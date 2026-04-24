हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप

MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप

IPL 2026 Points Table after MI vs CSK: चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर अंक तालिका में लंबी छलांग लगाई है. जानिए अभी ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसके पास है.

By : शिवम | Updated at : 24 Apr 2026 08:44 AM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 का 33वां मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जिसमें CSK ने MI को 103 रनों के बड़े अंतर से हराया. इतिहास में पहली बार है जब मुंबई 100 रनों के अधिक के अंतर से हारी, ये चेन्नई की भी सबसे बड़ी जीत है. इस जीत के साथ ऋतुराज गायकवाड़ एंड टीम ने अंक तालिका में लंबी छलांग लगाई है जबकि मुंबई की प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों को झटका लगा है.

मुकाबले की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. संजू सैमसन के शतक की मदद से चेन्नई सुपर किंग्स ने 207 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. स्पिन के आगे धराशाई हुई मुंबई इंडियंस 104 रनों पर ढेर हो गई, अकील होसेन ने 4 और नूर अहमद ने 2 विकेट लिए. वानखेड़े में पहली बार किसी एक मैच में स्पिनर ने 9 विकेट लिए हैं.

अंक तालिका में कहां पहुंची CSK

चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रनों के बड़े अंतर से हराकर अंक तालिका में लंबी छलांग लगाई, CSK आठवें से पांचवें स्थान पर पहुंच गई है. चेन्नई ने अब 7 में से 3 मैच जीते हैं, 4 हारे हैं. चेन्नई का नेट रन रेट (+0.118) भी माइनस से प्लस में हो गया है.

यह भी पढ़ें- MI के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने संजू सैमसन, वानखेड़े में सेंचुरी ठोक रचा इतिहास

मुंबई इंडियंस की स्थिति

मुंबई इंडियंस मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर 7वें स्थान पर थी, अब टीम लुढ़ककर आठवें नंबर पर पहुंच गई है. मुंबई ने 7 में से 2 मैच जीते हैं और 5 हारे हैं. टीम के 4 अंक और नेट रन रेट प्लस से माइनस (-0.736) में हो गया है, जो प्लेऑफ की राह में बहुत बड़ा झटका है.

यह भी पढ़ें- Watch: इकाना में फैंस के बीच भयंकर लड़ाई, चले लात-घूंसे; एक ने उठाकर पटका

अन्य टीमों की स्थिति

पंजाब किंग्स 11 अंकों के साथ पहले स्थान पर है. राजस्थान रॉयल्स दूसरे स्थान पर है, उनके 10 अंक हैं. RCB और SRH क्रमश तीसरे और चौथे नंबर पर है, दोनों के 8-8 अंक हैं लेकिन बेंगलुरु (+1.171) का नेट रन रेट हैदराबाद (+0.820) से बेहतर है.

चेन्नई सुपर किंग्स (+0.118) पांचवें, दिल्ली कैपिटल्स (-0.131) छठे और गुजरात टाइटंस (-0.821) सातवें स्थान पर है, तीनों के 6-6 अंक हैं. मुंबई आठवें और लखनऊ सुपर जायंट्स नौवें स्थान पर है, लखनऊ के भी मुंबई की तरह 4 अंक हैं लेकिन उनका नेट रन रेट (-1.277) मुंबई के नेट रन रेट (-0.736) से कम है. कोलकाता नाइट राइडर्स 10वें नंबर पर है, जिसने 7 में से सिर्फ 1 मैच जीता है.

IPL 2026 में अभी ऑरेंज कैप किसके पास है?

सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास ऑरेंज कैप है. उन्होंने 7 मैचों में 323 रन बनाए हैं.

IPL 2026 में अभी पर्पल कैप किसके पास है?

चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज के पास पर्पल कैप है, उन्होंने 7 मैचों में 14 विकेट लिए हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 24 Apr 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
CHENNAI SUPER KINGS MUMBAI INDIANS MI Vs CSK IPL 2026 Points Table IPL 2026 Orange Cap IPL 2026 Purple Cap
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
आईपीएल 2026
MI vs CSK: मुंबई इंडियंस की हार के 3 बड़े कारण, जानें चेन्नई सुपर किंग्स ने कैसे घर में घुसकर रौंदा
मुंबई इंडियंस की हार के 3 बड़े कारण, जानें चेन्नई सुपर किंग्स ने कैसे घर में घुसकर रौंदा
आईपीएल 2026
MI के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने संजू सैमसन, वानखेड़े में सेंचुरी ठोक रचा इतिहास
MI के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने संजू सैमसन, वानखेड़े में सेंचुरी ठोक रचा इतिहास
आईपीएल 2026
MI vs CSK Highlights: मुंबई की IPL में सबसे बड़ी हार, चेन्नई ने वानखेड़े किया फतह, 103 रनों की जीत दर्ज कर रचा इतिहास
मुंबई की IPL में सबसे बड़ी हार, चेन्नई ने वानखेड़े किया फतह, 103 रनों की जीत दर्ज कर रचा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत से 63 रुपये से ज्यादा का सामान ले जाने पर सीमा शुल्क क्यों वसूल रहा नेपाल? MEA ने दिया ये जवाब 
भारत से 63 रुपये से ज्यादा का सामान ले जाने पर सीमा शुल्क क्यों वसूल रहा नेपाल? MEA ने दिया ये जवाब 
महाराष्ट्र
'अगर मराठी भाषियों को परेशानी हुई तो...', आंदोलन कर रहे टैक्सीवालों को राज ठाकरे के बेटे की चेतावनी 
'अगर मराठी भाषियों को परेशानी हुई तो...', आंदोलन कर रहे टैक्सीवालों को राज ठाकरे के बेटे की चेतावनी 
विश्व
'पैर और हाथ का ऑपरेशन, बोलने में दिक्कत, प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत', किस हाल में हैं मुज्तबा खामेनेई
'पैर और हाथ का ऑपरेशन, बोलने में दिक्कत, प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत', किस हाल में हैं मुज्तबा खामेनेई
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 36: ‘धुरंधर 2’ ने 'भूत बंगला' के आगे 36वें दिन भी मचाया धमाल, 5वें वीक में 5 फिल्मों को दी मात, बना डाला ये बड़ा रिकॉर्ड
‘धुरंधर 2’ ने 'भूत बंगला' के आगे 36वें दिन भी मचाया धमाल, 5वें वीक में 5 फिल्मों को दी मात
क्रिकेट
MI के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने संजू सैमसन, वानखेड़े में सेंचुरी ठोक रचा इतिहास
MI के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने संजू सैमसन, वानखेड़े में सेंचुरी ठोक रचा इतिहास
जनरल नॉलेज
India Oil: मिडिल ईस्ट का तेल बिकना बंद हुआ तो भारत के लिए क्या-क्या होंगे ऑप्शंस? देखें पूरी लिस्ट
मिडिल ईस्ट का तेल बिकना बंद हुआ तो भारत के लिए क्या-क्या होंगे ऑप्शंस? देखें पूरी लिस्ट
टेक्नोलॉजी
भारत में भी लॉन्च होगा Elon Musk का 'फेवरेट' ऑप्टिमस रोबोट, जानें कब तक मार सकता है एंट्री?
भारत में भी लॉन्च होगा Elon Musk का 'फेवरेट' ऑप्टिमस रोबोट, जानें कब तक मार सकता है एंट्री?
नौकरी
Bank Jobs: पंजाब एंड सिंध बैंक में सिक्योरिटी मैनेजर की भर्ती, मिलेगी तगड़ी सैलरी; जल्दी करें आवेदन
पंजाब एंड सिंध बैंक में सिक्योरिटी मैनेजर की भर्ती, मिलेगी तगड़ी सैलरी; जल्दी करें आवेदन
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget