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WhatsApp के ये सीक्रेट प्राइवेसी फीचर्स कर देंगे आपको हैरान! 90% लोग आज भी हैं अनजान
Whatsapp Tips: अगर आप नहीं चाहते कि हर कोई देखे कि आप कब ऑनलाइन थे तो WhatsApp आपको Last Seen और Online Status छिपाने का विकल्प देता है.
आज के समय में WhatsApp सिर्फ चैटिंग का साधन नहीं बल्कि हमारी निजी बातचीत, फोटो और जरूरी जानकारी का बड़ा हिस्सा बन चुका है. ऐसे में प्राइवेसी को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी हो जाता है. दिलचस्प बात यह है कि WhatsApp में कई ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जिनके बारे में ज्यादातर यूजर्स को जानकारी ही नहीं है.
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Published at : 22 Apr 2026 04:32 PM (IST)
Tags :WhatsApp TECH NEWS HINDI
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