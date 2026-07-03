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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनॉर्मल बेल या वीडियो डोर बेल.. 1 घंटे में कौन खाती है ज्यादा बिजली, जानें 30 दिन का हिसाब?

नॉर्मल बेल या वीडियो डोर बेल.. 1 घंटे में कौन खाती है ज्यादा बिजली, जानें 30 दिन का हिसाब?

पहले जहां ज्यादातर घरों में सिर्फ नॉर्मल इलेक्ट्रिक डोर बेल लगी होती थी, वहीं अब कैमरा मोशन डिटेक्शन और मोबाइल अलर्ट जैसी सुविधाओं वाली वीडियो डोर बेल भी लोगों की पसंद बन रही है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 03 Jul 2026 10:37 AM (IST)
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आजकल घरों की सुरक्षा के लिए स्मार्ट वीडियो डोर बेल का इस्तेमाल बढ़ रहा है. पहले जहां ज्यादातर घरों में सिर्फ नॉर्मल इलेक्ट्रिक डोर बेल लगी होती थी, वहीं अब कैमरा मोशन डिटेक्शन और मोबाइल अलर्ट जैसी सुविधाओं वाली वीडियो डोर बेल भी लोगों की पसंद बन रही है. वहीं जिस तरह से अब स्मार्ट वीडियो डोर बेल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे ही लोग दोनों डोर बेल में अंतर भी करते हैं. इन अंतर में बिजली का खर्च भी शामिल होता है. कई बार यह सवाल भी उठता है कि नॉर्मल डोर बेल और वीडियो डोर बेल में सबसे ज्यादा बिजली कौन सी डोर बेल खर्च करती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नॉर्मल बेल और वीडियो डोर बेल की बिजली खपत में कितना अंतर होता है और महीने भर में इनमें से कौन ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है. 

नॉर्मल डोर बेल कितनी बिजली खर्च करती है?

साधारण वायर वाली डोर बेल सीधे घर की लो वोल्टेज वायरिंग से जुड़ी होती है. इसमें केवल बटन दबाने पर ही घंटी बजती है, इसलिए बिजली खपत बहुत कम होती है. आमतौर पर एक नॉर्मल वायर वाली डोर बेल एक से तीन वाट तक बिजली इस्तेमाल करती है. वहीं इसे बिजली देने वाले वाला ट्रांसफार्मर स्टैंड बाय मोड में भी एक वाट से कम बिजली खर्च करता है. ऐसे में पूरे महीने इसकी बिजली खपत बहुत कम होती है और इसका असर बिजली के बिल पर लगभग न के बराबर होता है. 

वीडियो डोर बेल कितनी बिजली खाती है? 

वीडियो डोर बेल में कैमरा, मोशन सेंसर, वाई-फाई और टू वे ऑडियो जैसे कई स्मार्ट फीचर होते हैं. इसी वजह से इसकी बिजली खपत नॉर्मल डोर बेल से ज्यादा होती है. वायर वाली वीडियो डोर बेल रिकॉर्डिंग के लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान करीब 2 से 5 वाट तक बिजली इस्तेमाल करती है, जबकि स्टैंडबाई मोड में इसकी खपत लगभग 0.5 से एक वोट के बीच रहती है. अगर पूरे महीने का औसत देखा जाए तो एक वीडियो डोर बेल लगभग 10 से 20 वाट के बराबर बिजली खर्च करती है जो घरेलू डिवाइस की तुलना में काफी कम मानी जाती है. 

ये भी पढ़ें-3 Star vs 5 Star AC Power Consumption: 3 Star और 5 Star AC में कितनी होती है बिजली की बचत, जानें 1 घंटे का हिसाब-किताब?

कौन सी डोर बेल ज्यादा खर्च करती है बिजली?

अगर तुलना की जाए तो नॉर्मल वायर वाली डोर बेल सबसे कम बिजली खर्च करती है, क्योंकि यह केवल बटन दबाने पर ही एक्टिव होती है. दूसरी तरफ वीडियो डोर बेल में कैमरा सेंसर और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं होने के कारण इसकी बिजली खपत ज्यादा होती है. हालांकि इसकी मासिक बिजली खपत भी इतनी कम होती है कि नॉर्मल घरेलू बिजली बिल पर इसका असर बहुत कम पड़ता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 03 Jul 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Normal Doorbell Power Consumption Video Doorbell Power Consumption Which Doorebell Uses More Electricity
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