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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअब क्या करने जा रहे सोनम वांगुचक? अभिजीत दीपके भी साथ, किया बड़ा ऐलान

अब क्या करने जा रहे सोनम वांगुचक? अभिजीत दीपके भी साथ, किया बड़ा ऐलान

लद्दाख में सोनम वांगचुक की 19 सितंबर को होने वाली पदयात्रा को कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपना समर्थन दे दिया है. सोनम वागंचुक ने एक वीडियो में पद यात्रा निकालने के कारणों को लेकर जानकारी दी.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 12 Sep 2026 06:59 AM (IST)
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लद्दाख में सोनम वांगचुक की 19 सितंबर को होने वाली पदयात्रा को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का रिएक्शन आया है. सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट कर सभी लोगों खासकर कॉकरोचों से समर्थन की अपील की थी, जिस पर अब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने समर्थन की बात कही है.

एक्स पर सोनम वागंचुक के वीडियो को री-पोस्ट करते हुए दीपके ने लिखा कि लद्दाख के साथ खड़े हों. सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो में बताया कि लद्दाख के भविष्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में कोई ठोस सहमति सामने नहीं आई. प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि करीब 4 महीने बाद हुई बैठक में भी प्रस्तावित लोकतांत्रिक ढांचे को लेकर सरकार की ओर से कोई लिखित ड्राफ्ट नहीं दिया गया.

सोनम वांगचुक ने कहा कि बैठक में सवालों की एक सूची दी गई और कहा गया कि इन मुद्दों पर अगली बैठक में चर्चा होगी. उन्होंने दावा किया कि असेंबली, सीधे परिसीमन और चुनाव जैसे विषयों पर पहले भी चर्चा हो चुकी है और इस बैठक में इन मुद्दों पर कोई भी नई प्रगति नहीं हुई.

लद्दाख में लोकतांत्रिक ढांचे की मांग
उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि प्रतिनिधिमंडल की मुख्य मांग लद्दाख में जल्द से जल्द लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई विधानसभा स्थापित करने की है. उनका कहना है कि इस प्रस्ताव को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में रखा जाना चाहिए, ताकि आगे चुनाव कराने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के गठन की प्रक्रिया शुरू हो सके.

सोनम वांगुचक ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एलजी मिलकर लद्दाख के लिए बड़े-बड़े फैसले कर रहे हैं, जिसके बाद लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. उन्होंने कहा कि हमने सरकार से आश्वासन मांगा था कि जब तक लद्दाख में लोकतांत्रिक ढांचा न आए जाए जब तक यूटी में ऐसे कोई फैसले न लिए जाएं, जिससे लद्दाख की सूरत ही बदल जाए. 

'लद्दाख में एक बड़ी पदयात्रा होगी'
उन्होंने कहा कि 19 सितंबर से 24 सितंबर तक हम लद्दाख में एक बड़ी पदयात्रा करने जा रहे हैं. अगर हमें एक हफ्ते में सरकार से आश्वासन मिल जाता है तो हम इसे शहीदों की याद में एक बड़ी पद यात्रा निकालेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसे एक प्रदर्शन की शक्ल में बदल देंगे. हम सरकार से चाहते हैं कि लद्दाख के साथ इंसाफ किया जाए. उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें पूरे भारत से समर्थन की जरूरत है. लद्दाख को आपकी जरूरत है. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 12 Sep 2026 06:59 AM (IST)
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