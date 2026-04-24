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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरIrrigation Tips: कम पानी में ऐसे करें खेतों की सिंचाई, किसानों के लिए काम के हैं टिप्स

Irrigation Tips: कम पानी में ऐसे करें खेतों की सिंचाई, किसानों के लिए काम के हैं टिप्स

Irrigation Tips: लगातार ग्राउंड वाटर गिरने और कम बारिश होने से किसानों के आगे काफी बड़ी समस्या आ गई है, ऐसे में खेत की सिंचाई कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं कुछ बेहतरीन उपाय

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 24 Apr 2026 10:01 AM (IST)
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Irrigation Tips: किसानों के लिए आज के समय सबसे बड़ी समस्या है खेती के लिए पानी की कमी. कई क्षेत्रों में कम बारिश और ग्राउंड वाटर लेवल में लगातार गिरावट के कारण आज के समय किसानों को सिंचाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में पानी की कमी के कारण फसल की अच्छी पैदावार बनाये रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है. इसलिए अब जरूरत इस बात की है कि किसान कैसे कम पानी होते हुए भी सही तरीके अपनाकर खेती कर सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं.

सही फसल का चुनाव

कम पानी वाले क्षेत्रों में किसानों को ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे बाजरा, ज्वार और दालें. इसके साथ ही खेतों में छोटी-छोटी क्यारियां बनाएं जिससे जमीन ज्यादा देर तक पानी को सोखती नहीं रहती. सही फसल चुनने से और जल प्रबंधन से किसान कम पानी में भी बेहतर फसल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं.

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सिंचाई तकनीक का उपयोग

कम पानी में सिंचाई करने के लिए आधुनिक तरीकों को सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, इनमें पानी का बिना मतलब के बर्बाद नहीं होता और पौधों को जरूरत अनुसार पानी मिल जाता है, सिंचाई तकनीक के आधुनिक तरीके...

  • ड्रिप सिंचाई (Drip Irrigation): इसमें पाइप के जरिए सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद-बूंद पानी पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की बचत होती है और पौधों की जड़ों को जरूरत अनुसार पानी भी मिल जाता है.
  • स्प्रिंकलर सिस्टम (Sprinkler System): पारंपरिक तरीके से अलग, स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी का बारिश की बूंदों की तरह छिड़काव किया जाता है, जिसमें काफी कम पानी का इस्तेमाल होता है. इससे मिट्टी पूरी तरह गीली हो जाती है.
  • मल्चिंग (Mulching): मिट्टी की सतह को फसल के अवशेषों या प्लास्टिक फिल्म से ढंकने से मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे जल्दी-जल्दी पानी देने की जरूरत नहीं होती.
  • वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting): खेत में छोटे तालाब बनाकर बारिश का पानी जमा किया जा सकता है और उसे भविष्य में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

सिंचाई का सही समय

सिंचाई करने का समय भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सही समय पर सिंचाई करने से पानी की काफी बचत होती है. सुबह जल्दी या शाम के समय सिंचाई करने से तापमान कम होता है, जिससे पानी का वाष्पीकरण (evaporation) कम होता है और खेत में नमी लंबे समय तक बनी रहती है. इससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त पानी मिल पाता है और फसल स्वस्थ रहती है. इसके अलावा मल्चिंग से मिट्टी को लंबे समय तक नम रखा जा सकता है. यह तरीका न केवल पानी की बचत करता है बल्कि फसल की गुणवत्ता और उत्पादन को भी बढ़ाने में मदद करता है.

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Published at : 24 Apr 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Irrigation Tips For Farmers Farming With Less Water Water Scarcity Agriculture Sustainable Agriculture Tips Farm Water Management
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