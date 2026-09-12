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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरणजी ट्रॉफी के लिए कप्तान नियुक्त हुए मोहम्मद सिराज, HCA का एलान

रणजी ट्रॉफी के लिए कप्तान नियुक्त हुए मोहम्मद सिराज, HCA का एलान

हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की सिलेक्शन कमिटी ने शुक्रवार को रणजी ट्रॉफी 2026-27 के लिए कप्तान और उपकप्तान के नाम पर मुहर लगाई. मोहम्मद सिराज को कप्तान नियुक्त किया गया है.

Written By : शिवम |  Updated at : 12 Sep 2026 08:00 AM (IST)
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भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज रणजी ट्रॉफी 2026-27 में हैदराबाद टीम की कप्तानी करेंगे. हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने शुक्रवार को इसका आधिकारिक एलान किया. बता दें कि रणजी ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज मुकाबले 11 अक्टूबर से शुरू होंगे, हैदराबाद का पहला मैच त्रिपुरा के साथ है.

हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की सीनियर सिलेक्शन कमिटी ने शुक्रवार को रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजन के लिए कप्तान और उप-कप्तान के चयन के लिए बैठक की, जिसमें मोहम्मद सिराज को कप्तान और चामा मिलिंद को उपकप्तान बनाने पर फैसला हुआ.

बता दें कि सिराज ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू हैदराबाद के लिए 2015-16 रणजी ट्रॉफी सीजन में किया था. अगले सीजन (2016-17) में शानदार गेंदबाजी कर वह छा गए थे, जिससे उन्हें पहचान मिली. उस सीजन उन्होंने 41 विकेट लिए थे, वह हैदराबाद टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर थे. 32 वर्षीय सिराज भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हैं.

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सिराज भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, ऐसे में उनकी गैर-मौजूदगी में मिलिंद कमान संभालेंगे जो उपकप्तान नियुक्त हुए हैं. हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने स्टेटमेंट में कहा, "मोहम्मद सिराज की गैर-मौजूदगी में, चामा मिलिंद कप्तान की भूमिका निभाएंगे और संबंधित मैच/मैचों में हैदराबाद टीम की कप्तानी करेंगे. सीनियर सिलेक्शन कमिटी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया."

मोहम्मद सिराज ने हाल ही में साउथ जोन के लिए दलीप ट्रॉफी का फाइनल भी खेला था, जिसमें उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था. उन्होंने दोनों पारियों में कुल 41 ओवर डाले लेकिन सिर्फ 1 विकेट ले पाए. उनकी टीम फाइनल हार गई. उन्होंने फाइनल के बाद कहा था कि श्रीलंका दौरे से पहले मिले लंबे ब्रेक ने उनके रन-अप की लय बिगाड़ दी. उन्होंने कहा कि मेरा शरीर लंबे ब्रेक को अच्छी तरह संभाल नहीं पाता.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 12 Sep 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Hyderabad Mohammed Siraj RANJI TROPHY
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