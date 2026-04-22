WhatsApp के ये सीक्रेट प्राइवेसी फीचर्स कर देंगे आपको हैरान! 90% लोग आज भी हैं अनजान

अगर आप नहीं चाहते कि हर कोई देखे कि आप कब ऑनलाइन थे तो WhatsApp आपको Last Seen और Online Status छिपाने का विकल्प देता है. आप इसे सिर्फ कॉन्टैक्ट्स या कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित कर सकते हैं.