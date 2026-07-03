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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीNetflix, Prime Video या YouTube...वीडियो देखने पर कौन-सा ऐप खाता है सबसे ज्यादा डेटा?

Netflix, Prime Video या YouTube...वीडियो देखने पर कौन-सा ऐप खाता है सबसे ज्यादा डेटा?

Netflix, Prime Video vs YouTube Data Usage : सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, रास्ते में YouTube पर वीडियो देखना, खाली समय में Netflix या Prime Video पर वेब सीरीज देखना अब आम बात है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 03 Jul 2026 10:44 AM (IST)
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Netflix, Prime Video vs YouTube Data Usage : आज के समय में इंटरनेट का यूज किए बिना किसी के दिन की शुरुआत ही नहीं होती है. सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, रास्ते में YouTube पर वीडियो देखना, खाली समय में Netflix या Prime Video पर वेब सीरीज देखना और पूरे दिन WhatsApp पर चैट करना अब आम बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महीने का डेटा पैक उम्मीद से पहले ही खत्म हो जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा कौन सा ऐप खर्च करता है. क्या YouTube सबसे ज्यादा डेटा खाता है या फिर Netflix और Prime Video उससे भी आगे हैं.  ऐसे में आइए जानते हैं कि वीडियो देखने पर सबसे ज्यादा डेटा कौन-सा ऐप खाता है? 

मोबाइल डेटा जल्दी खत्म क्यों हो जाता है?

हर ऐप एक जैसी मात्रा में डेटा खर्च नहीं करते हैं.  कुछ ऐप्स सिर्फ कुछ MB डेटा इस्तेमाल करते हैं, जबकि वीडियो स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया ऐप्स कुछ ही घंटों में कई GB डेटा खत्म कर सकते हैं. डेटा की खपत इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप वीडियो किस क्वालिटी में देख रहे हैं, म्यूजिक किस क्वालिटी में सुन रहे हैं या फिर वीडियो कॉल कर रहे हैं. 

YouTube कितना डेटा खर्च करता है?

YouTube पर डेटा की खपत पूरी तरह वीडियो की क्वालिटी पर निर्भर करती है. अगर आप 360p में वीडियो देखते हैं, तो करीब 0.5 GB (500 MB) प्रति घंटे डेटा खर्च होता है. वहीं 720p (HD) पर लगभग 2 GB और 1080p (Full HD) पर करीब 3 GB डेटा प्रति घंटे इस्तेमाल होता है.. गर आप 4K UHD क्वालिटी में वीडियो देखते हैं, तो एक घंटे में 15 GB या उससे ज्यादा डेटा खर्च हो सकता है. वहीं Auto Mode चालू होने पर YouTube इंटरनेट की स्पीड के अनुसार वीडियो की क्वालिटी अपने आप बदल देता है, इसलिए हर बार डेटा की खपत अलग-अलग हो सकती है. 

Netflix और Prime Video कितना डेटा इस्तेमाल करते हैं?

Netflix और Prime Video पर डेटा की खपत इस बात पर निर्भर करती है कि आप वीडियो किस क्वालिटी में देख रहे हैं. अगर आप 360p क्वालिटी चुनते हैं, तो लगभग 300 MB प्रति घंटे डेटा खर्च होता है. 480p पर यह बढ़कर करीब 700 MB प्रति घंटा हो जाता है. वहीं 720p से 1080p (HD/Full HD) में वीडियो देखने पर लगभग 3 GB डेटा प्रति घंटे इस्तेमाल हो सकता है. अगर आप 4K UHD क्वालिटी में कंटेंट देखते हैं, तो एक घंटे में 7 GB या उससे ज्यादा डेटा खर्च हो सकता है. 

यह भी पढ़ें - दिल्ली के लाल किले को बनवाने में कितना खर्च आया था, आज के हिसाब से यह रकम कितनी?

Instagram, TikTok और Facebook कितना डेटा खाते हैं?

Instagram और Facebook जैसे सोशल मीडिया ऐप्स पर भी काफी ज्यादा मोबाइल डेटा खर्च होता है, खासकर जब आप लगातार रील्स और वीडियो देखते हैं. Instagram पर करीब 720 MB डेटा प्रति घंटे खर्च हो सकता है. वहीं Facebook पर अगर आप सिर्फ पोस्ट और फोटो देखते हैं, तो लगभग 100 MB प्रति घंटे डेटा लगता है, लेकिन अगर Facebook पर वीडियो ज्यादा देखते हैं, तो इसकी डेटा खपत बढ़कर 500 MB प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इसलिए सोशल मीडिया पर लंबे समय तक वीडियो देखने से आपका डेटा पैक जल्दी खत्म हो सकता है. 

वीडियो देखने पर सबसे ज्यादा डेटा कौन-सा ऐप खाता है?

4K क्वालिटी वीडियो देखने पर YouTube सबसे ज्यादा डेटा खर्च करता है, जहां एक घंटे में 15 GB से ज्यादा डेटा इस्तेमाल हो सकता है. इसके बाद Netflix या Prime Video आते हैं, जो 4K क्वालिटी में 7 GB या उससे ज्यादा डेटा खर्च करते हैं, वहीं सोशल मीडिया ऐप्स में लगातार वीडियो देखने पर Instagram सबसे ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वालों में शामिल हैं. 

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Published at : 03 Jul 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Data Saving Hacks Data Saving Tips YouTube Data Usage Netflix Data Usage Prime Video Data Data Usage Tips
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