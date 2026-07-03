नॉर्मल बेल या वीडियो डोर बेल.. 1 घंटे में कौन खाती है ज्यादा बिजली, जानें 30 दिन का हिसाब?

आजकल घरों की सुरक्षा के लिए स्मार्ट वीडियो डोर बेल का इस्तेमाल बढ़ रहा है. पहले जहां ज्यादातर घरों में सिर्फ नॉर्मल इलेक्ट्रिक डोर बेल लगी होती थी, वहीं अब कैमरा मोशन डिटेक्शन और मोबाइल अलर्ट जैसी सुविधाओं वाली वीडियो डोर बेल भी लोगों की पसंद बन रही है. वहीं जिस तरह से अब स्मार्ट वीडियो डोर बेल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे ही लोग दोनों डोर बेल में अंतर भी करते हैं. इन अंतर में बिजली का खर्च भी शामिल होता है. कई बार यह सवाल भी उठता है कि नॉर्मल डोर बेल और वीडियो डोर बेल में सबसे ज्यादा बिजली कौन सी डोर बेल खर्च करती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नॉर्मल बेल और वीडियो डोर बेल की बिजली खपत में कितना अंतर होता है और महीने भर में इनमें से कौन ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है.

नॉर्मल डोर बेल कितनी बिजली खर्च करती है?

साधारण वायर वाली डोर बेल सीधे घर की लो वोल्टेज वायरिंग से जुड़ी होती है. इसमें केवल बटन दबाने पर ही घंटी बजती है, इसलिए बिजली खपत बहुत कम होती है. आमतौर पर एक नॉर्मल वायर वाली डोर बेल एक से तीन वाट तक बिजली इस्तेमाल करती है. वहीं इसे बिजली देने वाले वाला ट्रांसफार्मर स्टैंड बाय मोड में भी एक वाट से कम बिजली खर्च करता है. ऐसे में पूरे महीने इसकी बिजली खपत बहुत कम होती है और इसका असर बिजली के बिल पर लगभग न के बराबर होता है.

वीडियो डोर बेल कितनी बिजली खाती है?

वीडियो डोर बेल में कैमरा, मोशन सेंसर, वाई-फाई और टू वे ऑडियो जैसे कई स्मार्ट फीचर होते हैं. इसी वजह से इसकी बिजली खपत नॉर्मल डोर बेल से ज्यादा होती है. वायर वाली वीडियो डोर बेल रिकॉर्डिंग के लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान करीब 2 से 5 वाट तक बिजली इस्तेमाल करती है, जबकि स्टैंडबाई मोड में इसकी खपत लगभग 0.5 से एक वोट के बीच रहती है. अगर पूरे महीने का औसत देखा जाए तो एक वीडियो डोर बेल लगभग 10 से 20 वाट के बराबर बिजली खर्च करती है जो घरेलू डिवाइस की तुलना में काफी कम मानी जाती है.

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कौन सी डोर बेल ज्यादा खर्च करती है बिजली?

अगर तुलना की जाए तो नॉर्मल वायर वाली डोर बेल सबसे कम बिजली खर्च करती है, क्योंकि यह केवल बटन दबाने पर ही एक्टिव होती है. दूसरी तरफ वीडियो डोर बेल में कैमरा सेंसर और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं होने के कारण इसकी बिजली खपत ज्यादा होती है. हालांकि इसकी मासिक बिजली खपत भी इतनी कम होती है कि नॉर्मल घरेलू बिजली बिल पर इसका असर बहुत कम पड़ता है.

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