ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीस्विच दबाते ही दिखती है चिंगारी, कब सिर्फ ढीला कनेक्शन और कब खतरे का संकेत?

स्विच दबाते ही दिखती है चिंगारी, कब सिर्फ ढीला कनेक्शन और कब खतरे का संकेत?

स्विच दबाते ही हल्की सी चिंगारी दिखना कई घरों में आम बात लग सकती है, लेकिन हर स्पार्क को सामान्य मानना सही नहीं ह. कभी यह स्विच के अंदर होने वाली छोटी इलेक्ट्रिक स्पार्किंग हो सकती है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Sep 2026 09:53 PM (IST)
Preferred Sources

घर में लाइट ऑन करने के लिए स्विच दबाना हमारी रोजमर्रा की आदत है, लेकिन अगर हर बार स्विच दबाते ही चिंगारी दिखाई दे, चटकने की आवाज आए या जलने जैसी गंध महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. स्विच के अंदर बहुत छोटी इलेक्ट्रिक स्पार्किंग कई बार सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है, लेकिन बाहर दिखाई देने वाली तेज चिंगारी या बार-बार होने वाली स्पार्किंग बिजली की समस्या का संकेत भी हो सकती है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कौन-सी चिंगारी सामान्य है और कब सावधान होने की जरूरत है. तो आइए जानते हैं कि स्विच दबाते ही चिंगारी दिखती है तो कब सिर्फ ढीला कनेक्शन और कब खतरे का संकेत है. 

स्विच दबाते ही चिंगारी दिखती है तो कब सिर्फ ढीला कनेक्शन?

लाइट स्विच के कॉन्टैक्ट जब सर्किट को खोलते या बंद करते हैं, तो अंदर बहुत छोटे इलेक्ट्रिकल आर्क बन सकते हैं. आमतौर पर ये इतने छोटे होते हैं कि दिखाई भी नहीं देते है. कई लाइट बल्ब, पुराने इनकैंडेसेंट बल्ब, ज्यादा वाट वाले फिक्स्चर या लंबे लाइट सर्किट को कंट्रोल करने वाले स्विच में यह ज्यादा हो सकता है. हल्की क्लिक की आवाज भी सामान्य हो सकती है. 

कब चिंगारी खतरे का संकेत है?

अगर स्विच से साफ दिखाई देने वाली चमक निकल रही है, तेज चटकने या फूटने की आवाज आ रही है, जलने की गंध या धुआं दिखाई दे रहा है, या स्विच छूने पर गर्म लग रहा है, तो यह सामान्य नहीं है. ऐसे संकेत ढीली वायरिंग, खराब स्विच कॉन्टैक्ट, ओवरलोडेड सर्किट, खतरनाक वायरिंग या इलेक्ट्रिकल आर्क की ओर इशारा कर सकते हैं. 

स्पार्किंग के पीछे क्या वजह हो सकती है?

स्विच के पीछे ढीले तार या टर्मिनल कनेक्शन होने पर बिजली का प्रवाह प्रभावित हो सकता है और स्पार्किंग हो सकती है. समय के साथ स्विच के अंदर मौजूद मेटल कॉन्टैक्ट भी घिस सकते हैं, जिससे आर्क बढ़ सकता है. इसके अलावा ज्यादा बिजली का लोड, खराब वायरिंग और डिमर या स्मार्ट स्विच की गलत इंस्टॉलेशन भी समस्या पैदा कर सकती है. 

यह भी पढ़ें - एपल का Foldable Phone लेने के लिए कितनी डाउन पेमेंट जरूरी? जानें डिटेल्स 

चिंगारी दिखे तो क्या करें?

अगर स्विच से चिंगारी, धुआं या जलने की गंध आ रही है, तो सबसे पहले संबंधित सर्किट का ब्रेकर बंद करें और स्विच का इस्तेमाल न करें. बार-बार स्विच चलाकर जांच करने की कोशिश न करें. किसी स्विच को खोलने या तार छूने से पहले बिजली पूरी तरह बंद होना सुनिश्चित करना जरूरी है. 

इलेक्ट्रीशियन को कब बुलाएं?
 
अगर जले हुए तार दिखाई दें, ब्रेकर बार-बार ट्रिप हो, जलने की गंध आए या स्विच बदलने के बाद भी चिंगारी जारी रहे, तो लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रीशियन की मदद लेना बेहतर है. खासकर दिखाई देने वाली चिंगारी, तेज आवाज और गर्म स्विच को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. 

यह भी पढ़ें - Cloud के बिना चलेगा AI? Nvidia के नए सिस्टम ने चौंकाया

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 09:53 PM (IST)
Tags :
Technology TECH NEWS Switch Sparking
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
AI बना बड़ी मुसीबत! जानें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्यों दी चेतावनी?
AI बना बड़ी मुसीबत! जानें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्यों दी चेतावनी?
टेक्नोलॉजी
iPhone Duo के कवर की कीमत ने चौंकाया, इतने में आता है Android फोन
iPhone Duo के कवर की कीमत ने चौंकाया, इतने में आता है Android फोन
टेक्नोलॉजी
ये फोन यूज करते हैं तो सबसे सस्ता होगा रिचार्ज, देख लें पूरी लिस्ट
ये फोन यूज करते हैं तो सबसे सस्ता होगा रिचार्ज, देख लें पूरी लिस्ट
टेक्नोलॉजी
कैसे बनाएं अपने घर का डिजिपिन? ये टिप्स आएंगे आपके काम
कैसे बनाएं अपने घर का डिजिपिन? ये टिप्स आएंगे आपके काम
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat : दिल्ली में BRICS 'टीम'...ट्रंप का बिगड़ा सीन! | BRICS Summit 2026 | Breaking
UP Freebies Scheme | UP Election 2027: UP फ्री बीज पर विश्लेषको का सटीक विश्लेषण! | BJP | ABP News
BRICS Summit 2026 Update: Putin और PM Modi के संबोधन से लेकर, समिट की हर तस्वीर| PM Modi | Russia
BRICS Summit 2026: PM Modi और Putin की हो गई सबसे बड़ी डील ? | India Russia Relations
BRICS Summit 2026: PM Modi और Putin की बैठक खत्म क्या क्या फैसला हुआ ? | India Russia Relations
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन
हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन
बिहार
...तो नीतीश कुमार के नाम पर JDU? पार्टी ने साफ किया स्टैंड
...तो नीतीश कुमार के नाम पर JDU? पार्टी ने साफ किया स्टैंड
स्पोर्ट्स
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
बॉलीवुड
OTT से लेकर थियेटर तक, इस हफ्ते दमदार फिल्में हुईं रिलीज, ये 5 हैं मस्ट वॉच
OTT से लेकर थियेटर तक, इस हफ्ते दमदार फिल्में हुईं रिलीज, ये 5 हैं मस्ट वॉच
इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: पीएम मोदी और पेजेश्कियान के बीच द्विपक्षीय बैठक खत्म, अराघची भी मौजूद रहे
LIVE: पीएम मोदी और पेजेश्कियान के बीच द्विपक्षीय बैठक खत्म, अराघची भी मौजूद रहे
इंडिया
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
इंडिया
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
Home Tips
Monsoon Home Tips: बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget