ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीFlipkart Big Billion Days Sale 2026 की तारीख लीक, मिलेंगे ये बड़े ऑफर्स

Flipkart Big Billion Days Sale 2026 की तारीख लीक, मिलेंगे ये बड़े ऑफर्स

फेस्टिव सीजन से पहले Flipkart की बड़ी सेल को लेकर हलचल तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर सामने आई एक जानकारी में Big Billion Days Sale 2026 की तारीख का दावा किया गया है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 12 Sep 2026 06:48 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक छूट; हालांकि पुष्टि लंबित.

फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के बीच बड़ी सेल का इंतजार शुरू हो जाता है. खासकर स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज खरीदने वाले लोग Flipkart की Big Billion Days Sale का इंतजार करते हैं. अब इस साल की सेल को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई जानकारी सामने आई है. दावा किया जा रहा है कि Flipkart की साल की सबसे बड़ी फेस्टिव सेल अगले महीने शुरू हो सकती है. अगर यह जानकारी सही होती है, तो यूजर्स को स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिल सकता है. 

Flipkart Big Billion Days Sale 2026 की तारीख लीक?

सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, Flipkart Big Billion Days Sale 2026 की शुरुआत 9 अक्टूबर से हो सकती है.  एक X यूजर ने Flipkart मोबाइल ऐप का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इसमें Big Billion Days Sale 2026 का कथित टीजर दिखाई दे रहा है. इस स्क्रीनशॉट में बताया गया है कि सेल भारत में 9 अक्टूबर से शुरू हो सकती है. वहीं Flipkart Plus मेंबर्स को दूसरे यूजर्स से एक दिन पहले यानी 8 अक्टूबर से अर्ली एक्सेस मिलने की बात कही गई है. हालांकि इन तारीखों की अभी Flipkart की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.  इसलिए सेल की तारीख में बदलाव भी हो सकता है. 

Axis Bank और ICICI Bank पर 10 प्रतिशत डिस्काउंट

लीक हुए स्क्रीनशॉट में बैंक ऑफर की जानकारी भी दी गई है. इसके मुताबिक, योग्य Axis Bank और ICICI Bank कार्ड से पेमेंट करने पर यूजर्स को 10 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है. हालांकि, इस ऑफर के लिए जरूरी ट्रांजैक्शन अमाउंट, अधिकतम डिस्काउंट लिमिट और किन कार्ड्स पर यह ऑफर लागू होगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. 

यह भी पढ़ें - iPhone Duo महंगा क्यों? Software में छिपा है असली खेल

पिछले साल कब शुरू हुई थी सेल?

पिछले साल यानी 2025 में Flipkart Big Billion Days Sale की शुरुआत 23 सितंबर से हुई थी. उस दौरान Plus और Black मेंबर्स को आम यूजर्स से 24 घंटे पहले अर्ली एक्सेस दिया गया था. 2025 की सेल में Apple, Samsung और Motorola जैसे ब्रांड्स के स्मार्टफोन पर ऑफर्स दिए गए थे. इसके अलावा PC, लैपटॉप, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर भी डील्स उपलब्ध थीं. सेल में Steal Deals, लिमिटेड टाइम ऑफर्स और Festive Rush Hours जैसे ऑफर्स भी शामिल थे. 

Plus और Black मेंबर्स को मिले थे अतिरिक्त फायदे

पिछली सेल में Flipkart Plus और Black मेंबर्स को अर्ली एक्सेस के दौरान ज्यादा बैंक ऑफर्स और बेहतर SuperCoins रिवॉर्ड्स जैसे अतिरिक्त फायदे भी मिले थे. Flipkart इससे पहले भी अपनी बड़ी सेल में मेंबरशिप के आधार पर यूजर्स को इस तरह के फायदे देता रहा है. 

यह भी पढ़ें - नया iPhone लॉन्च होते ही सस्ता हुआ सैमसंग का यह फोन, 85% तक दाम घटे

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 12 Sep 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
FlipKart TECH NEWS HINDI Big Billion Days 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
स्विच दबाते ही दिखती है चिंगारी, कब सिर्फ ढीला कनेक्शन और कब खतरे का संकेत?
स्विच दबाते ही दिखती है चिंगारी, कब सिर्फ ढीला कनेक्शन और कब खतरे का संकेत?
टेक्नोलॉजी
AI बना बड़ी मुसीबत! जानें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्यों दी चेतावनी?
AI बना बड़ी मुसीबत! जानें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्यों दी चेतावनी?
टेक्नोलॉजी
iPhone Duo के कवर की कीमत ने चौंकाया, इतने में आता है Android फोन
iPhone Duo के कवर की कीमत ने चौंकाया, इतने में आता है Android फोन
टेक्नोलॉजी
ये फोन यूज करते हैं तो सबसे सस्ता होगा रिचार्ज, देख लें पूरी लिस्ट
ये फोन यूज करते हैं तो सबसे सस्ता होगा रिचार्ज, देख लें पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाने की होड़, ब्रिक्स सम्मलेन के दौरान अनोखा नजारा
पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाने की होड़, ब्रिक्स सम्मलेन के दौरान अनोखा नजारा
पंजाब
कांग्रेस में होगी कैप्टन की वापसी? रंघावा बोले, 'अगर आएंगे तो...'
कांग्रेस में होगी कैप्टन की वापसी? रंघावा बोले, 'अगर आएंगे तो...'
स्पोर्ट्स
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
बॉलीवुड
6 साल बड़ी मुस्लिम एक्ट्रेस से शादी, फिर 21 साल छोटी कंगना संग अफेयर, ऐसी रही आदित्य पंचोली की लाइफ
मुस्लिम एक्ट्रेस से शादी, फिर कंगना संग अफेयर, ऐसी रही आदित्य पंचोली की लाइफ
इंडिया
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
विश्व
हूतियों से घबराया सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस सलमान ने मांगी ट्रंप से मदद
हूतियों से घबराया सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस सलमान ने मांगी ट्रंप से मदद
बिहार
बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 15 जिलों के लाखों लोग प्रभावित
बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 15 जिलों के लाखों लोग प्रभावित
Home Tips
Monsoon Home Tips: बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget