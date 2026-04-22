हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp के ये सीक्रेट प्राइवेसी फीचर्स कर देंगे आपको हैरान! 90% लोग आज भी हैं अनजान

WhatsApp के ये सीक्रेट प्राइवेसी फीचर्स कर देंगे आपको हैरान! 90% लोग आज भी हैं अनजान

Whatsapp Tips: अगर आप नहीं चाहते कि हर कोई देखे कि आप कब ऑनलाइन थे तो WhatsApp आपको Last Seen और Online Status छिपाने का विकल्प देता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 22 Apr 2026 04:33 PM (IST)
Whatsapp Tips: अगर आप नहीं चाहते कि हर कोई देखे कि आप कब ऑनलाइन थे तो WhatsApp आपको Last Seen और Online Status छिपाने का विकल्प देता है.

आज के समय में WhatsApp सिर्फ चैटिंग का साधन नहीं बल्कि हमारी निजी बातचीत, फोटो और जरूरी जानकारी का बड़ा हिस्सा बन चुका है. ऐसे में प्राइवेसी को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी हो जाता है. दिलचस्प बात यह है कि WhatsApp में कई ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जिनके बारे में ज्यादातर यूजर्स को जानकारी ही नहीं है.

1/6
अगर आप नहीं चाहते कि हर कोई देखे कि आप कब ऑनलाइन थे तो WhatsApp आपको Last Seen और Online Status छिपाने का विकल्प देता है. आप इसे सिर्फ कॉन्टैक्ट्स या कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित कर सकते हैं.
अगर आप नहीं चाहते कि हर कोई देखे कि आप कब ऑनलाइन थे तो WhatsApp आपको Last Seen और Online Status छिपाने का विकल्प देता है. आप इसे सिर्फ कॉन्टैक्ट्स या कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित कर सकते हैं.
2/6
आप अपनी प्रोफाइल फोटो और About सेक्शन की विजिबिलिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं. इसे Everyone से हटाकर My Contacts या Nobody पर सेट करने से अनजान लोगों से आपकी जानकारी सुरक्षित रहती है.
आप अपनी प्रोफाइल फोटो और About सेक्शन की विजिबिलिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं. इसे Everyone से हटाकर My Contacts या Nobody पर सेट करने से अनजान लोगों से आपकी जानकारी सुरक्षित रहती है.
Published at : 22 Apr 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Tech Tips: पंखा कर रहा है आवाज तो इग्नोर न करें, बड़ा खर्चा करवा सकती हैं ये छोटी-मोटी गड़बड़
Tech Tips: पंखा कर रहा है आवाज तो इग्नोर न करें, बड़ा खर्चा करवा सकती हैं ये छोटी-मोटी गड़बड़
टेक्नोलॉजी
सिर्फ AC नहीं, ये गैजेट्स भी गर्मी में बन सकते हैं टाइम बम! छोटी सी लापरवाही बन सकती है बड़ा खतरा
सिर्फ AC नहीं, ये गैजेट्स भी गर्मी में बन सकते हैं टाइम बम! छोटी सी लापरवाही बन सकती है बड़ा खतरा
टेक्नोलॉजी
iPhone में मिलेगा 200MP का कैमरा, लेकिन थोड़ा लंबा हो सकता है इंतजार
iPhone में मिलेगा 200MP का कैमरा, लेकिन थोड़ा लंबा हो सकता है इंतजार
टेक्नोलॉजी
Google Pixel 10 की कीमत एकदम धड़ाम, यहां मिल रहा है सबसे सस्ता, जल्दी उठाएं डील का फायदा
Google Pixel 10 की कीमत एकदम धड़ाम, यहां मिल रहा है सबसे सस्ता, जल्दी उठाएं डील का फायदा
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: अहान-अनीत की धमाकेदार वापसी, सतरंगा' से मचाएंगे बवाल! | Bollywood Masala
Iran US War ceasefire: ईरान का Trump को करारा जवाब! Ceasefire को बताया 'धोखा'! | IRGC | Ghalibaf
IRGC Firing On Ship in Hormuz:Trump के Ceasefire बढ़ाते ही भड़का ईरान ,IRGC की ताबड़तोड़ फायरिंग!
US-Iran War: Trump की नाकाबंदी से भड़का ईरान | Strait of Hormuz Crisis | Ceasefire | Middle East
Islamabad Peace Talks : इंटरनेशनल मंच पर Pakistan शर्मिंदा Iran ने पलटी मार दी! | Ceasefire | USA

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

भावेष पाण्डेय
भावेष पाण्डेय
महिलाओं की ‘सोच’: राजनीतिक वर्गीकरण का नया तरीका
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाली या बाहरी, चुनाव जीती तो बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री, भरे मंच से अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान
बंगाली या बाहरी, चुनाव जीती तो बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री, भरे मंच से अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान
विश्व
नेपाल की बालेन शाह सरकार के गृहमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, 26 दिन में ही दिया इस्तीफा
नेपाल की बालेन शाह सरकार के गृहमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, 26 दिन में ही दिया इस्तीफा
दिल्ली NCR
पश्चिम बंगाल चुनाव: अरविंद केजरीवाल ने CM ममता बनर्जी से की बात, 'वो एक बेहद मुश्किल...'
पश्चिम बंगाल चुनाव: अरविंद केजरीवाल ने CM ममता बनर्जी से की बात, 'वो एक बेहद मुश्किल...'
बॉलीवुड
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
हेल्थ
Explained: क्या दिन से ज्यादा खतरनाक है रात की लू? अगर लग गई तो नतीजे गंभीर, मध्यप्रदेश में पहली बार अलर्ट
क्या दिन से ज्यादा खतरनाक है रात की लू? अगर लग गई तो नतीजे गंभीर, MP में पहली बार अलर्ट
इंडिया
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत, आसमान में गरजे तेजस-सुखोई और जगुआर, देखें Video 
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत, आसमान में गरजे तेजस-सुखोई और जगुआर, देखें Video 
टेक्नोलॉजी
स्मार्ट मीटर गड़बड़ है या नहीं, कैसे लगाएं पता? ये 5 टिप्स आसान करेंगे हर दिक्कत
स्मार्ट मीटर गड़बड़ है या नहीं, कैसे लगाएं पता? ये 5 टिप्स आसान करेंगे हर दिक्कत
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget