किसानों को फ्री में तोरिया के बीज दे रही यूपी सरकार, ऐसे करें बुकिंग

किसानों की मदद के लिए सरकार समय-समय पर कई योजनाएं चलाती है. इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को तोरिया की खेती के लिए मुफ्त बीज दे रही है. इसका फायदा लेने के लिए किसानों को पहले बीज की बुकिंग करनी होगी. बुकिंग के बाद तय जगह से किसानों को बीज दिया जाता है. अगर आप भी तोरिया की खेती करना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं. आइए जानते हैं कि मुफ्त बीज के लिए बुकिंग कैसे करनी है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

तोरिया के बीज क्यों दे रही सरकार?

तोरिया एक तिलहन वाली फसल है. इसकी खेती उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में की जाती है. इसे कम समय में तैयार होने वाली फसल माना जाता है. सरकार किसानों को मुफ्त बीज देकर इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है. इससे किसानों को बीज खरीदने पर होने वाला खर्च बचता है. साथ ही अच्छी क्वालिटी का बीज मिलने से फसल अच्छी होने की उम्मीद रहती है. तोरिया के बीज से तेल भी निकाला जाता है, इसलिए इसकी मांग रहती है. किसान अपने खेत और मौसम के हिसाब से इसकी खेती कर सकते हैं.

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कैसे करें मुफ्त बीज की बुकिंग?

मुफ्त तोरिया बीज पाने के लिए किसानों को पहले आवेदन या बुकिंग करनी होती है. इसके लिए किसान कृषि विभाग की वेबसाइट या अपने जिले में बताए गए बुकिंग केंद्र की मदद ले सकते हैं. किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय या कृषि बीज भंडार पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं. आवेदन के समय आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और खेती से जुड़े कुछ कागज मांगे जा सकते हैं. बुकिंग होने के बाद किसान को बीज लेने के लिए केंद्र की जानकारी दी जाती है. अपने जिले में बुकिंग शुरू हुई है या नहीं, इसकी जानकारी कृषि विभाग से जरूर लें.

बुकिंग करते समय इन बातों का रखें ध्यान

बीज की बुकिंग करने से पहले किसान योजना की शर्तों को अच्छी तरह समझ लें. हर जिले में बीज की उपलब्धता अलग हो सकती है. इसलिए बुकिंग की तारीख और बीज मिलने की जगह की जानकारी पहले ले लें. ऑनलाइन आवेदन करते समय अपना मोबाइल नंबर और दूसरी जानकारी सही भरें. किसी अनजान व्यक्ति को पैसे देकर बुकिंग न कराएं. अगर ऑनलाइन बुकिंग करने में परेशानी आती है, तो नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर मदद ली जा सकती है. बीज मिलने के बाद पैकेट पर दी गई जानकारी पढ़ें और सही समय पर इसकी बुवाई करें.

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