जबकि 2TB के लिए लगने वाली अतिरिक्त रकम भी बचती है.

2TB किसके लिए सही?

अगर आप बहुत ज्यादा फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और फोन में बड़ी मात्रा में डेटा रखना चाहते हैं, तो 2TB ऑप्शन आपके लिए काम का हो सकता है. हालांकि, इसके लिए बेस मॉडल की तुलना में 1,50,000 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे. ज्यादा स्टोरेज होने से iCloud सब्सक्रिप्शन पर भी बचत हो सकती है, लेकिन इस अतिरिक्त खर्च की भरपाई होने में काफी समय लग सकता है.

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