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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजामिया के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का हंगामा, खराब खाने को लेकर प्रदर्शन

जामिया के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का हंगामा, खराब खाने को लेकर प्रदर्शन

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के J&K गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने खराब खाने और मांगें पूरी न होने के आरोप में प्रदर्शन किया. AISA सचिव सौरभ ने प्रशासन पर सवाल उठाए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 12 Sep 2026 07:31 AM (IST)
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जामिया मिल्लिया इस्लामिया के J&K गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने हॉस्टल की मेस में खराब खाना मिलने और प्रशासनिक स्तर पर कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन किया. छात्राओं ने विश्वविद्यालय के सेंटेनरी गेट पर धरना दिया. प्रदर्शनकारी छात्राओं का आरोप है कि मेस की व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायत किए जाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया. उनका कहना है कि पहले जिन मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सहमति जताई थी, उन्हें भी लागू नहीं किया गया.

छात्राएं मौजूदा वेंडर का ठेका रद्द करने, मेस में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति करने, प्रोवोस्ट और वार्डन के इस्तीफे की मांग कर रही हैं. इसके अलावा प्रदर्शन में शामिल छात्राओं के खिलाफ किसी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई या उत्पीड़न नहीं किए जाने का आश्वासन भी मांग रही हैं.

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2023 में भी हुआ था प्रदर्शन

छात्राओं के प्रदर्शन को लेकर AISA के सचिव सौरभ ने कहा, "सेंटेनरी गेट पर J&K गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं कल भी धरने पर बैठी थीं. उनका कहना था कि हॉस्टल में खाना बेहद खराब मिल रहा है. इसे लेकर उन्होंने लगातार शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें डिप्टी प्रॉक्टर निखत और वार्डन की ओर से लगातार धमकाया गया. जब छात्राओं के माता-पिता ने डिप्टी प्रॉक्टर निखत को फोन किया तो उन्हें भी धमकाया गया."

उन्होंने बताया, "इसके बाद कल सुबह छात्राएं यहां धरने पर बैठीं. यह धरना करीब 4-5 घंटे चला. दोपहर करीब 3 बजे छात्राएं 4 मांगों को लेकर सामने आईं. उनकी पहली मांग थी कि जिस ठेकेदार के खिलाफ पिछले चार साल से लगातार शिकायतें मिल रही हैं, उसे हटाया जाए. साल 2023 में भी जेएंडके गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने सेंटेनरी गेट पर इसी मुद्दे को लेकर धरना दिया था, लेकिन इसके बावजूद उस ठेकेदार को हटाया नहीं गया."

उन्होंने कहा, "दूसरी मांग थी कि मेस में काम करने वाले सभी पुरुष कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह महिला कर्मचारियों को रखा जाए. तीसरी मांग थी कि डिप्टी प्रॉक्टर निखत से इस्तीफा लिया जाए. चौथी मांग थी कि प्रदर्शन कर रही छात्राओं के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए."

4 मांगों पर बनी थी सहमति

4 मांगों पर बनी सहमति को लेकर उन्होंने कहा,  "इन सभी मांगों को लेकर कल दोपहर करीब 3 बजे DSW की टीम, प्रोवोस्ट और डिप्टी प्रॉक्टर समेत विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने छात्राओं के साथ समझौता किया और चारों मांगों पर सहमति जताते हुए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए. उन्होंने कहा कि ठेकेदार को बदल दिया जाएगा."

खाना नहीं मिलने का आरोप

छात्राओं ने बताया कि उन्हें सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना नहीं दिया गया. शाम करीब 5 बजे प्रोवोस्ट ने सभी छात्रों को बुलाया और कहा कि जिन्हें खाना चाहिए, वे केबिन में आकर खाना ले सकते हैं. छात्राओं का आरोप है कि इस दौरान उन्हें फिर से धमकाया गया.

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उन्होंने बताया, "ठेकेदार का नाम बदलकर उसी व्यक्ति को दोबारा काम दे दिया गया. इसके अलावा तीन पुरुष कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह फिर से तीन पुरुष कर्मचारियों को ही रखा गया. इस तरह जेएंडके गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं के साथ दोबारा धोखा किया गया और उन्हें फिर से धमकाया गया. इसी के विरोध में आज छात्राएं अपनी चारों मांगों को लेकर सेंटेनरी गेट पर प्रदर्शन कर रही हैं."

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 12 Sep 2026 07:31 AM (IST)
Tags :
Jamia Millia Islamia DELHI NEWS
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