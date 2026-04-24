'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए धुरंधर के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया ये ऑफर

राकेश बेदी को धुरंधर और धुरंधर 2: द रिवेंज में उनके अभिनय के लिए जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिल रही है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उन्होंने जमील जमाली का किरदार बखूबी निभाया और सभी को इम्प्रेस किया. फिल्म की सक्सेस और बेदी को मिल रहे प्यार को देखते हुए, रणवीर सिंह स्टारर फिल्म के मेकर्स ने कथित तौर पर उन्हें बोनस देने का फैसला किया है.

राकेश बेदी की एक्टिंग से खुश हुए धुरंधर के मेकर्स

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, धुरंधर के मेकर्स राकेश बेदी की एक्टिंग से बेहद इम्प्रेस हुए हैं और रिस्पेक्ट के तौर पर उन्हें एक्स्ट्रा मेहनताना देने का फैसला लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने बताया, “जमील जमाली के रूप में राकेश बेदी ने दर्शकों को प्रभावित किया, उनका मनोरंजन किया और उनका दिल जीत लिया. उनके डायलॉग मीम की दुनिया में अमर हो गए हैं, वहीं सीक्वल में उनके किरदार से जुड़े ट्विस्ट ने उनके प्रभाव को और भी बढ़ा दिया है.” रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने आगे कहा, “निर्माता उनके द्वारा इस किरदार को इतना यादगार बनाने में की गई मेहनत से बहुत प्रभावित हुए. आभार जताने के लिए, उन्होंने उन्हें एक्स्ट्रा मेहनताना देने का फैसला किया है.”

खबरों के मुताबिक, राकेश बेदी को शुरुआत में धुरंधर की दोनों फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए 50 लाख रुपये की पेशकश की गई थी. हालांकि, आदित्य धर और निर्माताओं ने हाल ही में उन्हें बोनस के तौर पर 1 करोड़ रुपये का चेक दिया.

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धुरंधर ने काम करने को लेकर क्या बोले राकेश बेदी?

हाल ही में, राकेश बेदी ने धुरंधर में काम करने के बारे में बात करते हुए कहा, “धुरंधर 2 का हिस्सा बनकर मुझे गर्व है. मैं यह कहना चाहूंगा कि धुरंधर ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर हर तरह के रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि उन्हें ध्वस्त कर दिया है. इसने भारत और दुनिया भर के लोगों के दिलों में गहरी जगह बनाई है. यह न केवल एक कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म रही है, बल्कि फिल्म देखने वाले भारतीय जनता पर भी इसका गहर असर पड़ा है. ”

राकेश बेदी का करियर

राकेश बेदी पिछले चार दशकों से ज्यादा समय से फिल्म जगत का हिस्सा हैं. अभिनेता ने न केवल फिल्मों में बल्कि टेलीविजन शो और थिएटर में भी काम किया है. उन्होंने कॉमेडी जॉनर में खूब काम किया और एक कैरेक्टर अभिनेता के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई. 1980 और 1990 के दशक में वे हिंदी सिनेमा का जाना-पहचाना चेहरा बन गए, जब उन्होंने अक्सर 'एक दूजे के लिए' और 'सोहनी माहीवाल' जैसी फिल्मों में अनोखे और आम लोगों से जुड़े किरदार निभाए. बेदी को सबसे ज्यादा मशहूर सिटकॉम 'ये जो है जिंदगी' में रणजीत के किरदार के लिए याद किया जाता है. यह शो बहुत सफल रहा और उन्हें घर-घर में पहचान दिलाने में मदद मिली.

पिछले कुछ सालों में, राकेश ने चश्मे बद्दूर और हीरो नंबर 1 जैसी कई पॉपुलर फिल्मों में काम किया, जिनमें सपोर्टिंग रोल्स निभाए. उन्होंने यस बॉस, श्रीमान श्रीमती और जाने भी दो पारो जैसे शो में भी काम किया. ये सभी शो दर्शकों के बीच बेहद पॉपुलर रहे. वे तारक मेहता का उल्टा चश्मा और भाभी जी घर पर है जैसे फेमस शो का भी हिस्सा रहे हैं.