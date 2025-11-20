Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल अगले साल सितंबर में iPhone 18 Pro Max को लॉन्च करेगी. इस आईफोन की लॉन्चिंग में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन इससे जुड़ी लीक्स लगातार सामने आ रही हैं. लीक्स से अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक, ऐप्पल इस आईफोन में काफी अपग्रेड देने वाली है, जो कैमरा से लेकर परफॉर्मेंस तक को बेहतर बना देगी. आज हम आपको iPhone 18 Pro Max में मिलने वाली 5 संभावित अपग्रेड के बारे में बताने जा रहे हैं.

डिजाइन

18 Pro Max का ओवरऑल डिजाइन और डिस्प्ले मे बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके रियर में मिलने वाली टू-टोन फिनिश को इस बार बदला जा सकता है. कयास है कि ऐप्पल इस फ्लैगशिप डिवाइस के रियर को एक ही शेड दे सकती है.

बैटरी

18 Pro Max में इस बार ऐप्पल और बड़ी बैटरी दे सकती है. नए फीचर्स को सपोर्ट करने और यूजर को बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा दिलाने के लिए इसकी बैटरी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है. इसके लिए यह मॉडल 17 प्रो मैक्स की तुलना में मोटा और भारी भी होगा.

परफॉर्मेंस

अगले साल आने लॉन्च होने वाले इस मॉडल की परफॉर्मेंस में भी बड़ा जंप आएगा. ऐप्पल इसमें TSMC की 2nm प्रोसेस पर बनी A20 Pro चिप दे सकती है, जो तेज परफॉर्मेंस और बेहतर पावर एफिशिएंसी देगी. साथ ही इसमें 5G स्पीड के लिए ऐप्पल का इन-हाउस C2 मॉडम दिया जा सकता है.

डायनामिक आईलैंड

ऐप्पल धीरे-धीरे डायनामिक आईलैंड को खत्म करने की तरफ बढ़ रही है. आईफोन 18 प्रो मैक्स में डायनामिक आईलैंड मिलेगा, लेकिन इसका साइज छोटा हो जाएगा. इसके लिए ऐप्पल अलग-अलग फ्रंट कैमरा डिजाइन टेस्ट कर रही है.

कैमरा

18 प्रो मैक्स के कैमरा सेटअप को पूरी तरह बदला नहीं जाएगा, लेकिन इसके प्राइमरी कैमरा को अपग्रेड किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि 18 प्रो मैक्स में DSLR कैमरे की तरह वेरिएबल अपर्चर मिलेगा, जो यूजर को फोकस और लाइट पर ज्यादा कंट्रोल देगा.

ये भी पढ़ें-

अब SMS में आने वाले लिंक और नंबर होंगे पहले से तय, TRAI ने नए नियम लागू किए, फ्रॉड पर लगेगी लगाम